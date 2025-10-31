LE LABO 2025 節慶限量禮盒及個人護理系列新作正式登場

Le Labo

LE LABO 適逢年末即將到來，正式推出 2025 節慶限量禮盒及個人護理系列新作。

節慶限量禮盒

LE LABO 2025 節慶限量禮盒收錄品牌備受喜愛的三款經典系列淡香精，這款探索組合包含 5 毫升的 ANOTHER 13、檀香 33 和黑茶 29，邀請消費者展開一場香氛探索之旅，建議售價 $NT$2,380（百貨店限定）。另外，還有提供 限量的淡香精探索組合 6x5ml，每年由經典系列中精選不同的香氛作品，今年則選是 ANOTHER 13、桉樹 20、玫瑰 31、檀香 33、末茶 26 和黑茶 29 的組合，建議售價 NT$4,380（形象店限定）。

另外，還有提供「香氛護手霜探索體驗組」，富含白芒花籽油，豐盈的乳霜質地的能滋潤雙手，且讓雙手散發美妙的香氣，此 30ml 組合收錄：ANOTHER 13、檀香 33 和黑茶 29，建議售價 NT$3,300（ 11/1 形象店限定，12/1 百貨店限時販售）

個人護理系列

此系列新作為「羅勒乾洗手凝膠」，免沖洗、輕爽的乾洗手凝膠，便於隨時清潔雙手。採用植物配方，讓雙手（和握手時）香氣宜人，肌膚感覺光滑清新。調和羅勒與馬鞭草的香氣，帶來柑橘調的綠意芬芳，全面昇華清新感受。建議售價 NT$680（11/1形象店 & 百貨店同步販售）。

最後，LE LABO 為了節慶贈禮，特別推出限定限定包裝添上完美點綴：牛皮紙盒搭配包裝麻繩、多用途包巾（僅形象店提供）、棉質束口袋、個人化的復古禮品標籤。

Le Labo 店鋪一覽

形象店：台北松菸形象店、台北大稻埕形象店、台中誠品勤美綠園道、台南五福商店

百貨店：誠品南西、信義 A11、新光三越 Diamond Towers、新竹 SOGO、台中新光三越、漢神巨蛋

