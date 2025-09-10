優才書院教員北上教學照片曝光
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Lady Gaga 於 2025 年以 《Mayhem》專輯強勢回歸，讓大家再能享受 Lady Gaga 最具代表性的強勁舞曲節拍，接連登上 Coachella 並舉行 《The Mayhem Ball Tour》 巡迴演唱會，使 Lady Gaga 的人氣更上一層樓，奪得 2025 年 VMAs 年度歌手獎可謂眾望所歸。
「身為一位藝術家，我嘗試連結世界各地人們的靈魂。藝術是一種紀律、一門工藝，深入人們的內心深處，並提醒他們不要忘記夢想。」 －Lady Gaga
當大家認為 Lady Gaga 已回歸平實的 Joanne ，不會再另創比前作更強大的舞曲高峰，Lady Gaga 卻突然推出了震撼人心的《Mayhem》專輯。當中《Abracadabra》更成為新任國民暗黑舞曲，探討死亡、愛並與自我對話，Lady Gaga 曾言「這首歌是關於在黑夜中尋找魔法的挑戰」，於黑暗世代中為人們內心注入力量。
「當你在日常生活的混亂中穿梭前行時，希望你會記起『生命的藝術』是多麼重要，你可以依靠自己，依靠簡單而珍貴的技能來保持自我的完整。你付出的排練、你的自律、你的工藝，你的熱情理應獲得回報。」 －Lady Gaga
Lady Gaga 《The Mayhem Ball Tour》的演出完成度極高，猶如看了一套出色的音樂劇，當中所傳遞的力量十分強大，讓大家於亂世中獲得心理慰藉及能量。台上一分鐘，台下可想而知 Lady Gaga 花了多少心血排練，為自己夢想付出熱情的人，值得獲得豐厚的回報。
「你走過人生的方式是獨特而罕有的，那是完全屬於你的。」 －Lady Gaga
Lady Gaga 由在讀書時期遭受欺凌，甚至被男同學丟進垃圾桶中，直至今天榮獲年度歌手獎，血淚經歷讓她蛻變成更好的人，在追夢的路上更堅定，亦為大眾帶來更具深度的正能量。一時的坎坷不是永恆，像 Lady Gaga 般努力走出自己的花路吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
其他人也在看
Lisa擊敗Jennie、Rosé！靠1首歌拿最佳K-pop
[NOWnews今日新聞]《2025MTVVideoMusicAwards》（2025MTVVMAs）於台灣時間今早開跑，沒想到頒到「年度最佳K-pop」時，竟出現BLACKPINK成員Lisa、Je...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限09/09）
萬寧今日出位價髮白蘭氏蟲草雞精CS4 70克 x 16瓶低至$180/件，買2件或以上送$20電子現金劵。白蘭氏蟲草雞精CS4選用優質野生冬蟲夏草分離出來的Cs-4菌種培植而成的菌絲體，蘊含蟲草酸及腺苷等活性成份，有助補肺益腎、改善睡眠質素、改善咳喘及抗疲勞。YAHOO著數 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《偷偷記得》專訪 岑寧兒首挑戰舞台劇嚇窒家人 梁祖堯靠聽李美鳳勾起深處回憶
風車草劇團經常帶來不同類型的創作，繼黑心喜劇《Di-Dar》後，筆峰一轉帶來絮語音樂劇場《偷偷記得》，奇幻而浪漫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
騙案｜「戀愛腦」港女網戀墜投資騙局 痛失逾60萬元兼欠債120萬
「戀愛腦」指戀愛時，甘願為對方付出所有的行為，而騙徒就正正以「戀愛腦」作為目標。9月至今，警方共接獲超過30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元。 Linkedin認識「新加坡男」 其中，一名37歲本地女子在通訊軟件(Linkedin)，認識一名自稱在香港工作的新加坡男子，之後以WhatsApp繼續聯am730 ・ 20 小時前
美國稱多哈襲擊無助於實現以色列的目標
美國表示，多哈襲擊無助於實現以色列的目標，並指總統特朗普對是次襲擊深感遺憾。 白宮發言人Karoline Leavitt周二在簡報會上宣讀特朗普聲明，指美方事前已獲通知，以軍在多哈首都發動襲擊，但形容這次行動「非常不幸」。聲明又強調，卡塔爾是「美國的主權盟友，正積極並勇敢地與美方合作推動和平」。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許下3個願望一生難忘 前寶塚男役來台了
[NOWnews今日新聞]日本寶塚歌劇團擁有超過百年歷史，其中月組二番手男役出身的美彌瑠璃香，2019年退團後依舊人氣不減。她於9月7日首次跨出海外，在台北CORNERMAX舉辦TalkShow，現場...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
容祖兒缺陣內地「學校操場拼盤show」 主辦方改票價 Joey粉絲： 可以抖抖
早前內地有主辦單位公布，將於10月初喺廣東雲浮市一間學校嘅操場舉行俗稱「拼盤 show」嘅群星演唱會，頭牌歌手更加係香港天后容祖兒。內地網民一度討論此事Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
MBTI「提倡者」INFJ是體貼細心、無私奉獻的小太陽？！解析稀有人格的隱藏性格與優缺點
