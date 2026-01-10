Leapmotor 推出 D19 電動 SUV 具備 724 馬力及 447 英里續航能力

Leapmotor 最新推出的 D19 被定位為其最先進的車型，將以插電式增程電動車（EREV）和純電動車（EV）兩種配置發佈，滿足市場上對高端車型的廣泛需求。這款 SUV 不僅在動力系統上有所突破，更在技術上實現了顯著的進步。預計將於 2026 年 4 月上市的 D19，是全球首款搭載 Qualcomm Snapdragon 平台的量產車型，該平台基於雙 8797 處理器，提供高達 1,280 TOPS 的計算性能。這款硬件還支撐著集成的駕駛和車內中央域控制架構，能夠更緊密地協調娛樂系統、車輛系統和駕駛輔助功能。結合 Leapmotor 新的 VLA 輔助駕駛系統，D19 建立了一個高性能的數字基礎，旨在支持下一代軟件定義的車輛能力。

作為 Leapmotor 產品線的頂級車型，D19 的增程版本在其細分市場中被認為是技術上最具野心的 SUV 之一。據 CarNewsChina 報導，這款 EREV 變體基於 Leapmotor 最新的 CTC 電池集成技術，雙動力系統的綜合輸出約為 536 馬力。在車輪上，扭矩達到驚人的 5,790 lb-ft，突顯了該車型以性能為導向的工程設計。能源由一個 80.3 kWh 的大容量電池組提供，使用了 CATL 的超混合電池，並支持 800 伏特快充架構，大幅縮短充電時間。在純電動駕駛模式下，D19 預計可實現最高 311 英里（約 500 公里）的續航，兼具長途行駛的能力和強大的日常使用性能。

Leapmotor 的全電動 D19 配備了一個 1,000V 的全堆驅動系統，輸出約 724 馬力和 6,470 lb-ft 的扭矩。搭載 115 kWh 的電池，這款 SUV 預估可實現 447 英里（約 719 公里）的 CLTC 續航，結合了高電壓效率、超快速充電和領先同級的性能，成為一款高端電動車型。

D19 的加速性能令人驚豔，0–62 mph 的加速時間不足 3 秒，這得益於其三電機矢量控制系統。該 SUV 還整合了先進的駕駛技術，旨在提高安全性和精準度。其中包括雙輪胎爆胎穩定性、靈波位移，這是一種精確的微步控制系統，能提供更平穩的動力輸出，以及 Compass Turn，這增強了在狹窄轉彎中的靈活性。這些創新不僅使 D19 成為一款高性能 SUV，還是一款在各種駕駛條件下都能提供卓越控制和信心的車輛。

D19 的底盤設計旨在提供精確的操控與舒適的乘坐體驗。其雙腔空氣懸掛系統搭配 CDC 自適應阻尼，確保在各種路況下的一致響應，同時在高速操控時保持卓越的穩定性，增強駕駛者的信心及整體乘坐質量。

