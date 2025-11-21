Labubu電影將要降臨？Sony Pictures已買改編權，Lisa大愛的爆紅IP你認識了嗎？

由香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作的知名IP公仔Labubu，近日確認被Sony Pictures買下版權，計劃進行電影化處理。不過，電影目前仍處於早期籌備階段，導演、編劇、製片人以至拍攝形式（真人或動畫）均尚未落實。消息一出即震撼粉絲，外界亦相信隨著電影上映，相關周邊及限量公仔勢必同步登場。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

在品牌POP MART的推動下，Labubu於全球掀起現象級熱潮。無論是盲盒系列還是Labubu掛飾，都成為眾多收藏愛好者熱捧的潮流單品。「Labubu之父」龍家昇亦持續推出不同版本的IP，並與各界品牌聯名合作，令其熱度保持高企。BLACKPINK成員LISA亦被視為Labubu走向全球市場的重要推手之一，令Labubu打入更大市場。

Labubu如此火熱，但其實Labubu只是「The Monsters」精靈家族裡的其中一位角色，對於整個系列的角色及故事設定你又有無認識呢？一起來了解一下當紅IP。

Labubu屬於「The Monsters」精靈家族的一員，原型誕生於2015年，受北歐神話及童話啟發。它的外型特徵包括方臉、直立尖耳、大眼以及九顆鋸齒狀的尖牙，臉上常掛頑皮微笑，身高和貓差不多，且沒有尾巴。Labubu角色設定性格調皮、善良又正義感強，對世界充滿好奇心與冒險精神。雖外表略顯怪異，但內心單純又樂於助人，常在故事及潮玩產品中扮演主角，帶領大家探索奇幻世界。

Labubu整個系列裡其實是有9個角色，包括Labubu、Zimomo、Mokoko、TyCoco、Pippo、Yaya、Pato、Spooky以及Vos。除了Labubu，Zimomo與Mokoko都很受歡迎，但又常常被誤會是Labubu，事關這3位角色的外觀很相似，Mokoko的辨識位置是愛心鼻子。

至於如何分辨Zimomo與Labubu，就是留意尾巴。Lisa在訪問中有教學，「有尾巴就是Zimomo，沒有尾巴就是Labubu。」各位聽完Lisa老師教學就懂得分Labubu與Zimomo了！

「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節

UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？