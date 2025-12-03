精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！
南韓女團LE SSERAFIM成員「小櫻花」宮脇咲良，最近在IG上發出一款捲起來是可頌形狀、展開是連帽圍巾的編織新品，可愛造型立刻引起粉絲關注。
小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKUROCHET」，讓粉絲能把同款帶回家。
Kazuha公布健身菜單！每天6分鐘、11組動作，練成超狂川字腹肌！
小櫻花曾分享，會開始拿起毛線只是因為不想在工作空檔滑手機，希望把時間用在「真的有留下什麼」的事情上。沒想到一織就上癮，從單純的重複針法裡找到專注與安定，變成她對抗忙碌行程的心靈健身房。她形容，編織帶來的不是只有成品，還有「重新充電」的感覺。
近期她分享製作「Sophie Hood」製作過程，捲起來是可頌形狀，展開後是連帽圍巾，就像把帽T的帽子拿下來單獨戴在頭上，不戴時往肩上一掛，又能成為穿搭亮點，保暖與造型一次到位。
