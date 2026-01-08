Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LA MER、SK-II精華減價低至28折！Sasa莎莎新年至抵時機入手貴婦護膚品/日韓防曬/面膜

想越來越年輕？新一年都要Keep住保養，莎莎慶祝新年推出1月至筍價，有許多專櫃品牌或近期大熱的日韓護膚品都有優惠，多件美妝護膚產品低至28折即可入手！當中有LA MER爽膚水，折後$635就可入手！而La Roche-Posay B3精華、SK-II SKINPOWER致臻能量精華霜、La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜低至38折，抵買到難以置信。另外，防曬必備的ROUND LAB防曬霜；日韓大熱的REJURAN面膜、VT微針防脫髮精華都有折，大家快手刀去搶購吧！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

莎莎1月至筍價詳情

日期：即日起至至1月25日

優惠：多款筍貨低至28折發售。

運費：滿$300免運費送貨上門。

按此查看更多莎莎優惠

莎莎1月至旬價

專櫃護膚品低至38折！$635搶購LA MER醒膚水

冬季皮膚又乾又容易過敏，就算化妝也掩蓋不了狀態差的皮膚。想要好膚質，還是要從保養做起。專櫃護膚品不但品質有保證，而且只要找到適合自己膚質的產品，用久了肌膚會保持在穩定的狀態，就算遇上乾燥天氣也不會輕易出現脫皮、脫妝的情況。

不過專櫃護膚品入手一兩件的價格就已經輕鬆破千，讓人不禁心疼銀包了。這次，莎莎開放專櫃護膚品專區，給大家帶來低至38折優惠，不少都是大受好評的人氣護膚品，例如讓皮膚感到清爽的LA MER The Essential Tonic醒膚水，原價$970，折後$635就可入手了。還有適合熟齡肌膚的La Prairie魚子精華，無論是面霜，還是眼霜，都十分划算，前者42折，後者也只是38折，送自己保養之餘，買多份送給親人朋友當禮物也是不錯的選擇！

La Prairie魚子精華瓊貴面霜 50毫升

42折特價：$1,947｜ 原價：$4,590

SHOP NOW

La Prairie魚子精華瓊貴面霜 50毫升

Helena Rubinstein Re-Plasty 修復晚霜（黑繃帶）50毫升

45折特價：$1,768｜ 原價：$3,900

SHOP NOW

Helena Rubinstein Re-Plasty 修復晚霜（黑繃帶）50毫升

La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜 20毫升

38折特價：$1,329｜ 原價：$3,480

SHOP NOW

La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜 20毫升

La Mer再生活膚精華油 30毫升

49折特價：$1,298｜ 原價：$2,630

SHOP NOW

La Mer再生活膚精華油 30毫升

SK-II Skinpower致臻能量精華霜 80克

5折特價：$759｜ 原價：$1,520

SHOP NOW

SK-II Skinpower致臻能量精華霜 80克

La Mer醒膚水 200毫升

66折特價：$635｜ 原價：$970

SHOP NOW

La Mer醒膚水 200毫升

La Roche-Posay B3透光淡斑精華 30毫升

61折特價：$318｜ 原價：$525

SHOP NOW

La Roche-Posay B3透光淡斑精華 30毫升

韓國大熱開架護膚品Double set低至28折！

Olive Young的韓國護膚品，價格定位親民，而且多數知名品牌護膚品都會給大家驚喜。不過現在還未到OY減價季，在莎莎買就最抵！Double set產品低至28折，不用承受打針的痛卻可以為肌膚補水提亮光澤的REJURAN深層保面膜Double set折後只需$88，原價需要$320；敏感肌也可以用的ROUND LAB保濕防曬霜兩件裝原價$468，折後只需$228，還有很多品牌超級抵買！大家快去掃貨吧！

VT微針防脫激活頭皮精華（兩件裝）

47折特價：$498｜ 原價：$1,076

SHOP NOW

VT微針防脫激活頭皮精華（兩件裝）

ROUND LAB白樺樹保濕防曬霜（兩件裝）

49折特價：$228｜ 原價：$468

SHOP NOW

ROUND LAB白樺樹保濕防曬霜（兩件裝）

ROUND LAB獨島強效保濕水凝面膜（18片裝）

44折特價：$198｜ 原價：$456

SHOP NOW

ROUND LAB獨島強效保濕水凝面膜（18片裝）

S.NATURE保濕天才霜（兩件裝）

35折特價：$170｜ 原價：$490

SHOP NOW

S.NATURE保濕天才霜（兩件裝）

REJURAN深層保面膜（兩件裝）

28折特價：$88｜ 原價：$320

SHOP NOW

REJURAN深層保面膜（兩件裝）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

世界級球星都迷上Olive Young 自爆最愛用PDRN！75折起入手Jesse Lingard同款護膚品

派對後必看！5招貼士急救疲倦肌膚 去浮腫、消黑眼圈 超高CP值護膚品35折起/MEDIHEAL面膜每片低至$7.8

趙露思「偽素顏妝」秘訣全公開！10款彩妝護膚愛用清單 最平$29入手眉筆/睫毛夾/捲髮器，打造初戀感自然美