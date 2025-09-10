Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想

2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！

Lady Gaga 於 2025 年以 《Mayhem》專輯強勢回歸，讓大家再能享受 Lady Gaga 最具代表性的強勁舞曲節拍，接連登上 Coachella 並舉行 《The Mayhem Ball Tour》 巡迴演唱會，使 Lady Gaga 的人氣更上一層樓，奪得 2025 年 VMAs 年度歌手獎可謂眾望所歸。

「身為一位藝術家，我嘗試連結世界各地人們的靈魂。藝術是一種紀律、一門工藝，深入人們的內心深處，並提醒他們不要忘記夢想。」 －Lady Gaga

當大家認為 Lady Gaga 已回歸平實的 Joanne ，不會再另創比前作更強大的舞曲高峰，Lady Gaga 卻突然推出了震撼人心的《Mayhem》專輯。當中《Abracadabra》更成為新任國民暗黑舞曲，探討死亡、愛並與自我對話，Lady Gaga 曾言「這首歌是關於在黑夜中尋找魔法的挑戰」，於黑暗世代中為人們內心注入力量。

「當你在日常生活的混亂中穿梭前行時，希望你會記起『生命的藝術』是多麼重要，你可以依靠自己，依靠簡單而珍貴的技能來保持自我的完整。你付出的排練、你的自律、你的工藝，你的熱情理應獲得回報。」 －Lady Gaga

Lady Gaga 《The Mayhem Ball Tour》的演出完成度極高，猶如看了一套出色的音樂劇，當中所傳遞的力量十分強大，讓大家於亂世中獲得心理慰藉及能量。台上一分鐘，台下可想而知 Lady Gaga 花了多少心血排練，為自己夢想付出熱情的人，值得獲得豐厚的回報。

「你走過人生的方式是獨特而罕有的，那是完全屬於你的。」 －Lady Gaga

Lady Gaga 由在讀書時期遭受欺凌，甚至被男同學丟進垃圾桶中，直至今天榮獲年度歌手獎，血淚經歷讓她蛻變成更好的人，在追夢的路上更堅定，亦為大眾帶來更具深度的正能量。一時的坎坷不是永恆，像 Lady Gaga 般努力走出自己的花路吧！