INFJ「提倡者」MBTI 16型人格分析｜在複雜的人類世界中，存在著一群洞察力強大、無私奉獻的個體，他們就是INFJ「提倡者」。他們擁有著隱藏性格、優缺點是什麼？Yahoo Style HK ・ 17 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱浪蝦片｜卡樂B全新「熱浪蝦片」震撼登場 經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合
卡樂B推出熱浪蝦片！今個夏日卡樂B隆重推出全新產品——「熱浪蝦片」，將經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合，熟悉又新鮮的絕妙口感打造「究極の組合」，令人回味無窮！產品將於9月12日在各大超級市場、便利店及零售店上架。Yahoo Food ・ 19 小時前
「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam
「合桃補腦」、「黑芝麻能讓白髮重拾烏黑」—這些偏方你是否也曾聽過？在傳統養生文化中，向來流傳着「以形補形」的觀念：某種食物的外形與人體器官相似，便被認為能滋補該部位。聽起來似乎合情合理，但究竟有沒有科學根據？還是只是民間飲食經驗與外觀巧合的聯想？事實上，這些說法並非全然錯誤，但又不是所有食物都有「以形補形」的效果！Yahoo Food ・ 1 天前
同性伴侶登記制度草案被否決｜iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣｜Makerville 回應阿 Mo 醫療開支爭議｜9 月 10 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 10 日（週三）。本港今晚初時多雲、局部地區有驟雨；明日漸轉天晴，日間酷熱，最高約 33 度，紫外線指數約 12 屬極高。隨後兩三日大致天晴，持續酷熱，下週初部分時間有陽光亦有幾陣驟雨。出門記得補水、防曬。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
莊梅岩《我們最快樂》重演疑被封殺｜Swatch 限量錶掀通宵炒風｜陳奕迅親兄曝光震撼網民｜9 月 9 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 9 日（週二）。受偏南氣流影響，本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，明日初時部分地區有雷暴，最低約 27 度；下午間中有陽光，最高約 31 度。未來數日天色普遍晴朗，天氣持續酷熱。明日最高紫外線指數約 7，屬高。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國8月生產價格意外下跌0.1%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國的生產者價格按月意外下跌0.1%，遠低於預測的0.3%增幅，此前7月經過下調的數據顯示上升0.7%。是四個月來生產者價格的首次下降，服務價格下跌0.2%，為4月以來的最大跌幅，主要是因為機械和汽車批發的邊際利潤下降3.9%。 同時，商品價格上漲0.1%，是連續第四個月的增長，以煙草產品的2.3%漲幅為主導。核心生產者價格也下降0.1%，低於預測的0.3%增長。 按年計，生產者價格上漲2.6%，低於7月份經下調修正的3.1%增長率及預測的3.3%。核心生產者價格降至低於預期的2.8%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
車Cam直擊｜拖車東廊遇毒品快餐車拒接遭擸棍恐嚇 反黑拘21歲男(有片)
一名拖車司機早前上載車Cam片段到社交平台，指凌晨接到訂單，要求到東區走廊拖車，帖文稱「半夜一點幾收到張order，去到發現係快餐車(毒品車)，唔幫佢做，佢竟然老(惱)羞成怒，想打我。」片段見到拖車開動，私家車司機從車尾箱擸出一枝棍追拖車，惟未能追上，就把棍掟向拖車洩忿，目送拖車離開。相關影片一度引起網民議論。am730 ・ 1 天前
泰國前總理戴克辛遭最高法院判刑1年
（法新社曼谷9日電） 泰國最高法院今天認定，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）2023年期間在醫院病房內服刑的行為不符規定，因此裁定他必須實際入監服刑1 年。法院判決指出，把戴克辛送往醫院服刑的決定不具法律效力，「且被告明知自身病情並非緊急狀況，因此住院期間不得計算為刑期」。法新社 ・ 1 天前
25歲前港姐邱晴曾被封「嫩版李珊珊」 8年間被指變化極大
邱晴於2017年參選香港小姐競選，獲封「嫩版李珊珊」，最後以17歲之齡晉身五強。落選三甲之後，邱晴簽約TVB，並入讀第29期無綫藝員訓練班，曾被安排於劇集《愛．回家之開心速遞》、《白色強人》、《金宵大廈》、《那些我愛過的人》等等客串，又曾做過《美女廚房3》美女學徒及兒童節目《Think Big天地》主持，2021年，邱晴離巢TVB，嘗試更多唔同發展，包括拍攝ViuTV節目《家務戰場》、推出寫真書、與朋友營運YouTube channel等等，表示因為之前做藝人嘅儲落唔少人氣，因此都有唔少KOL工作，加上自己唔大洗，所以維持生活都冇太大問題。邱晴不時更新社交平台發布近況；日前，佢就分享一輯新相，其樣貌與以往極大分別？Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
辛芷蕾員工人工比市場高3倍 全因亡父1個要求抱憾一生
【on.cc東網專訊】出爐威尼斯影后辛芷蕾凱旋返內地後，連日來成為風頭躉，關注度登上沸點，而最新更有指她對自己工作室的工作人員出手相當闊綽，每月薪酬起點達3萬人民幣（約32,800港元），其他福利另計，比起一般藝人工作室的人工至少翻出3倍，難怪辛芷蕾「深得民心」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前