巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情

今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。
Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟海上亮相
由10月25日起，維港將迎來四位巨型「海上嘉賓」——包括今年爆紅的Labubu、經典動畫角色多啦A夢、KAWS筆下的芝麻街角色、麥當勞人氣角色滑嘟嘟，將以巨型充氣雕塑形式現身海面，其中最大型的雕塑更逾20米長。11月1日傍晚，四座雕塑將組成巡遊艦隊，完成海上巡遊後便會撤離維港。
巡遊市集登陸添馬公園 早鳥優惠
除了海上巡遊，主辦方亦於10月25日至11月1日在金鐘添馬公園及中西區海濱長廊舉辦「巡遊市集」。市集雲集多個國際IP，包括Netflix原創影集《怪奇物語》第五季、《魷魚遊戲》、爆紅電影《KPop獵魔女團》，以及迎接75週年的SNOOPY與《花生漫畫》家族，還有本地經典TOLO元祖橡皮鴨。現場設有快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、扭蛋區及打卡位，部分快閃店更推出海上雕塑迷你版公仔及限定收藏卡，吸引粉絲爭相入手。不過注意的是，LABUBU將不會參與此次巡遊市集活動。市集設有觀景台，讓市民近距離欣賞海上雕塑，感受IP魅力。早鳥門票將於9月26日於Klook平台開售，成人票由港幣$50起，小童票$40起，預購可享優惠。活動期間，市民可沿海濱長廊地面觀賞雕塑，無需登船亦能感受海上藝術的震撼。
早鳥門票優惠
成人$50起、小童$40起
早鳥門票優惠：
成人票價：$50起
小童票價：$40起
售賣日：9月26日
維港海上大巡遊
地點： 維多利亞港、金鐘添馬公園、中西區海濱長廊
市集日期：2025年10月25日至11月1日
海上巡遊日期：2025年11月1日
時間：
巡遊市集 - 10am-10pm (最後入場時間為8pm)
快閃店 - 10am-9pm
主題餐飲 - 10am-9pm
攤位遊戲 - 10am-9:30pm
觀景台 - 10:30am-10pm (最後入場時間為9:30pm)
扭蛋區 - 10:30am-10pm
網址：按這裡
