LA MER、SK-II精華減價低至28折！Sasa莎莎新年至抵時機入手貴婦護膚品/日韓防曬/面膜
莎莎網店突發推出護膚彩妝產品限時低至28折優惠，不少專櫃品牌都有平，即看Yahoo購物推介：
想越來越年輕？新一年都要Keep住保養，莎莎慶祝新年推出1月至筍價，有許多專櫃品牌或近期大熱的日韓護膚品都有優惠，多件美妝護膚產品低至28折即可入手！當中有LA MER爽膚水，折後$635就可入手！而La Roche-Posay B3精華、SK-II SKINPOWER致臻能量精華霜、La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜低至38折，抵買到難以置信。另外，防曬必備的ROUND LAB防曬霜；日韓大熱的REJURAN面膜、VT微針防脫髮精華都有折，大家快手刀去搶購吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
莎莎1月至筍價詳情
日期：即日起至至1月25日
優惠：多款筍貨低至28折發售。
運費：滿$300免運費送貨上門。
專櫃護膚品低至38折！$635搶購LA MER醒膚水
冬季皮膚又乾又容易過敏，就算化妝也掩蓋不了狀態差的皮膚。想要好膚質，還是要從保養做起。專櫃護膚品不但品質有保證，而且只要找到適合自己膚質的產品，用久了肌膚會保持在穩定的狀態，就算遇上乾燥天氣也不會輕易出現脫皮、脫妝的情況。
不過專櫃護膚品入手一兩件的價格就已經輕鬆破千，讓人不禁心疼銀包了。這次，莎莎開放專櫃護膚品專區，給大家帶來低至38折優惠，不少都是大受好評的人氣護膚品，例如讓皮膚感到清爽的LA MER The Essential Tonic醒膚水，原價$970，折後$635就可入手了。還有適合熟齡肌膚的La Prairie魚子精華，無論是面霜，還是眼霜，都十分划算，前者42折，後者也只是38折，送自己保養之餘，買多份送給親人朋友當禮物也是不錯的選擇！
La Prairie魚子精華瓊貴面霜 50毫升
42折特價：$1,947｜
原價：$4,590
Helena Rubinstein Re-Plasty 修復晚霜（黑繃帶）50毫升
45折特價：$1,768｜
原價：$3,900
La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜 20毫升
38折特價：$1,329｜
原價：$3,480
La Mer再生活膚精華油 30毫升
49折特價：$1,298｜
原價：$2,630
SK-II Skinpower致臻能量精華霜 80克
5折特價：$759｜
原價：$1,520
La Mer醒膚水 200毫升
66折特價：$635｜
原價：$970
La Roche-Posay B3透光淡斑精華 30毫升
61折特價：$318｜
原價：$525
韓國大熱開架護膚品Double set低至28折！
Olive Young的韓國護膚品，價格定位親民，而且多數知名品牌護膚品都會給大家驚喜。不過現在還未到OY減價季，在莎莎買就最抵！Double set產品低至28折，不用承受打針的痛卻可以為肌膚補水提亮光澤的REJURAN深層保面膜Double set折後只需$88，原價需要$320；敏感肌也可以用的ROUND LAB保濕防曬霜兩件裝原價$468，折後只需$228，還有很多品牌超級抵買！大家快去掃貨吧！
VT微針防脫激活頭皮精華（兩件裝）
47折特價：$498｜
原價：$1,076
ROUND LAB白樺樹保濕防曬霜（兩件裝）
49折特價：$228｜
原價：$468
ROUND LAB獨島強效保濕水凝面膜（18片裝）
44折特價：$198｜
原價：$456
S.NATURE保濕天才霜（兩件裝）
35折特價：$170｜
原價：$490
REJURAN深層保面膜（兩件裝）
28折特價：$88｜
原價：$320
