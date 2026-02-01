L3Harris 將為美海軍陸戰隊開發 Red Wolf 準確打擊車輛

一家位於佛羅里達州的公司將負責開發、測試和生產 Red Wolf 車輛，以支持美國海軍陸戰隊的精確打擊武器計劃。L3Harris Technologies 被美國海軍航空系統司令部選中，專門負責這些車輛的建造。L3Harris 的 Red Wolf 系統將填補現代戰爭中長程精確武器能力的空白。海軍的選擇基於52次發射效果車輛的飛行，其中包括最近從海軍陸戰隊的 AH-1Z 直升機進行的低空測試。

Christopher Kubasik，L3Harris 的董事會主席兼首席執行官指出，最近的衝突和對北約空域的侵犯，尤其是大量生產無人機的使用，顯示出對於經濟實惠替代品的迫切需求。他表示，「我們的 Red Wolf 系統能在美國官員所描述的時間內，為海軍陸戰隊的先進武器庫提供經濟實惠的選擇，以支持世界上最致命的作戰力量。」

Red Wolf 車隊可輕鬆從空中、地面或海上平台發射。去年七月，該公司公布了兩款新型長程導彈，分別為 Red Wolf 和 Green Wolf，旨在提供更具成本效益的打擊選項，以便美國軍方在強化其對中國的威懾能力時補充武器庫存。L3Harris 的發射效果包，也被稱為狼群，包含多用途車輛，可以輕鬆集成並從空中、地面或海上平台發射。這些車輛飛行距離遠、打擊迅速，並能夠協同作戰，從而以傳統武器的一小部分成本壓制敵方，並保持安全距離。

發射效果技術是一項改變遊戲規則的技術，確保戰士能夠掌握優勢，並讓他們安全返回家中，與摯愛團聚。該技術在聯合部隊之間具有互操作性，能夠在各個領域提供致命性、情境意識和適應性，確保在關鍵時刻獲得重要的戰場優勢。L3Harris 的狼群可以從空中、地面或海上平台發射，利用標準接口在多角色運用中發揮作用。該公司將其車輛與多個平台集成，包括第三方飛機和地面發射器。L3Harris 的快速集成技術高效、經濟且迅速。Red Wolf 是唯一一款成功從美國海軍陸戰隊 AH-1Z Viper 部署的發射效果系統。

