大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
Lane Crawford Seasonal Sale精選｜打造你的冬季品味．BAZ & FRIENDS Pop-up同步登場
年末向來是整理生活的好時機，像是挑選一件陪伴自己迎接新一年的好物、重新佈置家居角落，甚至是在節日氛圍中重整生活步調。在這個冬日季節走進Lane Crawford（連卡佛），會發現世界各地的好設計，都化作生活中的精緻細節。尤其是今年的秋冬Seasonal Sale，為大家精心挑選多款時尚與生活設計，讓你更隨心所欲打造屬於自己的冬季品味，也讓生活多一份期待與儀式感。
還有，Lane Crawford今年更首次登陸新界，將自家可愛連卡佛吉祥物BAZ & FRIENDS以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。文末有可愛亮點，記得看到最後！
Lane Crawford AW25 Seasonal Sale｜11月27日開始
無論是大人氣國際品牌，還是品味獨到的小眾精品，在Lane Crawford都能找到屬於你的那杯茶。今年的秋冬Seasonal Sale由11月27日開始，為大家帶來多款時尚精品，最高可享5折優惠之餘，購買指定精選減價貨品滿 HK$7,000，更可額外再享8%折扣。從經典時尚單品到提升生活質感的設計好物，都能以更貼心的價格入手，既為生活多加一點美好，也讓這個冬日更有你的個人風格。
【TOTEME刺繡圍巾夾克】
羊毛混紡的外套結合頸巾式設計，加上品牌標誌性的刺繡邊細節，讓北歐極簡時尚多了一份柔和與玩味。輕鬆穿上就能完成冬日造型，簡約又耐看。
優惠價 HK$5,580（原價 HK$9,300｜40% Off）
【ALEXANDERWANG Ryan燈芯絨手袋】
設計靈感取自防塵袋造型，以抽繩袋口搭配低調品牌Logo，呈現輕鬆不造作的個性。小巧尺寸輕便易搭，能自然融入各種日常造型。
優惠價 HK$2,280（原價 HK$3,800｜40% Off）
【CHLOÉ Hobo Bracelet手鐲袋】
這款大熱It Bag以柔軟皮革打造月牙形輪廓，呈現自然垂墜感，搭配可化作手鐲的大金環，展現CHLOÉ一貫的法式隨性與俐落氣質。
優惠價 HK$11,940（原價 HK$19,900｜40% Off）
【STUART WEITZMAN Reserve 40麂皮長靴】
以麂皮結合彈性布料的經典Reserve系列長靴，貼合腿型，顯瘦又易穿；圓頭設計搭配粗低鞋跟，穿著更舒適。及膝長度能自然拉長腿部比例，是冬季造型的百搭之選。
優惠價 HK$5,800（原價 HK$7,250｜20% Off）
【RENÉ CAOVILLA Caterina 40水晶凉鞋】
每位Party Queen都值得擁有一雙「晚宴鞋之王」。這款意大利手工打造的涼鞋，以細膩工藝鑲嵌水晶，於燈光下微微閃爍，流露優雅又帶點嫵媚的氣質。
優惠價 HK$7,896（原價 HK$13,160｜40% Off）
【JW ANDERSON絎縫羊毛外套】
以輕巧羊毛結合絎縫與拼布元素，展現JW Anderson一貫的中性造型感。略為寬鬆的剪裁與立體線條適合冬季層次穿搭，為日常造型帶來低調卻獨特的個性。
優惠價 HK$4,825（原價 HK$9,650｜50% Off）
【THOM BROWNE純棉T恤】
這件義大利製造的柔軟棉質T恤，以圓領剪裁結合細緻鏤空織紋，營造輕盈層次。胸口口袋成為低調亮點，無論單穿或作為冬季內搭都十分適合。
優惠價 HK$1,890（原價 HK$5,400｜65% Off）
【WOOYOUNGMI Floating Floral House印花純棉T恤】
以韓國設計特有的時尚視角演繹現代男裝，將品牌Logo融入花卉與建築構圖，呈現復古與現代交織的視覺語言，為冬季造型增添一絲藝術氣息。
優惠價 HK$1,350（原價 HK$2,250｜40% Off）
Baz & Friends Pop-up｜11月1日 - 12月31日
沙田限定登場，走進Christmas Dreamland可愛宇宙
除了Seasonal Sale，別忘了Lane Crawford的Christmas Dreamland今年首次登陸新界，將自家人氣IP「BAZ & FRIENDS」以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。8隻毛茸茸、擁有不同個性的迷你怪獸，由溫柔可靠的BAZ帶領，將趣怪可愛與時尚元素融合，打造充滿節日暖意的可愛宇宙。
系列推出多款生活小物與時尚單品，包括Tote Bag、手袋吊飾、鎖匙扣、連帽衛衣、T恤、外套，甚至還有軟糖、指甲貼等等，為冬日造型與送禮靈感增添活潑又治癒的氣息。
BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場
BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場
親臨Lane Crawford探索更多冬日靈感
今個冬日，就到Lane Crawford探索更多精選好物，從Seasonal Sale到BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up，為冬季增添專屬於你的品味與驚喜。
Lane Crawford Canton Road
地址：九龍尖沙咀廣東道3號
營業時間：10:00 - 21:00
Lane Crawford IFC Mall
地址：中環金融街8號國際金融中心商場3樓
營業時間：10:30 - 20:30
Lane Crawford Times Square
地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地下至1樓
營業時間：10:30 - 21:00
Lane Crawford Pacific Place Home Store
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2期1樓
營業時間：10:30 - 20:30
（特約分享）
其他人也在看
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 2 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 20 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 19 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 15 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 19 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 1 天前