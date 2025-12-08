26歲Lando Norris奪2025年F1世界冠軍，奪獎感動落淚：我不敢相信我哭了，這是個很漫長的旅程

26歲 Lando Norris 奪2025年F1世界冠軍，奪獎感動落淚：我不敢相信我哭了，這是個很漫長的旅程

2025年世界一級方程式錦標賽（Formula One）在3月開始到12月終於在第24站，阿布達比大獎賽完美落幕。那位曾被指是「NoWin」卻逆襲成功的Lando Norris，在今年奪下了7次分站第一，並拿下了人生首座F1世界冠軍。這位今年26歲、177cm高，擁有陽光笑容以及深棕捲髮的英國車手到底是何方神聖？

（ Getty Images ）

1999年11月13日出生的Lando Norris，從7歲開始卡丁車比賽，2015年贏英國F4冠軍，2016年橫掃多項單座賽冠軍（如歐洲F3），2017年加入McLaren青年計劃，隔年F2亞軍後2019年正式F1出道。現效力McLaren Racing麥拉倫車隊，截至2025年12月，分站勝利次數為11次，26歲便成為F1史上第7年輕車手冠軍。

（Getty Images）

Lando Norris奪獎後受訪感言指，「I’ve not cried in a while… I didn’t think I’d cry but I did. It’s a long journey.」恭喜Lando Norris以及他效力的麥拉倫車隊。

（Getty Images）

出生於英國西南部的大城市Bristol的Lando Norris，可以說是含著金鎖匙出世，父親是英國最大退休金零售商之一的創辦人，也是當地首富、位列英國前600大富豪。

Lando Norris在童年時期已接觸馬術、越野摩托車等運動，亦曾透露摩托車賽車手Valentino Rossi視為人生偶像，因而有著對速度的追求。此外，他亦因為在觀看英國卡丁車錦標賽後，立志成為一名賽車手，就開展了這場F1夢。

（Getty Images）

（Getty Images）

F1明星們也許都活在鎂光燈下，除了在賽車場上成為焦點，私生活也是備受關注。與Lando Norris傳緋聞的是來自葡萄牙的KOL，Margarida Corceiro，二人在2023年被拍到一起去看蒙地卡羅網球大師賽，不過熱戀一年後便分手了。然而，這位葡萄牙模特兒再於2025現身於F1摩納哥大獎賽，並與Lando的爸媽一起觀賽！外間預測二人復合，而在阿布達比大獎賽結束後，二人都有熱淚擁吻，場面充滿粉紅色泡泡。

（Getty Images）

Lando Norris不只是F1明星，私下也是位潮人，他的穿搭也備受關注，近年也很愛穿Quarter Zip、賽車外套，成為很多男生的穿搭模範。同時都擁有自己的品牌LN4，是他的名字縮寫加上賽車號碼4，賽車迷也許可以去看看他的潮牌單品呢！

