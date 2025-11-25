Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lancôme黑五優惠$880買到$4,661聖誕禮盒！小黑瓶買1享24、玫瑰「逆齡」面霜57折

法國明星級護膚品牌Lancôme在Black Friday購物季來臨之際，竟然做低至18折優惠，只要買滿$555即可以優惠價格$880買到價值$4,661的聖誕禮盒，裡面有護膚品還有彩妝品，非常適合即將來臨的聖誕節使用！而且官網還推出了更多限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」套裝、極緻完美玫瑰眼霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極光水、大眼精華等都有優惠套裝，低至57折可以買到！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！

按此查看Lancôme官網更多優惠

最抵買！2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱18折

介紹過這麼多次Lancôme官網優惠，這次的聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱，絕對算得上是前三抵買護膚彩妝套裝。裡面有齊12款護膚、美妝產品，而且每一樣都非常實用。先介紹護膚品類，有「小黑瓶」精華、極緻完美玫瑰面霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極緻完美玫瑰眼霜、第二代CLARIFIQUE極光水、溫和保濕水 ，全部都是旅行裝，很適合外出遊玩時使用；而彩妝部分是瑰麗柔霧啞緻唇膏、節日限定眼影胭脂盤、IDOLE 香水、IDOLE 睫毛膏，在加上一個粉嫩的限量版時尚化妝箱，絕對超值！

想要買到這款套裝的方法十分簡單，只需要在官網買滿$555，即可以$880的價格買到價值$4,661的2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱，18折的價格抵買到難以置信！不過這款屬數量有限產品，有意願想買的朋友就不要猶豫太久啦！

2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱

優惠價：$880｜ 價值：$4,661

官網購物滿$555或以上即可換購

SHOP NOW

2025聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱

限定套裝優惠

要怎麼買滿$555呢？其實非常輕鬆，官網限定套裝中不少產品都超過$555，而且限定套裝的價值也非常高。以極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝為例，套裝價值$2,794，只需57折即$1,590就可入手。而「小黑瓶」套裝更可以買一瓶115ML的價格入手24件產品，超級划算，贈品也多多，大家快來搶購吧！

Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華 115ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml x4 GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6 全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml 全方位防禦抗曬清爽乳霜 10ml GÉNIFIQUE大眼精華 5ml x2 立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml

52折特價：$1,960｜ 價值：$3,789

SHOP NOW

Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華 50ml / 補充裝 50ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml

55折特價：$1,150｜ 價值：$2,107

SHOP NOW

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）

套裝包括：

極緻完美玫瑰眼霜 20ml 極緻完美玫瑰眼霜 5ml x3

57折特價：$1,210｜ 價值：$2,118

SHOP NOW

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）

套裝包括：

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 30ml 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 15ml 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml x2

57折特價：$1,590｜ 價值：$2,794

SHOP NOW

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）

第二代極光水150ml套裝（買1享4）

套裝包括：

第二代CLARIFIQUE極光水 150ml 第二代CLARIFIQUE極光水 50ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml 淨澈亮肌日霜 15ml

57折特價：$835｜ 價值：$1,471

SHOP NOW

第二代極光水150ml套裝（買1享4）

GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）

套裝包括：

GÉNIFIQUE大眼精華 20ml GÉNIFIQUE大眼精華 5ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x2 全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml

58折特價：$770｜ 價值：$1,331

SHOP NOW

GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）

