中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
Laifen新風筒加入「髮尾油」護髮功能？高速乾髮兼有精華導入風嘴，加強版設計9月登場
Laifen風筒性價比高兼有顏值，成為不少人會購入的親民價風筒品牌。品牌現在推出新款Laifen Swift 4正負離子高速護髮風筒，是加入了「髮尾油」護髮功能的功能，到底是如何運作呢？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
平日選購風筒主要留意其馬達轉速是否夠快速，可以令頭髮快乾，當然都會留意其風的熱度會否令髮絲吹到太乾。繼而如果風筒可以弄到造型就更加分，不過就會令風筒相對價位會更高。現在Laifen風筒有個新概念，加入「精華導入風嘴」，可以加入髮尾油在風筒口，配合高速穩定氣流，將液態護髮油瞬間散發為納米級分子，吹乾頭髮同時在護髮，這設計確是很特別創新。
Laifen Swift 4風筒的全新「精華導入風嘴」，可以加入護髮油在裡面，風筒會以58℃這個黃金溫控，將護髮精華油均勻附著髮絲，修補角質層並鎖住水分。加上風筒今次首次加入7000萬正離子，並升級至4億負離子，正離子能夠打開頭髮角質層，令護髮油更容易滲透至頭髮，；而負離子則能夠減少靜電，提升髮絲光澤，加倍順滑貼服，發揮雙重功效。
關於加入護髮油的部分，在吹頭時會3個步驟可以做，也是方便及容易操作，惟一是要另外買護髮油去加在磁吸蓋板，但如果本身都有用髮尾油習慣的朋友，可以繼續用回自己所用的髮尾油就可以了。
1. 打開精華導入風嘴的磁吸蓋板，加入2-3泵或5-6滴護髮油至精華艙的白色海綿上，待護髮油完全滲入白色海綿後，合上蓋板。
2. 將頭髮先吹至8成乾，轉用精華導入風嘴。
3. 開啟精華導入模式，進入護理程序。
Laifen Swift 4風筒，採用品牌自家研發的第四代超高速無刷馬達，轉速高達115,000轉/分鐘，風速達23 m/s，是Laifen系列至今效能最高的型號，比上一代Swift Premium再度進化，聲稱3分鐘高速乾髮，但當然都要視乎頭髮長度厚度而定。
風筒今次造型是金屬背蓋設計，挺有時尚家電質感的，一眾喜歡有顏值及實用兼備家電的朋友，也許可以考慮這次的新風筒。Laifen Swift 4風筒定價$1,099，在9月尾登場。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
頭髮護理：
潮濕天氣頭髮「炸毛」點算好？3個人氣頭髮護理品牌，抗潮濕毛躁新品洗頭水、髮尾油推薦
58歲李若彤「最美姑姑」凍齡靠養髮！「以黑養黑」30年內服保養頭髮大法
其他人也在看
MBTI「提倡者」INFJ是體貼細心、無私奉獻的小太陽？！解析稀有人格的隱藏性格與優缺點
INFJ「提倡者」MBTI 16型人格分析｜在複雜的人類世界中，存在著一群洞察力強大、無私奉獻的個體，他們就是INFJ「提倡者」。他們擁有著隱藏性格、優缺點是什麼？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam
「合桃補腦」、「黑芝麻能讓白髮重拾烏黑」—這些偏方你是否也曾聽過？在傳統養生文化中，向來流傳着「以形補形」的觀念：某種食物的外形與人體器官相似，便被認為能滋補該部位。聽起來似乎合情合理，但究竟有沒有科學根據？還是只是民間飲食經驗與外觀巧合的聯想？事實上，這些說法並非全然錯誤，但又不是所有食物都有「以形補形」的效果！Yahoo Food ・ 1 天前
AirPods Pro 2、降噪版 AirPods 4 也將獲得即時翻譯功能
在發布 AirPods Pro 3 的同時，Apple 宣布新品賣點之一的即時翻譯功能未來也會開放給 AirPods Pro 2 和降噪版 AirPods 4。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
萬億造價填海 2018至今爭議不斷
為解決本地土地供應不足的問題，時任行政長官林鄭月娥政府在2018年《施政報告》提出「明日大嶼」願景，建議在大嶼山以東填海造地，長遠新增數十萬個住宅單位供應，雖然當時財政儲備首度突破一萬億元，但龐大的投資令人擔憂掏空庫房，單計其核心工程為涉及1000公頃填海的交椅洲人工島，當時估算建造成本達5000億元，坊間更推算最終造價上望萬億元，巨大財政承擔加上大規模填海引發的環保問題，令該計劃多年來爭議不斷。信報財經新聞 ・ 6 小時前
