專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義

LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

LALA CURIO與新加坡Jessica Wong Studio合作，在香港半島酒店旗艦店推出「月映軒」系列，以「旋」桌及中秋限定「月光與鳴」家品系列為矚目焦點。

「旋」桌，售價港幣39,000元
「旋」桌，售價港幣39,000元

「旋」桌由Jessica Wong Studio2016年設計，靈感源自傳統八仙桌，採用精密的幾何結構，能夠在玄關台、三角桌和方形餐桌三種形態間自由轉換。

「旋」桌
「旋」桌
Jessica Wong
Jessica Wong

設計師運用模組化組件和精確角度，讓用家可按需要重新配置桌子功能。這種多變性體現出中式傳統家具的適應特質，在居住空間中往往需要承擔多重功能。「旋」桌由經驗豐富的匠師以胡桃木和黃銅純手工製作，採用環保無VOC天然硬蠟油。該設計曾獲2019年新加坡文創大賽銀獎，並於2025年被新加坡亞洲文明博物館收藏。

LALA CURIO為「旋」桌打造戲劇化的空間設置，包括刺繡孔雀圖案、水晶燈飾和手繪牆紙，結合中國傳統裝飾藝術與當代零售空間美學。

是次合作更推出名為「月光和鳴」的九件物品系列，圍繞中秋聚會主題設計。物品包括手繪軟木麻將垫、精製麻將牌套裝、月映瓷藝花器、精製漆藝茶盤、白水晶相框、舞鶴雕塑、月岩書擋、星芒收納盒和月光石餐巾環。

手繪軟木麻將垫
手繪軟木麻將垫
月光石餐巾環
月光石餐巾環

LALA CURIO創始人Laura Cheung Wolf表示:「『月映軒』系列源自於我們對古老團聚儀式的熱愛－麻將、月餅、燈籠下的家宴。我們希望不僅僅打造一個空間，而是一個記憶中的場景——讓工藝成為說故事的媒介，讓設計承載情感。 」

Laura Cheung Wolf
Laura Cheung Wolf

Jessica補充：「這是一場團聚的慶典——燈籠流光、麻將牌起舞，人們在新時代下繼續演繹團圓的永恆儀式。 」

LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列
LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

星芒收納盒

星芒收納盒

LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列
LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

舞鶴雕塑擺飾

舞鶴雕塑擺飾

LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列
LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

白水晶相框

白水晶相框

LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列
LALA CURIO聯乘Jessica Wong Studio打造「月映軒」中秋系列

手繪軟木麻將墊

手繪軟木麻將墊

