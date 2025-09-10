Laifen新風筒加入「髮尾油」護髮功能？高速乾髮兼有精華導入風嘴，加強版設計9月登場

Laifen風筒性價比高兼有顏值，成為不少人會購入的親民價風筒品牌。品牌現在推出新款Laifen Swift 4正負離子高速護髮風筒，是加入了「髮尾油」護髮功能的功能，到底是如何運作呢？

（官方圖片）

平日選購風筒主要留意其馬達轉速是否夠快速，可以令頭髮快乾，當然都會留意其風的熱度會否令髮絲吹到太乾。繼而如果風筒可以弄到造型就更加分，不過就會令風筒相對價位會更高。現在Laifen風筒有個新概念，加入「精華導入風嘴」，可以加入髮尾油在風筒口，配合高速穩定氣流，將液態護髮油瞬間散發為納米級分子，吹乾頭髮同時在護髮，這設計確是很特別創新。

（官方圖片）

Laifen Swift 4風筒的全新「精華導入風嘴」，可以加入護髮油在裡面，風筒會以58℃這個黃金溫控，將護髮精華油均勻附著髮絲，修補角質層並鎖住水分。加上風筒今次首次加入7000萬正離子，並升級至4億負離子，正離子能夠打開頭髮角質層，令護髮油更容易滲透至頭髮，；而負離子則能夠減少靜電，提升髮絲光澤，加倍順滑貼服，發揮雙重功效。

（官方圖片）

（官方圖片）

關於加入護髮油的部分，在吹頭時會3個步驟可以做，也是方便及容易操作，惟一是要另外買護髮油去加在磁吸蓋板，但如果本身都有用髮尾油習慣的朋友，可以繼續用回自己所用的髮尾油就可以了。

1. 打開精華導入風嘴的磁吸蓋板，加入2-3泵或5-6滴護髮油至精華艙的白色海綿上，待護髮油完全滲入白色海綿後，合上蓋板。

2. 將頭髮先吹至8成乾，轉用精華導入風嘴。

3. 開啟精華導入模式，進入護理程序。

（官方圖片）

Laifen Swift 4風筒，採用品牌自家研發的第四代超高速無刷馬達，轉速高達115,000轉/分鐘，風速達23 m/s，是Laifen系列至今效能最高的型號，比上一代Swift Premium再度進化，聲稱3分鐘高速乾髮，但當然都要視乎頭髮長度厚度而定。

（官方圖片）

風筒今次造型是金屬背蓋設計，挺有時尚家電質感的，一眾喜歡有顏值及實用兼備家電的朋友，也許可以考慮這次的新風筒。Laifen Swift 4風筒定價$1,099，在9月尾登場。

