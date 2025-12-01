騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
Lane Crawford Seasonal Sale精選｜打造你的冬季品味．BAZ & FRIENDS Pop-up同步登場
年末向來是整理生活的好時機，像是挑選一件陪伴自己迎接新一年的好物、重新佈置家居角落，甚至是在節日氛圍中重整生活步調。在這個冬日季節走進Lane Crawford（連卡佛），會發現世界各地的好設計，都化作生活中的精緻細節。尤其是今年的秋冬Seasonal Sale，為大家精心挑選多款時尚與生活設計，讓你更隨心所欲打造屬於自己的冬季品味，也讓生活多一份期待與儀式感。
還有，Lane Crawford今年更首次登陸新界，將自家可愛連卡佛吉祥物BAZ & FRIENDS以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。文末有可愛亮點，記得看到最後！
Lane Crawford AW25 Seasonal Sale｜11月27日開始
無論是大人氣國際品牌，還是品味獨到的小眾精品，在Lane Crawford都能找到屬於你的那杯茶。今年的秋冬Seasonal Sale由11月27日開始，為大家帶來多款時尚精品，最高可享5折優惠之餘，購買指定精選減價貨品滿 HK$7,000，更可額外再享8%折扣。從經典時尚單品到提升生活質感的設計好物，都能以更貼心的價格入手，既為生活多加一點美好，也讓這個冬日更有你的個人風格。
【TOTEME刺繡圍巾夾克】
羊毛混紡的外套結合頸巾式設計，加上品牌標誌性的刺繡邊細節，讓北歐極簡時尚多了一份柔和與玩味。輕鬆穿上就能完成冬日造型，簡約又耐看。
優惠價 HK$5,580（原價 HK$9,300｜40% Off）
【ALEXANDERWANG Ryan燈芯絨手袋】
設計靈感取自防塵袋造型，以抽繩袋口搭配低調品牌Logo，呈現輕鬆不造作的個性。小巧尺寸輕便易搭，能自然融入各種日常造型。
優惠價 HK$2,280（原價 HK$3,800｜40% Off）
【CHLOÉ Hobo Bracelet手鐲袋】
這款大熱It Bag以柔軟皮革打造月牙形輪廓，呈現自然垂墜感，搭配可化作手鐲的大金環，展現CHLOÉ一貫的法式隨性與俐落氣質。
優惠價 HK$11,940（原價 HK$19,900｜40% Off）
【STUART WEITZMAN Reserve 40麂皮長靴】
以麂皮結合彈性布料的經典Reserve系列長靴，貼合腿型，顯瘦又易穿；圓頭設計搭配粗低鞋跟，穿著更舒適。及膝長度能自然拉長腿部比例，是冬季造型的百搭之選。
優惠價 HK$5,800（原價 HK$7,250｜20% Off）
【RENÉ CAOVILLA Caterina 40水晶凉鞋】
每位Party Queen都值得擁有一雙「晚宴鞋之王」。這款意大利手工打造的涼鞋，以細膩工藝鑲嵌水晶，於燈光下微微閃爍，流露優雅又帶點嫵媚的氣質。
優惠價 HK$7,896（原價 HK$13,160｜40% Off）
【JW ANDERSON絎縫羊毛外套】
以輕巧羊毛結合絎縫與拼布元素，展現JW Anderson一貫的中性造型感。略為寬鬆的剪裁與立體線條適合冬季層次穿搭，為日常造型帶來低調卻獨特的個性。
優惠價 HK$4,825（原價 HK$9,650｜50% Off）
【THOM BROWNE純棉T恤】
這件義大利製造的柔軟棉質T恤，以圓領剪裁結合細緻鏤空織紋，營造輕盈層次。胸口口袋成為低調亮點，無論單穿或作為冬季內搭都十分適合。
優惠價 HK$1,890（原價 HK$5,400｜65% Off）
【WOOYOUNGMI Floating Floral House印花純棉T恤】
以韓國設計特有的時尚視角演繹現代男裝，將品牌Logo融入花卉與建築構圖，呈現復古與現代交織的視覺語言，為冬季造型增添一絲藝術氣息。
優惠價 HK$1,350（原價 HK$2,250｜40% Off）
Baz & Friends Pop-up｜11月1日 - 12月31日
沙田限定登場，走進Christmas Dreamland可愛宇宙
除了Seasonal Sale，別忘了Lane Crawford的Christmas Dreamland今年首次登陸新界，將自家人氣IP「BAZ & FRIENDS」以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。8隻毛茸茸、擁有不同個性的迷你怪獸，由溫柔可靠的BAZ帶領，將趣怪可愛與時尚元素融合，打造充滿節日暖意的可愛宇宙。
系列推出多款生活小物與時尚單品，包括Tote Bag、手袋吊飾、鎖匙扣、連帽衛衣、T恤、外套，甚至還有軟糖、指甲貼等等，為冬日造型與送禮靈感增添活潑又治癒的氣息。
BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場
BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場
親臨Lane Crawford探索更多冬日靈感
今個冬日，就到Lane Crawford探索更多精選好物，從Seasonal Sale到BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up，為冬季增添專屬於你的品味與驚喜。
Lane Crawford Canton Road
地址：九龍尖沙咀廣東道3號
營業時間：10:00 - 21:00
Lane Crawford IFC Mall
地址：中環金融街8號國際金融中心商場3樓
營業時間：10:30 - 20:30
Lane Crawford Times Square
地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地下至1樓
營業時間：10:30 - 21:00
Lane Crawford Pacific Place Home Store
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2期1樓
營業時間：10:30 - 20:30
（特約分享）
其他人也在看
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 11 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 10 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 10 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 11 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 9 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 10 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 10 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前