熱浪蝦片｜卡樂B全新「熱浪蝦片」震撼登場 經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合
卡樂B推出熱浪蝦片！今個夏日卡樂B隆重推出全新產品——「熱浪蝦片」，將經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合，熟悉又新鮮的絕妙口感打造「究極の組合」，令人回味無窮！產品將於9月12日在各大超級市場、便利店及零售店上架。Yahoo Food ・ 21 小時前
【百佳】網店至抵星期三 WAITROSE意粉 $22.9/包（只限10/09）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，NATURE'S SEN 有機紅石榴果汁/ 酸櫻桃汁 1公升 $78/支、WAITROSE 扁意粉/ 寬麵條/ 全麥意大利粉/ 貝殼麵/ 全麥螺旋粉/ 粗穀小麥 500克 $22.9/包、雀巢OPTIFAST瘦身代餐奶昔12包 $688/2盒、YOLU 夜間柔順修復凝膠髮膜 $99/支！YAHOO著數 ・ 21 小時前
瑤柱肉碎粥食譜│瑤柱肉碎粥煮法簡單 只要加一樣材料就可以煲得綿滑
這陣子飲食宜清淡，吃粥便最好消化，不過單單白粥營養略單一，如果想易消化又有營養，煲豬肉碎粥便是好選擇，加兩粒瑤柱便更鮮味。很多人覺得煲粥要很長時間才會「開米花」，其實不然。家中不妨預備定一些珍珠米，除了做壽司卷，也非常適合煲粥，只要浸半小時，臨煲前加少許油略拌，不用半小時已經可以煲好粥。煲粥的時候最好保持中火以上，讓米花能滾開，也不易黏鍋底中，即睇如何煲瑤柱肉碎粥：Yahoo Food ・ 1 天前
【Harbour City Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（10/09-15/09）
i.t於9月10至15日於海港城Bazaar舉行開倉，品牌包括Aape、b+ab、BEAMS BOY、CHOCOOLATE、Izzue、FIVE CM、OBEY、fingercroxx等，精選貨品三折起！購買2件貨品額外九折，購買4件貨品額外八五折，購買滿淨價錢$1,000全單再減$100！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
痘痘肌必收「毛孔救星」TOP 3！Kiehl’s金水傳奇配方再進化、benefit推出粉刺吸塵器！
Kiehl’s：人氣金水超速進化1天就能養出無瑕肌熱銷60年的Kiehl’s「金盞花神水」這次終於迎來全面進化！全新「金盞花精華修護化妝水」特別加入「胜肽酵母」成分，不只舒緩泛紅、穩定膚況，還能幫助控油收斂，質地清爽卻能有效修護，非常適合混合肌與油性肌改善肌膚顆粒問題，讓...styletc ・ 19 小時前
阿里巴巴(09988)擬發32億美元2032年到期零息可轉換優先票據
阿里巴巴(89988)公布，擬發行本金總額為約32億美元於2032年到期零息可轉換優先票據，票據發行將依據美國證券法下的S條例向非美國人士進行離岸交易，並受限於市場及其他條件的影響，集資用於一般公司用途，戰略重點是增強雲基礎設施能力及拓展國際商業業務營運。集資淨額中約80%將被分配用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以使公司得以提升市場地位與效率。就票據發行，該公司計劃訂立限價看漲交易以減少票據的潛在攤薄影響及公司為結算已轉換票據而需支付的任何現金，降低公司的整體資本成本。 (WL)infocast ・ 1 小時前
政府上半年收到3.6億元酒店房租稅 無計劃調整稅率
【Now新聞台】政府今年上半年收到3.6億元酒店房租稅，佔全年預算大約三成七。 財庫局書面回覆議員質詢，提到上半年每月約有近9萬間房間需要繳付3%酒店房租稅，政府在第一季及第二季分別收到1.9億元及1.7億元相關稅款。當局指，上半年平均酒店入住率以及過夜旅客人次，比去年同期分別上升2%及7%。引入房租稅並不會影響旅客來港意欲，預料今年下半年的入住率將會比上半年高，會繼續豐富香港旅遊產品及體驗，而現時無計劃再調整酒店房租稅稅率。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
