Moynat 再度攜手 Kasing Lung 推出第二波膠囊聯名系列

Moynat/ Kasing Lung

概要

Moynat 再度攜手 Kasing Lung 推出第二波聯名系列，讓 Labubu、Zimomo 與 King Mon 點綴於托特包、Mini 48h 與多款配飾之上

由 Theo Liu 掌鏡的形象廣告雲集多位國際指標人物，系列將自 2026 年 2 月 4 日起於指定精品店獨家發售

Moynat 宣布再度攜手「Labubu 之父」──藝術家 Kasing Lung，推出備受期待的第二章聯名系列。於今日在巴黎正式亮相的限量作品，承接上回合作的熱烈迴響，持續在歷史悠久的 Maison 與藝術家天馬行空的奇想宇宙之間展開對話。全新膠囊系列將 Moynat 享負盛名的精湛工藝與 Lung 童趣而富敘事感的創作再度交織，為藏家帶來一段限時呈現的奢華與藝術交融體驗。

系列以 Kasing Lung 最受喜愛的角色 Labubu、Zimomo 與 King Mon 為主角，躍上多款 Moynat 代表性包款。小、中、大尺碼托特包成為整個系列的核心，Mini 48h 則提供更具機動性的旅行之選；卡片套、護照套與掛飾等配件，則將這次聯名延伸至日常生活，將 Moynat 細膩講究的工藝與 Lung 充滿童趣與故事性的插畫相互融合。每件單品既是實用物件，同時亦化作說故事的畫布，進一步印證 Maison 對藝術性與創新的堅持。

為是次全新系列打造的形象廣告則由 Theo Liu 掌鏡，邀請 Angela Bassett、Brooke Shields、Fran Drescher、Grace Burns、Jordan Clarkson、Lucy Liu、Martha Stewart 及 Selah 共同演繹，進一步凸顯系列於當代文化中的迴響。這場星光熠熠的展示，將 Moynat x Kasing Lung 聯名系列置於國際視野之中，突顯其橫跨時尚、藝術與流行文化領域的吸引力。全新 Kasing Lung 聯名系列將獨家登陸指定 Moynat 精品店，自 2026 年 2 月 4 日起正式發售。

