L3Harris 獲得合同 生產 60 顆超音速火箭發動機

L3Harris Technologies 最近收到一封意向書，計劃與 Kratos Defense Security Solutions 簽訂商業合約，生產 60 個超音速火箭發動機，以擴大美國在先進導彈和超音速測試計劃的工業能力。L3Harris 宣佈的這項協議，將生產 60 個 Zeus 固體火箭發動機，並會使該公司的年產量增加超過 50%。這項訂單是在 Kratos 成功開發和飛行測試 Zeus 1 和 Zeus 2 發動機之後發出的，為大規模生產鋪平了道路。

L3Harris 的 Aerojet Rocketdyne 部門總裁 Ken Bedingfield 在一份聲明中表示：「我們很高興能繼續與 Kratos 合作，並支持 Zeus 先進大型固體火箭發動機的顯著生產增長。這些發動機採用了尖端推進技術，提供無與倫比的性能，能滿足當前任務的嚴格要求，同時也能應對未來的挑戰。」

Zeus 發動機與美國國防部合作，並與 Kratos 建立夥伴關係，主要目的是開發和測試超音速飛行器及彈道導彈防禦系統。五角大樓目前正在進行一個名為「多服務先進能力超音速測試平台」的項目，旨在讓超音速系統的測試變得更加頻繁和靈活。

防務官員和行業領袖認為，開發超音速武器的進展緩慢，特別是在火箭發動機方面，因為可用的測試設施有限。為了解決這個問題，Zeus 計劃提供一個現代化且更高效的替代方案，以取代舊有的亞軌道火箭發動機。L3Harris 表示，Zeus 發動機的尺寸和形狀將與舊系統相符，使其能輕鬆整合到當前的發射平台和測試範圍中，並且變更幅度最小。此外，這些發動機將提供更大的推力和效率，實現更長的飛行距離、更高的速度以及更多的測試發射。

Kratos 認為 Zeus 發動機對於快速測試超音速技術至關重要。五角大樓希望從稀少的定制測試飛行轉向更快和更靈活的開發方法，通過減少技術和操作挑戰，促進超音速技術在作戰系統中的實施。L3Harris 在其位於阿拉巴馬州亨茨維爾的設施中設計了 Zeus 發動機，並與 Kratos 密切合作，以滿足具體的性能要求。

生產將在該公司位於阿肯色州卡姆登的大型能量校園進行，這個佔地近 2,000 英畝的場所每年生產超過 115,000 個固體火箭發動機。卡姆登設施生產的發動機涵蓋了各種大小，從手掌大小的小型單位到與運動型多用途車相當的大型發動機。公司官員表示，這種規模和靈活性使 L3Harris 在對支持超音速武器、導彈防禦攔截器和先進測試飛行器的推進系統需求日益增長的情況下，獲得了競爭優勢。

意向書中並未透露合約的價值或交付日期，但生產增長顯示出對超音速技術的需求正在上升，因為美國希望加強相對於中國和俄羅斯的能力。如果協議最終確定，將進一步加深 L3Harris 和 Kratos 之間的聯繫，兩者在五角大樓擴大超音速測試能力和現代化國家導彈及太空發射基礎設施方面都扮演著越來越重要的角色。

