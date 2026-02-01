【 la famille 】2月12日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（02/02-04/02）

2月12日生日的壽星只需由2月2日中午12時起至2月4日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！

登記步驟：

1.Follow La Famille的Instagram及like Facebook專頁

2.進入La Famille 網站填寫並提交個人資料

3.成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4.得獎者將會收到獲獎電子換領信

5.憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可以換領獎品

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/02/02中午12時 - 2026/02/04中午12時

地點：La Famille分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso