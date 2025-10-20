Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節

Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？ Tim Cook 本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節

Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！

（IG@kasinglung）

Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Kasing Lung最後更向Tim Cook送出一隻獨一無二「Tim Cook edition」公仔。公仔披著舒服的白毛，還戴著Tim Cook的招牌眼鏡，以及藍襯衫與黑牛，手上還拿著小小一顆iPhone 17 Pro手機，充滿細節感。

（IG@kasinglung）

（IG@kasinglung）

（IG@kasinglung）

更有趣的是，Tim自己也在微博上說：「這隻Labubu已經有iPhone 17 Pro 宇宙橙。」讓本身已經是「頂流」的Labubu，再與最潮科技聯名，這合作別具話題性！

（IG@kasinglung）

