Lava Agni 4 新預告顯示雙後置相機，確認不配備副顯示屏
Lava 最近透過社交媒體平台 X 發佈了一張新圖片，揭示其即將推出的 Agni 4 將採用金屬機身設計。該公司隨後又放出一條新預告片，展示了 Agni 4 的後面板，顯示出其橫向排列的雙鏡頭組合。與去年推出的 Agni 3 相比，Agni 4 的鏡頭數量減少了一個。Agni 3 配備了一個 5,000 萬像素的主鏡頭、一個 800 萬像素的長焦鏡頭（3 倍光學變焦）以及一個 800 萬像素的超廣角鏡頭。
以下是 Agni 3 的主要規格：
規格
詳細信息
主鏡頭
5,000 萬像素
長焦鏡頭
800 萬像素（3 倍光學變焦）
超廣角鏡頭
800 萬像素
隨著 Agni 4 的推出，Lava 希望能夠在競爭激烈的智能手機市場中繼續吸引消費者的注意。這一新機型的具體發佈日期和其他詳細信息仍待官方進一步確認。
推薦閱讀
其他人也在看
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 13 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 5 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 1 天前
被入波呃咗？希斯基：沙拿已跌watt多年
【Now Sports】曾效力利物浦的前英格蘭國腳希斯基，對於沙拿今季表現低迷不感意外，因為他覺得對上2至3個球季，這名球星的狀態已經持續下滑。儘管上季利物浦英超封王，沙拿（Mohamed Salah）整季的表現被指回到首季加盟紅軍時的巔峰，在英超射入29球成為神射手，但希斯基認為只是入球蒙蔽了大家的眼睛：「有些比賽，他大部份時間表現都不好，但他入了球，哪怕只是一球12碼，抑或比賽結束前的補射，而我們就忽略了他其他方面的表現。」「現在的情況是，他最近一段時間既沒有入球，也沒有其他貢獻，然而我們去指責他，但這並非甚麼新鮮事，不是突然發生的，這種情況已持續了2至3個球季。」希斯基續向10bet Casino說：「隨著年齡增長，狀態下滑也是不可避免的，任何30多歲的人，都會有所下降。不過，他的下滑幅度不算很大，因為他非常專業，而且很注重保養。」上周對賓福特，沙拿只射入今季在英超的第3球，但上季同期，他已在英超有6球進帳。不過，希斯基同意要在比賽中換走沙拿很困難：「他是那種你永遠不敢換走的球員，因為無論他狀態如何，始終是一個威脅。有時候，對教練來說很棘手，因為你總是想讓他留在場上，等他入球，但now.com 體育 ・ 3 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 秋月梨 $18/盒（即日起至06/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有秋月梨、Amatake各款即食雞胸、急凍黃花魚、灣仔碼頭辣味水餃、獅球嘜純正粟米油3支裝、雀巢牛奶公司乳酪、童星香菜味寬條麵、道地各款支裝茶、佳能背心保鮮袋(細)/食物保鮮袋細/大袋同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 9 小時前
李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手
李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡歌自爆無法走出母親陰霾 遠赴西藏緬懷
【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 1 天前