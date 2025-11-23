搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
【la famille】12月4日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（24/11-26/11）
12月4日生日的壽星只需由11月24日中午12時起至11月26日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！
登記步驟：
1.Follow La Famille的Instagram及like Facebook專頁
2.進入La Famille 網站填寫並提交個人資料
3.成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知
4.得獎者將會收到獲獎電子換領信
5.憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可以換領獎品
日期：2025/11/24中午12時 - 2025/11/26中午12時
地點：La Famille分店
