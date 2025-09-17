Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lancôme官網「小黑瓶」買1送3套裝優惠！極光水、極緻完美玫瑰面霜套裝低至半價

一些大品牌的護膚品，不到季末或者聖誕節也不會隨便減價，而法國明星級護膚品牌Lancôme在9月份竟然做低至半價優惠，並推出官網限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」精華水套裝，低至$555可以擁有1支150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水再送3支皇牌產品旅行裝，全部價值$1,086，差不多以半價就可以入手。除了「小黑瓶」，極光水、大眼精華、極緻完美修護系列、立體塑顏緊緻亮肌系列都有優惠套裝，同樣低近半價！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！

官網限定小黑瓶系列優惠！

法國明星級護膚美妝品牌Lancôme，說到皇牌護膚品系列一定數到「小黑瓶」Génifique系列，除了文首提到的「小黑瓶」精華水套裝只需$555外，超多人回購的精華液這次也有買50ml贈送49ml的套裝，差不多是半價優惠了！「小黑瓶」精華液是半透白色，質地帶黏，味道聞起來是舒服的，沒有很濃烈的香精味道。1滴管左右的份量，輕塗在臉上，感覺清爽而水潤，也很快就被皮膚吸收，皮膚摸起來會很嫩滑舒服。

網上不少用家都有表示，毛孔會有減細，假如有痘疤的話，此精華亦有助淡疤，並讓皮膚狀況穩定下來。1支精華就可以有助修護不少歲月狀況，難怪評價高而且回購率也很高。除此之外，還有適合抗初老的「小黑瓶」眼霜買20ml贈送20ml的套裝，只需$520，超級抵買！趁著Lancôme官網減價有優惠套裝，本身有用開的用家可以趁機囤貨；未用過的朋友，也可以入手最低價的套裝試試效果！

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華 50ml / 補充裝 50ml

GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x7

特價：$1,150｜ 價值：$1,985

SHOP NOW

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝

Génifique煥活修護精華水150ml套裝

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華水 150ml

GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml

立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml

全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml

特價：$555｜ 價值：$1,086

SHOP NOW

Génifique煥活修護精華水150ml套裝

Génifique發光眼霜20ml套裝

套裝包括：

全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 20ml

全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml x4

特價：$520｜ 價值：$1,040

SHOP NOW

Génifique煥活修護精華水150ml套裝

更多限時優惠！「逆齡」面霜低至半價

除了「小黑瓶」之外，Lancôme也有很多值得入手的護膚品！為即將到來的秋冬乾燥天氣做準備，小編很推介這款極緻完美玫瑰「逆齡」面霜，油性皮膚可以選清透型，乾性皮膚可以選滋潤型。蘊含塗抹式的PDRN美容成分，能夠滋潤肌膚，促進膠原蛋白生成，讓肌膚變的光滑有彈性，重拾年輕肌膚澎潤的狀態。而且面霜中淡淡的玫瑰香氣，非常療癒，無論自用或者送女性長輩都很合適。這次有買60ml贈60ml的優惠，大家快趁機入手吧！此外，還有極緻完美玫瑰眼霜、大眼精華、第二代極光水，套裝幾乎都可以做到半價優惠，大家快囤貨吧！

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜60ML套裝

套裝包括：

自選極緻完美玫瑰面霜 60ml

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 15ml x4

特價：$2,890｜ 價值：$5,780

SHOP NOW

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜60ML套裝

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝

套裝包括：

極緻完美玫瑰眼霜 20ml

極緻完美玫瑰眼霜 5ml x4

特價：$1,210｜ 價值：$2,420

SHOP NOW

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝

第二代極光水150ml套裝

套裝包括：

第二代CLARIFIQUE極光水 150ml

第二代CLARIFIQUE極光水 50ml

淨澈亮肌精華 5ml

淨澈亮肌日霜 15ml

立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml

特價：$835｜ 價值：$1,766

SHOP NOW

第二代極光水150ml套裝

大眼精華20ml套裝

套裝包括：

GÉNIFIQUE大眼精華 20ml

第二代CLARIFIQUE極光水 50ml

GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x2

淨澈亮肌日霜 15ml

特價：$770｜ 價值：$1,525

SHOP NOW

大眼精華20ml套裝

