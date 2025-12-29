《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
LeBron James x Hennessy V.S.O.P 限量版登場！橙色「加冕」酒瓶致敬NBA傳奇
籃球迷與烈酒收藏家注意！暢銷全球的干邑品牌 Hennessy（軒尼詩） 宣布再度與籃壇傳奇 LeBron James（勒邦占士） 聯手，推出全新 Hennessy V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版 。是次合作不僅是為了慶祝 LeBron 迎來職業生涯第 23 個 NBA 賽季，更以獨特的設計美學，向這位「King James」致敬 。這款極具收藏價值的限量版已經正式登陸香港及澳門 。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
致敬經典「The Decision」 橙色酒瓶印上「加冕」手勢
今次聯名版的一大亮點在於其大膽的設計。酒瓶換上了充滿活力的亮麗橙色，寓意散發嶄新能量與歡聚氣氛 。設計靈感源自 LeBron James 標誌性的「加冕」（Crown）手勢，象徵著他在球場上的領導力與高姿態 。此外，整個企劃以「The Second Decision」為主題，巧妙呼應了 LeBron 於 2010 年引發全球熱議的轉會決定「The Decision」，透過輕鬆玩味的手法，將籃球歷史與流行文化完美結合 。
LeBron James 親自解畫：酒瓶是傳遞文化的媒介
對於是次再度合作，LeBron James 表示：「很榮幸能夠再度與軒尼詩合作。」他指出，這個系列不僅是雙方對卓越的不懈追求，更開啟了故事的新篇章 。LeBron 強調，今次的設計融入了更深層的意義，希望讓這個酒瓶成為傳遞共同價值與文化對話的媒介 。軒尼詩全球營銷總監 Vincent Montalescot 亦盛讚 LeBron 不僅是體壇傳奇，更是跨越運動疆界的文化領袖，其價值觀與品牌理念相得益彰 。
港澳開售！推薦調配 Hennessy Sidecar 品嚐
這款限量版已經在香港及澳門各大酒類零售商店發售，售完即止，想入手的粉絲記得留意 。除了極具收藏價值，這款 V.S.O.P 亦非常適合作為派對聚會的佳釀。品牌特別推薦以這款干邑調配經典雞尾酒 Hennessy Sidecar，其順滑平衡的口感與歷久彌新的香韻，能展現出高雅與親和並存的格調，讓大家在觀賞球賽或與好友歡聚時一同舉杯慶祝 。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鍾嘉欣全家過聖誕放閃粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨
2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
澤連斯基否認襲擊俄總統官邸 斥俄方為持續襲擊烏克蘭找藉口
烏克蘭總統澤連斯基發聲明，否認烏克蘭試圖用無人機襲擊俄羅斯總統官邸，指摘俄方的有關說法純屬捏造，旨在破壞烏克蘭與美國總統特朗普團隊共同推進的和平進程成果。澤連斯基指，俄方有關說法的本質是為持續襲擊烏克蘭，尤其是首都基輔尋找藉口，同時規避結束戰爭的必要責任，是俄方的典型欺詐戰術。澤連斯基重申，烏克蘭始終堅守不採取任何削弱外交努力的原則，呼籲美國必須對相關威脅做出適當反應。 (ST)#烏克蘭 #澤連斯基 (ST)infocast ・ 15 小時前
珍惜生命｜屯門29歲男子墮樓亡 胞弟報警惜太遲
今日(29日)早上8時25分，警方接獲一名男子報案，指發現其兄長倒臥在屯門青山公路－新墟段11-17號平台。 人員接報到場，該名29歲姓林事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
東京股市創紀錄年終收盤：日經站上5萬點 東證突破1989年高點
日本股市 2025 年已正式封關，兩大指數周二 (30 日) 雙雙創下年終收盤紀錄高點。日經 225 指數收於 50,339.48 點，是史上最高的年終收盤價。日經指數全年飆升 10,444.94 點，較 2024 年底上漲了 26.18%，連續第二年創下年終新高。鉅亨網 ・ 8 小時前
五礦博茨瓦納銅礦擴建獲批
五礦資源（01208）公布，已批准博茨瓦納Khoemacau銅礦的重大擴建項目可行性研究，並啟動建設。項目旨在將年產能提升至13萬噸銅精礦含銅，並使伴生銀的年產量超過400萬盎斯。 該項目將包括採礦區延伸至5區北部、Mango及Zeta東北部礦床，及新建一座年處理能力達450萬噸的選礦廠。 料2028上半年產出首批銅精礦 此次擴建將使礦山總選礦能力提升至每年超過800萬噸。項目的總資本支出預計約為9億美元（包含2026年前的相關支出）。該擴建項目預計2028年上半年產出首批銅精礦。 擴建項目將使礦山壽命期的平均C1成本優化至每磅1.6美元以下，較截至今年6月底止的6個月期間錄得的實際C1成本每磅2.05美元顯著降低。此次擴建是一項重要戰略舉措，旨在提升公司銅資產組合的長期盈利能力與產能規模。 該公司表示，展望未來，Khoemacau礦區已通過持續勘探活動，識別出進一步擴產的潛力，年產能有望提升至20萬噸銅。公司計劃於2026年啟動下一階段擴建的預可性研究。信報財經新聞 ・ 1 天前
將軍澳彩明苑法團遭挪用逾6000萬公款 物業經理認罪判囚18年
將軍澳彩明苑業主立案法團在10年內遭挪用逾6,110萬元公款，涉案一名物業經理在2021年被捕後承認因賭博負債逾千萬，早前亦承認5項盜竊罪，今日(30日)在高等法院被判監禁18年。 被告黃偉龍(53歲)，早前承認5項盜竊罪。陳官判刑指被告10年間多次犯案，交還逾200萬元贓款後，業主立案法團最終損失合共近5,90am730 ・ 10 小時前
華貿促會訪美 辦20場工商活動
