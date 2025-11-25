Booking.com黑五優惠低至46折
Lancôme黑五優惠$880買到$4,661聖誕禮盒！小黑瓶買1享24、玫瑰「逆齡」面霜57折
Lancôme官網突發Black Friday優惠低至18折，大家快來掃貨吧！即看內文：
法國明星級護膚品牌Lancôme在Black Friday購物季來臨之際，竟然做低至18折優惠，只要買滿$555即可以優惠價格$880買到價值$4,661的聖誕禮盒，裡面有護膚品還有彩妝品，非常適合即將來臨的聖誕節使用！而且官網還推出了更多限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」套裝、極緻完美玫瑰眼霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極光水、大眼精華等都有優惠套裝，低至57折可以買到！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！
最抵買！2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱18折
介紹過這麼多次Lancôme官網優惠，這次的聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱，絕對算得上是前三抵買護膚彩妝套裝。裡面有齊12款護膚、美妝產品，而且每一樣都非常實用。先介紹護膚品類，有「小黑瓶」精華、極緻完美玫瑰面霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極緻完美玫瑰眼霜、第二代CLARIFIQUE極光水、溫和保濕水 ，全部都是旅行裝，很適合外出遊玩時使用；而彩妝部分是瑰麗柔霧啞緻唇膏、節日限定眼影胭脂盤、IDOLE 香水、IDOLE 睫毛膏，在加上一個粉嫩的限量版時尚化妝箱，絕對超值！
想要買到這款套裝的方法十分簡單，只需要在官網買滿$555，即可以$880的價格買到價值$4,661的2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱，18折的價格抵買到難以置信！不過這款屬數量有限產品，有意願想買的朋友就不要猶豫太久啦！
2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱
優惠價：$880｜
價值：$4,661
官網購物滿$555或以上即可換購
限定套裝優惠
要怎麼買滿$555呢？其實非常輕鬆，官網限定套裝中不少產品都超過$555，而且限定套裝的價值也非常高。以極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝為例，套裝價值$2,794，只需57折即$1,590就可入手。而「小黑瓶」套裝更可以買一瓶115ML的價格入手24件產品，超級划算，贈品也多多，大家快來搶購吧！
Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝
套裝包括：
GÉNIFIQUE煥活修護精華 115ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml x4
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6
全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml
全方位防禦抗曬清爽乳霜 10ml
GÉNIFIQUE大眼精華 5ml x2
立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml
52折特價：$1,960｜
價值：$3,789
Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）
套裝包括：
GÉNIFIQUE煥活修護精華 50ml / 補充裝 50ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml
55折特價：$1,150｜
價值：$2,107
極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）
套裝包括：
極緻完美玫瑰眼霜 20ml
極緻完美玫瑰眼霜 5ml x3
57折特價：$1,210｜
價值：$2,118
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）
套裝包括：
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 30ml
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 15ml
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml x2
57折特價：$1,590｜
價值：$2,794
第二代極光水150ml套裝（買1享4）
套裝包括：
第二代CLARIFIQUE極光水 150ml
第二代CLARIFIQUE極光水 50ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml
淨澈亮肌日霜 15ml
57折特價：$835｜
價值：$1,471
GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）
套裝包括：
GÉNIFIQUE大眼精華 20ml
GÉNIFIQUE大眼精華 5ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x2
全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml
58折特價：$770｜
價值：$1,331
