Lava Agni 4 發佈預告顯示雙鏡頭設計，確認不具備副顯示屏

最近的未公開發展包括 Lava Agni 4 智能手機的發佈以及 Alpha 無人機的推出，兩者在各自領域展示了尖端科技。

Lava 最近還對即將推出的 Agni 4 智能手機進行了預告，該機型將採用時尚的金屬外殼。最近在 X 上分享的預告片揭示了設備的後面板，顯示出橫向排列的雙鏡頭設置。這一配置相比於其前身 Agni 3 有所減少，後者配備了一顆 5,000 萬像素的主攝像頭、一顆提供 3 倍光學變焦的 800 萬像素長焦鏡頭以及一顆 800 萬像素的超廣角鏡頭。Agni 4 的雙鏡頭系統預計將專注於增強攝影能力，同時簡化設計。隨著 Lava 持續創新，Agni 4 旨在吸引追求時尚且功能強大的消費者。

同時，Flock Safety 發佈了 Alpha，這是一款專為執法機構設計的美國製無人機，旨在提高緊急情況下的反應速度。這款無人機符合《國防授權法案》（NDAA），代表了無人機作為首要應答者（DFR）技術的一項重大進步。Alpha 的設計旨在為執法機構提供增強的情境意識和快速部署能力。其速度可達每小時 60 英里，使其成為目前市場上最快的 DFR 四旋翼無人機。憑藉其卓越的續航能力，Alpha 擁有同類產品中最長的飛行時間，使其能夠快速投入運行，並得益於其雙電池更換和接觸充電底座，能在 90 秒內再次起飛。

此外，Alpha 配備了一套先進的成像系統，能夠在距離 2,000 英尺的地方讀取車牌，讓執法機構能夠追蹤車輛並收集關鍵信息，而無需置身危險之中。這款無人機配備四個內置的蜂窩調制解調器，確保在各個司法管轄區內具備穩定且冗餘的連接，即使在覆蓋困難的區域也能正常運作。這一創新方法旨在提高公共安全，為執法機構提供所需的工具，以便有效應對各類事件。

