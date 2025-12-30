Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LE SSERAFIM掀「Tote Bag上衣」熱潮 手把手教你解鎖Tote Bag背心/抹胸穿搭法！附6折入手高CP值Tote Bag推介

誰說Tote Bag只能用來裝東西？韓國女團LE SSERAFIM在演唱會上穿上由官方周邊Tote Bag改造的上衣，造型自然又時尚。如此特別的造型小巧思被發現後，在韓網瞬間爆紅，討論熱度直線上升，更是掀起一輪「Tote Bag上衣」改造熱潮。

LE SSERAFIM將周邊Tote Bag穿上身意外爆紅！

LE SSERAFIM於東京巨蛋舉行演唱會時，其中一套造型意外成為討論焦點。事源是有細心的粉絲發現成員金采源身穿的棕色上衣竟與官方周邊Tote Bag外型高度相似，經反覆對比後確認是造型師直接將周邊手袋改造成舞台服裝！

圖片來源：YouTube@LE SSERAFIM

圖片來源：Instagram@le_sserafim

這樣的改造不僅毫無違和感，反而因為手袋本身的材質與圖案，讓整體造型更具層次，也成功引起網民熱議！實際上，這並非LE SSERAFIM首次出現Tote Bag改衣設計，造型師早於之前的巡演期間就曾讓Sakura穿過「Tote Bag抹胸」，並加上蕾絲蝴蝶結等小細節，讓人完全看不出是由周邊Tote Bag改造而成。

圖片來源：Instagram@le_sserafim

圖片來源：Instagram@le_sserafim

甚麼Tote Bag最適合改造？

在眾多Tote Bag之中，帆布Tote Bag特別適合改造成上衣。Tote Bag改造的關鍵在於材質耐用，同時價格相對親民。可優先選擇印花或品牌標誌強烈的Tote Bag，只要設計本身具有記憶點，即使被改造成上衣也能保留品牌特色。

圖片來源：YouTube@LE SSERAFIM

Tote Bag改造教學

只要選擇布料較挺、尺寸足夠的Tote Bag款式，便可透過簡單剪裁把原有手提帶拆除，然後重新改為肩帶，或直接改成抹胸款式。這類改造不僅能自由調整鬆緊度，也能因應不同場合改變造型。而且，每一件「Tote Bag上衣」都幾乎獨一無二，輕易打造出獨特的個人穿搭風格。

Tote Bag改造

簡單剪裁把原有手提帶拆除，然後重新改為肩帶，或直接改成抹胸款式

高CP值Tote Bag推薦：Needles logo-print tote bag

6折優惠價：$599｜ 原價：$999

以品牌標誌圖案為主軸的黑色設計展現簡約氣質，材質輕盈易剪裁，非常適合用作改造布料，變化成平口上衣後仍能保持挺度與質感。

SHOP NOW

高CP值Tote Bag推薦：Needles logo-print tote bag

高CP值Tote Bag推薦：10 CORSO COMO floral-print tote bag

7折優惠價：$584｜ 原價：$857

黑白雙色的花卉印花一向是長青圖案，耐看又帶有藝術氣息。矩形袋身非常適用於抹胸設計，改成上衣後的視覺層次感強烈。

SHOP NOW

高CP值Tote Bag推薦：10 CORSO COMO floral-print tote bag

高CP值Tote Bag推薦：Carhartt WIP graphic-print tote bag

65折優惠價：$534｜ 原價：$845

這款工裝風米色袋材質硬挺，厚實棉布提供良好的支撐結構，即使改造成背心也能維持輪廓感。

SHOP NOW

高CP值Tote Bag推薦：Carhartt WIP graphic-print tote bag

高CP值Tote Bag推薦：Karl Lagerfeld x Disney cotton tote bag

6折優惠價：$479｜ 原價：$799

結合迪士尼元素的黑色Tote Bag，不論收藏或改造都極具特色。方便剪裁與重新縫製，可設計成獨特的日常造型單品。

SHOP NOW

高CP值Tote Bag推薦：Karl Lagerfeld x Disney cotton tote bag

高CP值Tote Bag推薦：Maison Kitsuné Fox Head canvas tote bag

6折優惠價：$452｜ 原價：$808

奶白色帆布搭配品牌招牌狐狸圖案，充滿俏皮氛圍。非常適合改造成夏日感滿滿的上衣，搭配牛仔褲，立即散發出法式慵懶感。

SHOP NOW

高CP值Tote Bag推薦：Maison Kitsuné Fox Head canvas tote bag

