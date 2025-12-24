Kylie奪聖誕流行榜冠軍 邊首經典聖誕歌紅足60年仍榜上有名？

【on.cc東網專訊】又到聖誕節，美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）紅足30年的聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》與英國已故天王佐治米高（George Michael）的聖誕神曲《Last Christmas》已成為每年聖誕必播的歌曲。不過，今年情況有所轉變，澳洲天后Kylie Minogue的全新聖誕歌《XMAS》擊敗其他對手成為本周英國流行榜聖誕冠軍歌，Kylie亦成為首位女歌手於4個不同年代都有歌曲奪英國流行榜冠軍。

廣告 廣告

至於僅次於《XMAS》排本周流行榜亞軍與季軍，分別就是佐治米高的《Last Christmas》與瑪莉亞的《All I Want For Christmas Is You》。其中《Last Christmas》於2023年與2024年都是聖誕冠軍歌。Kylie新歌獲流行榜冠軍後，她即於社交網講感及，她表示會在澳洲與家人玩砌圖慶祝。

而今年英國聖誕十大流行榜之中，亦繼續出現美國老牌女歌手Brenda Lee於50年代主唱的經典聖誕名曲《Rockin' Around The Christmas Tree》，今年排第4位。首歌由1958年推出至一直大受歡迎，81歲的Brenda 2023年更首次為歌曲拍攝MV，歌曲推出至今已吸引逾1億次點擊。除了Brenda之外，美國已故鄉謠男歌手Bobby Helms同於1958年推出的經典聖誕歌《Jingle Bell Rock》今年聖誕亦繼續上榜排第10位，證明聖誕歌歷久不衰！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】