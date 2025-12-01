Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lane Crawford Seasonal Sale精選｜打造你的冬季品味．BAZ & FRIENDS Pop-up同步登場

年末向來是整理生活的好時機，像是挑選一件陪伴自己迎接新一年的好物、重新佈置家居角落，甚至是在節日氛圍中重整生活步調。在這個冬日季節走進Lane Crawford（連卡佛），會發現世界各地的好設計，都化作生活中的精緻細節。尤其是今年的秋冬Seasonal Sale，為大家精心挑選多款時尚與生活設計，讓你更隨心所欲打造屬於自己的冬季品味，也讓生活多一份期待與儀式感。

還有，Lane Crawford今年更首次登陸新界，將自家可愛連卡佛吉祥物BAZ & FRIENDS以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。文末有可愛亮點，記得看到最後！

Lane Crawford AW25 Seasonal Sale｜11月27日開始

無論是大人氣國際品牌，還是品味獨到的小眾精品，在Lane Crawford都能找到屬於你的那杯茶。今年的秋冬Seasonal Sale由11月27日開始，為大家帶來多款時尚精品，最高可享5折優惠之餘，購買指定精選減價貨品滿 HK$7,000，更可額外再享8%折扣。從經典時尚單品到提升生活質感的設計好物，都能以更貼心的價格入手，既為生活多加一點美好，也讓這個冬日更有你的個人風格。

【TOTEME刺繡圍巾夾克】

TOTEME刺繡圍巾夾克

羊毛混紡的外套結合頸巾式設計，加上品牌標誌性的刺繡邊細節，讓北歐極簡時尚多了一份柔和與玩味。輕鬆穿上就能完成冬日造型，簡約又耐看。

優惠價 HK$5,580（原價 HK$9,300｜40% Off）

立即選購

【ALEXANDERWANG Ryan燈芯絨手袋】

ALEXANDERWANG Ryan燈芯絨手袋

設計靈感取自防塵袋造型，以抽繩袋口搭配低調品牌Logo，呈現輕鬆不造作的個性。小巧尺寸輕便易搭，能自然融入各種日常造型。

優惠價 HK$2,280（原價 HK$3,800｜40% Off）

立即選購

【CHLOÉ Hobo Bracelet手鐲袋】

CHLOÉ Hobo Bracelet手鐲袋

這款大熱It Bag以柔軟皮革打造月牙形輪廓，呈現自然垂墜感，搭配可化作手鐲的大金環，展現CHLOÉ一貫的法式隨性與俐落氣質。

優惠價 HK$11,940（原價 HK$19,900｜40% Off）

立即選購

【STUART WEITZMAN Reserve 40麂皮長靴】

STUART WEITZMAN Reserve 40麂皮長靴

以麂皮結合彈性布料的經典Reserve系列長靴，貼合腿型，顯瘦又易穿；圓頭設計搭配粗低鞋跟，穿著更舒適。及膝長度能自然拉長腿部比例，是冬季造型的百搭之選。

優惠價 HK$5,800（原價 HK$7,250｜20% Off）

立即選購

【RENÉ CAOVILLA Caterina 40水晶凉鞋】

RENÉ CAOVILLA Caterina 40水晶凉鞋

每位Party Queen都值得擁有一雙「晚宴鞋之王」。這款意大利手工打造的涼鞋，以細膩工藝鑲嵌水晶，於燈光下微微閃爍，流露優雅又帶點嫵媚的氣質。

優惠價 HK$7,896（原價 HK$13,160｜40% Off）

立即選購

【JW ANDERSON絎縫羊毛外套】

JW ANDERSON絎縫羊毛外套

以輕巧羊毛結合絎縫與拼布元素，展現JW Anderson一貫的中性造型感。略為寬鬆的剪裁與立體線條適合冬季層次穿搭，為日常造型帶來低調卻獨特的個性。

優惠價 HK$4,825（原價 HK$9,650｜50% Off）

立即選購

【THOM BROWNE純棉T恤】

THOM BROWNE純棉T恤

這件義大利製造的柔軟棉質T恤，以圓領剪裁結合細緻鏤空織紋，營造輕盈層次。胸口口袋成為低調亮點，無論單穿或作為冬季內搭都十分適合。

優惠價 HK$1,890（原價 HK$5,400｜65% Off）

立即選購

【WOOYOUNGMI Floating Floral House印花純棉T恤】

WOOYOUNGMI Floating Floral House印花純棉T恤

以韓國設計特有的時尚視角演繹現代男裝，將品牌Logo融入花卉與建築構圖，呈現復古與現代交織的視覺語言，為冬季造型增添一絲藝術氣息。

優惠價 HK$1,350（原價 HK$2,250｜40% Off）

立即選購

Baz & Friends Pop-up｜11月1日 - 12月31日

沙田限定登場，走進Christmas Dreamland可愛宇宙

除了Seasonal Sale，別忘了Lane Crawford的Christmas Dreamland今年首次登陸新界，將自家人氣IP「BAZ & FRIENDS」以期間限定Pop-up形式帶到沙田新城市廣場。8隻毛茸茸、擁有不同個性的迷你怪獸，由溫柔可靠的BAZ帶領，將趣怪可愛與時尚元素融合，打造充滿節日暖意的可愛宇宙。

系列推出多款生活小物與時尚單品，包括Tote Bag、手袋吊飾、鎖匙扣、連帽衛衣、T恤、外套，甚至還有軟糖、指甲貼等等，為冬日造型與送禮靈感增添活潑又治癒的氣息。

1 / 4 BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場 BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up首度登陸沙田新城市廣場

親臨Lane Crawford探索更多冬日靈感

今個冬日，就到Lane Crawford探索更多精選好物，從Seasonal Sale到BAZ & FRIENDS期間限定Pop-up，為冬季增添專屬於你的品味與驚喜。

Lane Crawford Canton Road

地址：九龍尖沙咀廣東道3號

營業時間：10:00 - 21:00

Lane Crawford IFC Mall

地址：中環金融街8號國際金融中心商場3樓

營業時間：10:30 - 20:30

Lane Crawford Times Square

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地下至1樓

營業時間：10:30 - 21:00

Lane Crawford Pacific Place Home Store

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2期1樓

營業時間：10:30 - 20:30

