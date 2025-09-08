LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

LALA CURIO與新加坡Jessica Wong Studio合作，在香港半島酒店旗艦店推出「月映軒」系列，以「旋」桌及中秋限定「月光與鳴」家品系列為矚目焦點。

「旋」桌，售價港幣39,000元

「旋」桌由Jessica Wong Studio於2016年設計，靈感源自傳統八仙桌，採用精密的幾何結構，能夠在玄關台、三角桌和方形餐桌三種形態間自由轉換。

設計師運用模組化組件和精確角度，讓用家可按需要重新配置桌子功能。這種多變性體現出中式傳統家具的適應特質，在居住空間中往往需要承擔多重功能。「旋」桌由經驗豐富的匠師以胡桃木和黃銅純手工製作，採用環保無VOC天然硬蠟油。該設計曾獲2019年新加坡文創大賽銀獎，並於2025年被新加坡亞洲文明博物館收藏。

LALA CURIO為「旋」桌打造戲劇化的空間設置，包括刺繡孔雀圖案、水晶燈飾和手繪牆紙，結合中國傳統裝飾藝術與當代零售空間美學。

是次合作更推出名為「月光和鳴」的九件物品系列，圍繞中秋聚會主題設計。物品包括手繪軟木麻將垫、精製麻將牌套裝、月映瓷藝花器、精製漆藝茶盤、白水晶相框、舞鶴雕塑、月岩書擋、星芒收納盒和月光石餐巾環。

LALA CURIO創始人Laura Cheung Wolf表示:「『月映軒』系列源自於我們對古老團聚儀式的熱愛－麻將、月餅、燈籠下的家宴。我們希望不僅僅打造一個空間，而是一個記憶中的場景——讓工藝成為說故事的媒介，讓設計承載情感。 」

Jessica補充：「這是一場團聚的慶典——燈籠流光、麻將牌起舞，人們在新時代下繼續演繹團圓的永恆儀式。 」

