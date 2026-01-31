Kylie C.突發文身體出事急停工 曾左耳失聰令人擔心

【on.cc東網專訊】「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.)去年投身做歌手，她亦計劃好新年以古裝造型現身年宵檔口與Fans互動。可是Kylie C.昨日（30日）突然在社交網宣布身體出問題，需要停工一段時間。

Kylie C.在限時動熊寫道︰「感謝大家一直以來的支持與愛護。很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。近期身體抱恙，經過醫生詳細評估，為能更好地恢復健康，我將進行一段時間的治療。」她又提到需要靜心面對治療過程，她相信一切都會好起來。她說︰「感謝所有朋友、合作夥伴和粉絲們的理解與體諒。也請大家不必過於擔心，我會積極配合治療，爭取早日康復、重回大家面前。在此期間，工作事務將由團隊協助處理。再次感謝你們的溫暖與陪伴，期待不久後以更好的狀態與大家相見。祝大家平安健康，我們稍後見。」她亦轉載跟她合作的阿小貼文，盼自己可以在年宵跟大家見面。

Kylie C.數年前左耳失聰，尋遍中西名醫，但找不到原因為何左耳失聰，當時她已表示預了左耳以後都聽不到東西。好友阿小說︰「因為佢身體突然間有啲唔舒服，所以呢兩星期有啲主持工作受到影響，但放心。佢依家休息中，會好快同大家見面。」問到是不是耳水不平衡還是其他問題，阿小表示待Kylie C.康復後，由她親自交代。

