「Labubu 熱」退燒？POP MART 股價應聲插水

Jakub Porzycki/Nurphoto Via Getty Images

重點摘要

POP MART 股價遭摩根大通下調評級後應聲下挫，市值瞬間蒸發數十億美元

此跌勢與 Labubu 公仔在二手市場的溢價收窄密切相關。

公司正籌備全新動畫項目及玩具線，為長線增長注入動力。

中國潮玩巨擘 POP MART 近日股價重挫，市值瞬間蒸發數十億美元，市場因而揣測其王牌角色 Labubu 的未來走向。部分分析認為跌勢源於需求降溫、「Labubu 熱」退潮；但細閱財報，你會發現事情遠比「單純下滑」複雜得多。

這股悲觀情緒令 POP MART International Group 的強勁漲勢戛然而止，市值再度蒸發數十億美元。遭摩根大通下調評級後，該股在香港一度急挫近 9%，創 4 月以來最大單日跌幅。值得注意的是，2025 年上半年，包含 Labubu 在內的「Monsters」系列錄得 6.77 億美元營收，按年暴增逾六倍；同期 POP MART 整體收入亦翻倍。換言之，投資情緒或許脆弱，但消費端的熱度依然火爆。

事實上，令部分分析師憂慮的二手市場價格回落，其實是 POP MART 有意為之。品牌近年透過增加產量削弱炒家力量，讓真正粉絲更易入手；這場「刺破炒價泡沫」的戰役確實壓低了轉售價，同時也拖累了投資者情緒。摩根大通分析師指出，POP MART 的估值幾乎「完美定價」，任何基本面缺口或負面消息 —— 如轉售價下跌 —— 都足以引發股價跑輸。此次降評正值 Labubu 在中國二手市場的溢價急速收窄；自 8 月底創歷史高位以來，股價已累跌近四分之一，市值蒸發約 130 億美元。

從長線格局看，POP MART 並非走向衰退，而是在蛻變。品牌正籌備 Labubu 動畫作品，同步拓展全球版圖，目標將這位爆紅角色由小眾收藏升級為長青 IP，吸納更廣泛受眾。今年以來，POP MART 股價仍累漲逾 180%，穩坐恒生指數最佳表現之列。然而，摩根大通分析師依舊審慎，認為上述催化劑的能見度有限。波動顯示 Labubu 熱潮未散，只是瘋狂、投機式暴走的時代或已畫上句號。