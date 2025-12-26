LABUBU & THE MONSTERS | 10週年巡展登陸香港

近年在全球爆紅的LABUBU與THE MONSTERS系列，是由繪本作家兼藝術家龍家昇於2015年創造出來；最初他從北歐神話獲得靈感，不但發表《精靈三部曲》繪本系列，還逐步為THE MONSTERS系列建構完整的世界觀。今年正值THE MONSTERS系列誕生十週年，為隆重其事，龍家昇聯同HOW2WORK及POP MART策劃《精靈天團：此刻與未來》巡展。展覽近日移師至香港舉行，對於自小隨父母移居荷蘭的龍家昇，能夠攜同LABUBU與夥伴們回歸出身地，別具意義。

總結10年創作歷程

除了油畫和雕塑，時間長廊記錄著THE MONSTERS系列十年脈絡，同時蘊含龍家昇對世界的觀察與想法。

今次展覽以「此刻與未來」為主題，並打造現實與幻想交織的沉浸式空間，帶領觀眾進入魔法森林。展覽設有六個區域，分別展出THE MONSTERS系列的油畫、手稿、繪本、大型雕塑、初代原色到跨界聯乘的設計玩具，以至龍家昇的個人創作用品，讓觀眾深入認識這位LABUBU之父的創作歷程與藝術根源，了解THE MONSTERS系列如何從設計概念、繪本角色，發展成人人搶購的玩具收藏，再於藝術、文化、商業範疇產生現象級影響力。

設計玩具區不但陳列從初代原色LABUBU到各式跨界合作，更隱藏了不少細節讓觀眾發掘。

互動打卡區放滿與POP MART合作的LABUBU公仔，是整個展覽重點之一！

除了不同展品，展覽也展出為龍家昇帶來創作靈感的物品。

為紀念在香港開展及滙豐160週年，LABUBU與ZIMOMO與滙豐兩隻銅獅Stephen及Stitt聯乘。

展覽場地亞洲協會香港中心的四周，也可發現THE MONSTERS的蹤跡。

認識LABUBU之父：龍家昇

LABUBU之父龍家昇近年來專注繪畫創作，其作品深受藏家喜愛，並曾到不同地區舉辦展覽。

龍家昇自幼隨父母移居荷蘭，因要學習荷蘭語而接觸繪本和愛上繪畫，繼而對歐洲古老精靈傳說產生濃厚興趣。2003年，他以繪本《Oki》成為首位獲得歐洲繪本比賽冠軍的華人；2015年，他以北歐神話為靈感創作《精靈三部曲》，並奠定THE MONSTERS系列形象。

精靈天團：此刻與未來——THE MONSTERS十週年巡展香港站

日期：即日至2026年1月4日

時間：1pm至8pm（星期一至五）、12pm至8pm（週末），公眾假期前夕及當日將有特別安排。

地點：亞洲協會香港中心