Kuromi「叛逆甜心」轉行做歌手！20週年首張EP＋世巡，可愛力量強勢來襲

沒想到一位可愛的動畫人物會成為歌手繼而開世巡，說的是 Sanrio「叛逆甜心」Kuromi，將會強勢轉行當歌手！為慶祝出道 20 週年，Kuromi 宣布將推出首張 EP《KUROMI IN MY HEAD》，並於 10 月 22 日正式登場，而主打歌〈OHIRUNE DAY DREAM〉的 MV 也已搶先在 8 月 28 日下午 6 點公開！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這次 Kuromi 的 EP，找來了日本金牌製作人操刀，曲風混搭了電子流行，知名歌手 lilbesh ramko 也直呼榮幸，能參與這次 EP 的製作。這位「新人歌手」的野心超大，Kuromi 放話要攻陷日本的武道館、東京巨蛋，甚至劍指葛萊美獎！這份自信與霸氣，完全符合她「叛逆甜心」的個性設定。

（官方圖片）

除了 EP，Kuromi 更宣布將於 2026 年 1 月啟動世界巡演！演唱會將採用最先進的 3D 技術，讓 Kuromi 能滿場飛，與現場歌迷進行互動，打造一場前所未有的視聽盛宴。更精彩的是，如果你購買了實體專輯，還能獲得優先購票權，絕對是給粉絲的福利。

（官方圖片）

從動畫紅到樂壇，Kuromi 要用歌聲傳達她的「小惡魔哲學」：即使跌倒，也要帥氣地爬起來！這種叛逆得來又帶點甜美可愛的精神，令 Kuromi 圈粉無數。在預告片中，Kuromi 沿著河岸蹦跳的模樣，已讓粉絲們融化。各位，準備好迎來這股紫色旋風！

Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lady Gaga「炫富」新高度，以專屬Labubu公仔吊飾，扣在Hermès Kelly手袋

Jellycat 2025聖誕新品萌到犯規！滑雪花生、扁嘴龜、戴耳罩棉花糖...錢包又要守不住啦

BTS V在巴黎街頭不是拎Celine而是Jellycat袋！這V同款小熊袋要被搶瘋了