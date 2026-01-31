【 Le Creuset 】賀年優惠快閃套裝 超過500款產品低至3折（即日起至02/02）

Le Creuset進行官網新年Mega Sale，推出全新賀年特選套裝，同時超過500款人氣鍋具及陶瓷產品低至3折！精選貨品多買多折，買滿3件即享額外95折、買滿5件即享額外9折、買滿8件或以上即享額外85折！

日期：即日起至2026/02/02

地點：Le Creuset官網

