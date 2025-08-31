【 la famille 】9月11日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（01/09-03/09）

9月11日生日的壽星只需由9月1日中午12時起至9月3日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！

登記步驟：

1.Follow La Famille的Instagram及like Facebook專頁

2.進入La Famille 網站填寫並提交個人資料

3.成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4.得獎者將會收到獲獎電子換領信

5.憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可以換領獎品

日期：2025/09/01中午12時 - 2025/09/03中午12時

地點：La Famille分店