Apple iPhone Air 降臨：5.6mm 超薄機身、A19 Pro、自研 C1X、N1 無線晶片
從去年開始關注各路流言的朋友一定知道，Apple 今年最受關注的產品就是時隔多年後引入新設計、主打超薄機身的「iPhone 17 Air」。而從最終的發布結果來看，諸多關於硬體、規格的爆料基本都準確。但沒想到的是新品名字的秘密居然保守到了最後，Apple 直接將其命名為 iPhone Air，獨成一派足見這款手機對他們的重要性。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
入手美容儀送可愛熊貓、兔仔機套！medicube快閃店登陸朗豪坊 限定半價加購PDRN系列/預約保養Beauty Class
家中做Facial實在太方便！人氣極高的medicube推出的護膚品搭配家用美容儀，讓大家隨時隨地享受醫美級護膚效果，深受大家喜愛。由9月10日起，「medicube Queendom Popup」快閃店登陸旺角朗豪坊，環境以夢幻粉紅、金色設計，除了有多個打卡位外，還有許多限定專區，會展示出王牌醫美級 AGE-R 系列產品及其他熱賣護膚品。而且快閃店更有多個優惠、特色活動等著大家，想知道詳情，就接著看下去吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
iPhone Air、iPhone 17 Pro 預訂｜iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！
Apple iPhone 17 發佈會正式完結，大家最關注的當然是價格了吧？Yahoo Tech 以下為大家整理好售價和預訂資訊！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（下）愛老公有型夠Man 無悔放下一切出嫁：好愛呀，愛到成個世界只有我哋兩個
上回講到，鍾嘉欣與林峯這對銀幕情侶，從前竟關係疏離，直到最近才真正熟絡。而她生命中的真命天子，是丈夫JeremyYahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
iPhone Air 動手玩：其實是摺疊 iPhone 的技術預演？
在 Apple 的年度硬體發布會散場後，我們的姊妹網站 Engadget 就第一時間動手玩到了最吸睛的新品 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阿里巴巴(09988.HK)擬發行32億美元零息可轉換優先票據
阿里巴巴(09988.HK)公布，擬發行2023年到期約32億美元零息可轉換優先票據，募集資金淨額約80%將被分配用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以使公司得以提升市場地位與效率。 為減少票據的潛在攤薄影響及/或公司為結算任何已轉換票據而需要支付的任何現金，公司計劃訂立衍生品交易，據此公司將向一個或多個初始買方及/或其關聯方及/或其他金融機構購買限價看漲期權，該等期權將有效將票據之轉換價格提升至「上限價格」，該價格預計為較定價日的普通股於香港聯交所的收市價溢價60%，換算為美元並乘以八(即普通股與美國存託股的轉換比率)。 公司預計將通過從期權交易對手收取相應數量的股份及/或現金(最高可達上限價格)，以減少因發行任何新股(或支付現金)以結算票據轉換而產生的攤薄影響。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
這3星座靠「人格魅力」狂圈粉！不用頂尖顏值就擁有高人氣
顏值不一定是吸引人的唯一條件，有些星座憑著人格魅力就能讓人心甘情願靠近。以下三個星座，即使外表不是「第一眼驚豔型」，卻依舊圈粉無數。姊妹淘 ・ 20 小時前
容祖兒缺陣內地「學校操場拼盤show」 主辦方改票價 Joey粉絲： 可以抖抖
早前內地有主辦單位公布，將於10月初喺廣東雲浮市一間學校嘅操場舉行俗稱「拼盤 show」嘅群星演唱會，頭牌歌手更加係香港天后容祖兒。內地網民一度討論此事Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前