天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
年底彩妝話題一波波，康是美今年的熱賣榜單直接被幾款新品洗版，討論度高到不注意都難。從禮盒級可愛的潤唇組、抗汗又不乾的定妝噴霧，到冬天必備的紅潤頰彩，全都是少女到OL都會回購的實用款。這次就整理三款在門市聲量爆衝的話題彩妝，一次讓你掌握最值得入手的亮點。
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神
LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點，打開瞬間會被療癒到~~加上質地帶著高絲滑度與亮感，擦起來水潤卻不黏，薄薄一層就能柔亮雙唇，外出補擦也不會堆積。小巧尺寸塞進任何包包都沒負擔，送朋友或自己囤都剛剛好，難怪會成為年底討論度最高的「千元內禮物」。
KOSÉ美顏定格持粧噴霧PLUS(香蘋伯爵)：光澤×抗汗×不脫妝，一瓶搞定冬天底妝難題
KOSÉ的定妝噴霧一直有穩定鐵粉，而本次推出的「香蘋伯爵」限定版更在康是美掀起一波搶買潮！水霧非常細，噴上後會形成輕盈薄膜，把妝牢牢鎖住，同時讓底妝透出自然光澤，不會變霧乾；還添加護粧神盾與防水成分，搭配鎖水配方，不只抗汗、抗油、擋口罩摩擦，就連冷氣房的乾燥也能撐住一整天！尤其是清新的蘋果紅茶香氣非常溫柔，用起來舒服不刺激，是那種「第一次用就理解為什麼會熱賣」的定妝噴霧。
Visée花綻雙色頰彩：兩種質地疊出清晨般的透亮紅暈，冬季新色美到停不下來
Visée 12月新品「花綻雙色頰彩」之前在日本因為TWICE子瑜示範便已經引發討論，預計在康是美登場後也一定會上熱搜榜單！它將霧感打底與亮澤色交疊，先以柔霧妝點雙頰、修飾毛孔，再疊上透亮色提升立體感，妝效像是自然從皮膚底層透出的紅暈光！細緻珍珠粒子讓臉頰更顯亮澤，無論擦一層或多層都不會厚粉。色號從清新的柔粉芍藥、溫暖的蜜桃朱槿，到甜美的暮紫薔薇通通實用，附上的刷具也很好暈染，非常適合打造冬季氣色感妝容。
