月餅2025｜Lady M 「月影燈籠月餅禮盒」限定登場 9折再享88折！最平每盒$258起/必試伯爵茶朱古力月餅/金黃椰子月餅

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
月餅2025｜Lady M 「月影燈籠月餅禮盒」限定登場
Lady M 「月影燈籠月餅禮盒」10 周年限定登場！
想為今個中秋加點浪漫？Lady M為慶祝進駐香港10周年，把2017年首次推出的燈籠概念全面升級，帶來全新 「月影燈籠月餅禮盒」 系列。淡雅粉紅外盒配上透光花燈，輕按開關即變小夜燈，既實用又充滿節日氣氛。今次更於KKday推出優惠，早鳥優惠更有9折再享88折，月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折，最多可減$80！平均每盒只需$258起，入手Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（2件裝）、Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（6件裝），絕對不能錯過！
早鳥優惠9折再享88折！入手Lady M全新 「月影燈籠月餅禮盒」
禮盒最大的亮點在於其獨特的燈籠設計，輕按燈飾開關，燈籠便會散發出柔和光芒，宛如玉兔攜燈探索夢幻仙境一般。設計融合了園林、庭院、繁花及中秋圖騰等元素，以鮮豔色彩營造出妙趣橫生的童趣感覺，猶如Lady M版本的「愛麗絲夢遊仙境」，令人目不暇給。禮盒巧妙運用淡雅粉紅與深邃藍色夜空的撞色設計，展現奢華雅緻的質感，頂部更點綴了Lady M品牌標誌性的金色月餅模型，彰顯尊貴品味。
為了滿足不同顧客的需求，Lady M今年推出兩種不同規格的禮盒選擇。6件裝禮盒內含3款獨特口味，每款各有2件，適合家庭分享或滿足不同人的口味喜好。而備受矚目的兩件裝限量版禮盒，則是港澳地區獨家發售，去年一推出即迅速售罄，今年再度限量回歸，對收藏愛好者而言更具價值。在口味方面，Lady M精心研發了5款創意月餅，6件裝禮盒包含士多啤梨抹茶月餅，以淡粉色外皮包裹抹茶奶皇內餡，加入芳香士多啤梨粒，帶來清新的茶韻與果香；金黃椰子月餅則以椰子奶皇內餡混合細嫩椰絲，椰香濃郁純粹；而提拉米蘇味月餅採用精緻朱古力外皮包裹香濃咖啡乳酪奶皇，層次豐富，淡雅可可香氣撲鼻而來。
兩件裝限量版禮盒則搭配兩款由法國大廚傾心研發的法式朱古力月餅，伯爵茶朱古力月餅的創作靈感源自深受歡迎的Lady M伯爵茶千層蛋糕，以絲滑的44%牛奶朱古力包裹，內藏伯爵茶棉花餅、伯爵茶腰果朱古力醬與伯爵茶曲奇，三重內餡口感豐富，茶韻悠長且甜而不膩。另一款五仁果仁糖朱古力月餅則散發迷人的堅果香氣，外層絲滑牛奶朱古力包裹濃郁榛子醬，融合杏仁、松子、南瓜子、核桃及榛子五款酥脆堅果，搭配香脆榛子曲奇底，締造多重口感的味蕾組合。
每件月餅都採用獨立包裝，禮盒印有Lady M品牌標誌，並附贈專屬紙袋與心意卡信封，方便贈送親友或作商務禮品。兩件裝禮盒設計雅緻小巧，不僅是中秋節日的送禮首選，佳節過後更可作為家中擺設，把燈籠放在書桌或窗邊當作氣氛燈使用，為生活添上一抹溫馨色彩。
【9折再享88折】港澳獨家Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒 (兩件裝)
包含一個伯爵茶朱古力月餅及一個五仁果仁糖朱古力月餅
月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折
特價：$258
原價：$288
【9折再享88折】Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒 (六件裝)
兩個士多啤梨抹茶月餅、兩個金黃椰子月餅及兩個提拉米蘇味月餅
月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折
特價：$538
原價：$598
【兩盒送蛋糕】Lady M 2025 月影燈籠月餅禮盒 (兩件裝) + 自選$78 蛋糕一件
特價：$576
原價：$654
