Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？
作為曾經的王牌 IP，Labubu 曾帶動眾多產品熱銷成為粉絲追捧的焦點。曾經要靠搶、靠溢價才能到手的 Labubu，隨著市場新鮮感褪去，話題度與銷量較巔峰時期明顯有所回落。
與產品熱度一同冷卻的，還有資本市場的熱情。泡泡瑪特股價自今年8月高點已下跌約40%，市值蒸發超過2000億港元！投資者擔憂，公司過度依賴單一爆款IP的增長模式，在Labubu熱度退潮後可能面臨重大挑戰。
值得慶幸的是泡泡瑪特持續有新IP崛起，如正憑療癒系設定人氣急升的「星星人」，在2025年上半年創造了超過3.9億元收入，成為增長最快的IP之一。
在此關鍵時刻，泡泡瑪特董事會迎來了一位重磅人物——前LVMH集團大中華區總裁吳越。他在奢侈品品牌運營、市場拓展與高端資源整合方面擁有豐富經驗。雖未官宣具體戰略，但不難猜測泡泡瑪特有意轉型至高端市場。
近期LVMH集團旗下的法國奢侈皮具品牌MOYNAT就與 Labubu的創作者、藝術家龍家升（Kasing Lung）在香港開設限時快閃店，主動將核心IP推向更高端的市場與客群，重塑品牌價值。
然而潮玩依賴快速上新與情感消費，而奢侈品講究歷史沉澱與工藝價值，兩者商業邏輯存在根本差異。若簡單加價而缺乏真正的價值支撐，可能陷入既失去原有年輕客群，又難以打動高端消費者的困境。看來如何平衡新舊IP、整合奢侈品行業資源等，將是泡泡瑪特能否挽回市值、重回增長軌道的關鍵。
相關文章：2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-DRAGON以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
Jellycat公仔最平低至$190！聖誕芝士火鍋、熱熔芝士公仔上架／人氣棉花糖鎖匙扣都有貨
Jellycat「外星人」公仔可愛大爆發！「太空系列」韓國首爾pop-up，大賣火星、UFO、太空狗仔
