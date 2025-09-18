【Langham Beauty】BEAUTY FEST 美妝節 全場低至29折、網店預售再額外85折（18/09-26/10）

【 Langham Beauty 】 BEAUTY FEST 美妝 節 全場低至29折、網店預售再額外85折（18/09-26/10）

LANGHAM BEAUTY FEST FW 25 美妝節今日開鑼，網羅LANCÔME、SK-II 、ESTĒE LAUDER、SHISEIDO、HELENA RUBINSTEIN、VALENTINO BEAUTY、GUCCI BEAUTY、JUNG SAEM MOOL BEAUTY、YSL BEAUTÉ、ARMANI BEAUTY 、TOM FORD、CLARINS、CHARLOTTE TILBURY、IPSA、GUERLAIN等人氣品牌，帶來瘋狂激減優惠及各種驚喜激賞遊戲！

必睇購物攻略 8折買$500現金券、滿額送$600購物券

1. 官網獨家 每日限量發售！ 由9月18日起，於LANGHAM BEAUTY官方網店以8折搶購HK$500門市限定使用現金券。

2. LANGHAM BEAUTY FEST FW25美妝節活動期間內，於門市購物淨值滿HK$1,000，即享共HK$600購物券，並於下次購物時使用。

3. 9月18日至10月26日期間，LANGHAM BEAUTY FEST FW25美妝節活動期間內，於LANGHAM BEAUTY官方網店購物可享全場額外最高88折，消費滿HK$1,500額外享88折、HK$1,500以下額外享9折。

雙重玩樂禮遇：未買先賞 買完再獎

除了各款美妝優惠外，更特設兩大有獎遊戲！

1. 免消費扭蛋狂歡賞

凡登記成為LANGHAM BEAUTY新會員或現有會員親臨門市，毋須消費即可參與扭蛋機遊戲一次，保證可獲贈總值$120禮品，包括$20即用現金券及價值$100美妝禮遇。

2. 百萬禮遇夾公仔機

於門市即日消費淨值滿HK$1,000，即可挑戰夾公仔機一次！獎品最高面值高達$10,000，隨時有機會夾走巨額禮品卡、頂尖美容儀器，星級護膚套裝、人氣彩妝組合、酒店餐飲禮遇等！

LANGHAM BEAUTY官方網店同步狂歡 線上線下一件香港本地免費順豐包郵

LANGHAM BEAUTY官方網店亦有多種精選優惠，獨家「一件免費順豐包郵」送貨服務，不設最低消費，即使只購買一件產品，亦可享香港本地免費順豐包郵！

低至 29 折美妝好物

日期：2025/09/18 - 2025/10/26

地點：LANGHAM BEAUTY門市及網店

