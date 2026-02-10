黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Lady Gaga也愛《寶可夢》！清唱「胖丁主題曲」互尬神級唱功
在《寶可夢》（Pokémon）30 週年 Super Bowl 廣告「What’s Your Favorite?」中，Lady Gaga 可以說是全片最吸睛的亮點！她在錄音室場景中笑說，自己最喜歡的寶可夢「音域有 12 個八度，又總是能讓人發笑」，鏡頭一轉，坐在沙發上的正是經典人氣角色胖丁，甚至在影片中開唱胖丁的「經典曲」。
在廣告中段，兩人直接對著同一支麥克風合唱胖丁在動畫裡的招牌主題曲，那段熟到不能再熟、聽了就會想睡的旋律，被 Lady Gaga 重新詮釋後反而多了舞台感，也成為整支廣告最具記憶點的橋段之一，真人巨星與動畫角色同框互動的設計，成功把童年回憶與流行文化連在一起。
這支廣告於 Super Bowl 播出後迅速瘋傳，不少觀眾都認為 Lady Gaga 與胖丁的合唱是全片最有情懷的一幕，也再度證明《寶可夢》橫跨世代的影響力，連世界級流行天后都同樣是忠實粉絲。
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水
近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
梁烈唯賀歲片親身上陣被硬撻 跑場至歲晚收爐
【on.cc東網專訊】藝人梁烈唯（唯唯）最近染指幕後工作，但依然對演戲抱有熱誠。早前他夥拍好兄弟陳山聰及林盛斌（Bob）演出馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，隨着上映在即花絮片段陸續曝光，該片可謂笑中有淚﹗原來唯唯開工期間大部分動作戲碼都親身上陣，當中包括被對方「撻
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。
小S感動致謝！ 粉絲集資「在全世界紀念大S」：死亡不是終點，遺忘才是
2月8日，小S（徐熙娣）透過工作人員轉達感謝，回應粉絲自發舉辦的紀念行動：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」並補充轉述「徐家誠摯表達我們的敬意」，相關回應引發粉絲關注。
似英國經典校園劇主角 羅仙尼亞變迷因
【Now Sports】網上最近有人稱羅仙尼亞的外表，和英國一套經典校園劇的角色相似，而這位車路士主帥並不在意，表示做自己就好。英國過去有套頗受年青人歡迎的處境電視喜劇叫《中間人》（The Inbetweeners），講述主角Will McKenzie和他3個朋友在學校裡發生的事，而羅仙尼亞（Liam Rosenior）則被指和Simon Bird飾演的Will有點相似，因此當網民說起這名上月接掌車路士的新帥時，出現了一堆和《中間人》相關的「迷因」。「我的孩子們很喜歡，他們看到《中間人》裡的Will或David Brent的搞笑圖片就傳給我，然後嘲笑我。」羅仙尼亞對記者說：「這對我沒甚麼影響，因為我很少玩社交媒體......有一條評論說我的衣著品味還不錯，但我女兒覺得這太搞笑了，因為她最討厭我的衣著了！」這名上任後帶領藍軍9戰取得7勝的領隊，表示自己和家人對於外界如何審視他，溝通過：「我和他們說，如果我總想著別人怎麼看待我，或者媒體上怎麼寫我，那我就會錯過很多東西。我在這裡的工作已經夠忙的了，所有的精力和時間，都集中在我的球員、球隊、開會以及訓練。」英超 車路士VS列斯聯Now TV
內田理央私下竟是電動宅女！ 為何從模特兒變成戲劇女王？
內田理央以166公分的高挑身材和O型血的隨性魅力，成為大眾眼中的凍齡美魔女，她的五官精緻，笑起來帶點小惡魔的俏皮，皮膚白皙光滑，總給人一種永遠20出頭的錯覺。
Lisa重演《摘星奇緣Notting Hill》？與《白蓮會》團隊聯手拍Netflix浪漫喜劇
Lisa正式加入Netflix全新浪漫喜劇陣容，故事靈感來自1999年經典《摘星奇緣》（Notting Hill），講述當紅女星意外愛上普通書店店員的甜虐戀情。她將一人分飾類似茱莉亞·羅伯茨的超級偶像，展現舞臺魅力轉戰大銀幕。
174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！
阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。