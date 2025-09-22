巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情

超前部署！各社交媒體上，都充斥「樺加沙」這三個字，人人都在準備這「世紀風暴」，而天文台更預測，樺加沙的中心未登陸菲律賓或台灣，有更大機會保持強度，如路徑貼近香港南面，加上天文潮疊加效應，或迎半世紀最強風暴潮。天文台21日4:30pm公布，明日（22日）中午前懸掛1號風球，同時提醒大家，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。

Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前