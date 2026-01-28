LCK CUP 2026買票攻略｜首次於香港舉辦決賽！《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽比賽詳情

各位電競愛好者請注意！萬眾期待的《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）即將首度登陸香港。這不僅是LCK歷史上首次移師海外舉辦決賽，更選址全新落成的啟德體育園，絕對是本地年度電競盛事。現在立即為大家送上由南韓首爾至香港的完整賽事詳情、焦點戰隊及門票攻略。

韓流巔峰對決賽程公佈

作為2026年賽季的揭幕戰，LCK Cup 2026採用了全新賽制，並已於2026年1月14日起於首爾LoL Park正式展開。首階段的小組賽橫跨2026年1月中旬至2026年2月1日，緊隨其後的晉級附加賽（Play-In）則定於2026年2月6日至2026年2月8日舉行。隨着賽事進入白熱化階段，季後賽將於2026年2月12日起開打，而最後階段的「敗部決賽」及「總決賽」則定於2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日）假香港啟德體育園室內體育館（Kai Tak Arena）隆重舉行。2日賽事均由下午4時展開，最終獲得冠、亞軍的戰隊更會直接取得2026年3月於巴西舉行的國際賽門票。

「敗部決賽」及「總決賽」定於2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日）假香港啟德體育園室內體育館（Kai Tak Arena）隆重舉行。（圖片來源：官方照片）

今次有機會來港的隊伍實力非凡，其中包括奪冠大熱Gen.G Esports。隨着傳奇射手Ruler重返老東家並與Chovy及Canyon聯手，其展現出的控場質素絕對是世界頂尖。而另一支「銀河戰艦」Hanwha Life Esports（HLE）則擁有Zeus與Gumayusi兩大明星，進攻火力極其猛烈。當然，電競傳奇Faker率領的T1依然是焦點所在，新加盟的天才射手Peyz配合輔助Keria，定必在香港舞台上展現精湛技術，為現場觀眾帶來最高水平的視覺享受。

今次有機會來港的隊伍實力非凡。（圖片來源：Getty Images）

啟德首辦電競盛事

是次LCK決賽落戶香港具有深遠的里程碑意義。賽事已正式獲得香港政府授予「M」品牌認證，確立其世界級體育盛事的地位，而選址啟德體藝館，正是看中這座於2025年啟用的全新場館具備先進的視聽配套，能容納約10,000名觀眾，為電競賽事提供極佳的觀賞環境。

賽事已正式獲得香港政府授予「M」品牌認證，確立其世界級體育盛事的地位。（圖片來源：官方照片）

除了館內的激烈對戰，大會亦特別於場外設立「Festival Zone」嘉年華區。屆時將設有各大戰隊的專屬攤位、限定紀念品發售區以及主題打卡位，甚至有機會參與Cosplayer見面會。即使未能購票入場的市民，亦能到場感受到這股電子競技的熾熱氣氛。

除了館內的激烈對戰，大會亦特別於場外設立「Festival Zone」嘉年華區。（圖片來源：官方照片）

門票攻略

由於這是LCK首次在韓國以外地方舉辦決賽，預計全球粉絲將會掀起一陣搶票熱潮。門票發售將分為2個階段，首先是2026年1月29日（星期四）上午10時展開的優先購票，專供PayKool信用卡持有人參與。至於廣大粉絲最關心的公開發售，則定於2026年1月30日（星期五）上午10時透過快達票（HK Ticketing）開賣。建議打算購票的朋友提前註冊相關平台的帳號，並預先儲存付款資訊以增加成功機會。

2026 LCK Cup Finals in Hong Kong presented by CGA

日期：2026年2月28日（敗者組決賽）；3月1日（總決賽）

時間：下午4時

地址：啟德體藝館

票價：$1,688／$1,388／$1,188／$888／$688／$488

購票地點：快達票

由於這是LCK首次在韓國以外地方舉辦決賽，預計全球粉絲將會掀起一陣搶票熱潮。（圖片來源：Getty Images）

