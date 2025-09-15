Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜Lady M 「月影燈籠月餅禮盒」限定登場 9折再享88折！最平每盒$258起/必試伯爵茶朱古力月餅/金黃椰子月餅

想為今個中秋加點浪漫？Lady M為慶祝進駐香港10周年，把2017年首次推出的燈籠概念全面升級，帶來全新 「月影燈籠月餅禮盒」 系列。淡雅粉紅外盒配上透光花燈，輕按開關即變小夜燈，既實用又充滿節日氣氛。今次更於KKday推出優惠，早鳥優惠更有9折再享88折，月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折，最多可減$80！平均每盒只需$258起，入手Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（2件裝）、Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（6件裝），絕對不能錯過！

立即查看Lady M月餅早鳥優惠頁

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

早鳥優惠9折再享88折！入手Lady M全新 「月影燈籠月餅禮盒」

禮盒最大的亮點在於其獨特的燈籠設計，輕按燈飾開關，燈籠便會散發出柔和光芒，宛如玉兔攜燈探索夢幻仙境一般。設計融合了園林、庭院、繁花及中秋圖騰等元素，以鮮豔色彩營造出妙趣橫生的童趣感覺，猶如Lady M版本的「愛麗絲夢遊仙境」，令人目不暇給。禮盒巧妙運用淡雅粉紅與深邃藍色夜空的撞色設計，展現奢華雅緻的質感，頂部更點綴了Lady M品牌標誌性的金色月餅模型，彰顯尊貴品味。

Lady M全新 「月影燈籠月餅禮盒」 系列

為了滿足不同顧客的需求，Lady M今年推出兩種不同規格的禮盒選擇。6件裝禮盒內含3款獨特口味，每款各有2件，適合家庭分享或滿足不同人的口味喜好。而備受矚目的兩件裝限量版禮盒，則是港澳地區獨家發售，去年一推出即迅速售罄，今年再度限量回歸，對收藏愛好者而言更具價值。在口味方面，Lady M精心研發了5款創意月餅，6件裝禮盒包含士多啤梨抹茶月餅，以淡粉色外皮包裹抹茶奶皇內餡，加入芳香士多啤梨粒，帶來清新的茶韻與果香；金黃椰子月餅則以椰子奶皇內餡混合細嫩椰絲，椰香濃郁純粹；而提拉米蘇味月餅採用精緻朱古力外皮包裹香濃咖啡乳酪奶皇，層次豐富，淡雅可可香氣撲鼻而來。

為了滿足不同顧客的需求，Lady M今年推出兩種不同規格的禮盒選擇。

兩件裝限量版禮盒則搭配兩款由法國大廚傾心研發的法式朱古力月餅，伯爵茶朱古力月餅的創作靈感源自深受歡迎的Lady M伯爵茶千層蛋糕，以絲滑的44%牛奶朱古力包裹，內藏伯爵茶棉花餅、伯爵茶腰果朱古力醬與伯爵茶曲奇，三重內餡口感豐富，茶韻悠長且甜而不膩。另一款五仁果仁糖朱古力月餅則散發迷人的堅果香氣，外層絲滑牛奶朱古力包裹濃郁榛子醬，融合杏仁、松子、南瓜子、核桃及榛子五款酥脆堅果，搭配香脆榛子曲奇底，締造多重口感的味蕾組合。

六件裝「月影燈籠月餅禮盒」有三款獨特口味，每件皆為手工製作的特色月餅：士多啤梨抹茶月餅、金黃椰子月餅、提拉米蘇味月餅。

每件月餅都採用獨立包裝，禮盒印有Lady M品牌標誌，並附贈專屬紙袋與心意卡信封，方便贈送親友或作商務禮品。兩件裝禮盒設計雅緻小巧，不僅是中秋節日的送禮首選，佳節過後更可作為家中擺設，把燈籠放在書桌或窗邊當作氣氛燈使用，為生活添上一抹溫馨色彩。

此系列的設計理念是向 2017 年 Lady M 香港第一次推出的品牌首款燈籠月餅禮盒致敬，以淡雅的粉紅色調搭配耀眼透光的花燈作為禮盒的設計靈感。

【9折再享88折】港澳獨家Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒 (兩件裝)

包含一個伯爵茶朱古力月餅及一個五仁果仁糖朱古力月餅

月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折，最多可減$80

特價：$258｜ 原價：$288

SHOP NOW

【9折再享88折】Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒 (六件裝)

特價：$538｜ 原價：$598

SHOP NOW

【兩盒送蛋糕】Lady M 2025 月影燈籠月餅禮盒 (兩件裝) + 自選$78 蛋糕一件

特價：$576｜ 原價：$654

SHOP NOW

Lady M 蛋糕

Lady M 蛋糕

Lady M® 玫瑰千層蛋糕

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？