中國國際貿易促進委員會於月初曾率團訪問美國，發言人王文帥表示，代表團與美方企業和機構組織了逾20場中美工商對接活動，25間重點行業領域的中國企業，與蘋果、惠普、美光等超過170間美國企業和機構開展座談交流。信報財經新聞 ・ 1 天前
乘聯會料1月車市「開門紅」 積極財策及寬鬆幣策勢延續
中國乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹發文表示，2026年將延續2025年的政策基調，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，預計車市在1月將實現「開門紅」正增長；全年計，總體車市將呈現零增長或微幅正增長。此前，他曾預料明年初新能源鋰電池需求將較2025年第四季大幅下降。信報財經新聞 ・ 1 天前
美銀料特朗普將緩和貿易局勢
美國銀行行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）預期，2025年關稅對美國經濟造成衝擊後，特朗普政府2026年將讓貿易緊張局勢降級而非升溫，平均關稅約為15%，對於不承諾增加對美國採購或不願降低非關稅壁壘的國家，稅率則會更高。信報財經新聞 ・ 1 天前
【中環解密】景德鎮「雞排哥」港街頭遭「野生捕獲」
在內地社交媒體爆紅的江西景德鎮雞扒檔檔主「雞排哥」李俊永，憑着風趣幽默的服務態度，加上妙語如珠的金句，如今在抖音已坐擁126.4萬粉絲，更被官方授予「景德鎮文旅推介官」稱號，甚至開啟「全國巡炸」。日前雞排哥現身香港，遭網友「野生捕獲」，並在小紅書發文表示，「在香港旺角居然偶遇雞排哥。」信報財經新聞 ・ 1 天前
人幣業務資金安排 40行參與 第二階段分配額度倍增 達千億
金管局10月起將「人民幣業務資金安排」（RBF）取代「人民幣貿易融資流動資金安排」（RMB TFLF），推動業界優化資金使用，幫助企業擴闊人民幣用途兼降成本。該局昨日再宣布，本月1日正式推出RBF第二階段，如早前公布，分配給參與銀行的總額度，由前階段的500億元（人民幣．下同）增至1000億元，另外，參與銀行名單由早前的24間，已擴大至40間。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國徵935項商品 低於最惠國稅率
國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，為增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供應，2026年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，涉及科技自主、綠色轉型、民生保障等方面。同時，為了增強國內大循環內生動力，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織（WTO）承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。信報財經新聞 ・ 1 天前
Meta 收購 AI 代理新創 Manus，裁員七成搬往新加坡的「中國第二家 DeepSeek」
曾被譽為「中國第二家 DeepSeek」的 AI 初創公司 Manus 以搶先推出通用型 AI 代理服務而爆紅，只是不久之後就被指裁員七成並搬往新加坡。最新更確認了，四出搶 AI 人材的 Meta 正洽談收購 Manus，可見出走，是為了更遠的路？Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
全年度賣地涉15750伙 超標近兩成
樓市氣氛好轉，發展商投地轉趨積極，政府增加土地供應。發展局宣布，2025/26財政年度（本年度）第四季度（即2026年1月至3月，下一季度），將推出兩幅分別位於牛頭角及筲箕灣的賣地表土地，可建約670伙，若連同一鐵一局（鐵路物業發展和市區重建局項目）以及其他土地供應來源，下一季度的總供應料有2960伙。本年度不同來源的私人住宅土地供應，最新估算達15750伙，超標近兩成。信報財經新聞 ・ 1 天前
【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（29/12-04/01）
美心MX本週午餐激抵優惠！午餐雙餸飯，每天新口味配埋嘢飲都只係$39，仲可以$6 追加叉燒或加10 追加燒雞髀！YAHOO著數 ・ 1 天前
新數字人幣計量框架周四實施
人民銀行出台了《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，明確了數字人民幣從數字現金時代邁入數字存款時代。新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於明年1月1日（周四）正式啟動實施。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球票房累積直迫百億美元！《阿凡達》視覺特技超越前作｜製作特輯
《阿凡達》故事大綱： 全球史上最賣座電影《阿凡達》系列震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫傾力打造《阿凡達 3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。故事緊接上集結尾，積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。《阿凡達3》將於2026年1月1日起優先場，1月8日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
日本旅遊｜長野Pokémon夢幻冰雪世界！巨大比卡超現身雪地＋比卡超滑雪板、精靈球帳篷
位於長野縣大町市的鹿島槍滑雪場，今年冬季迎來大受歡迎的「Pokémon冰雪冒險」，不但有全新設計的比卡超雪圈和巨型精靈球帳篷，更設有三大主題區域，讓一家大小都能在雪地中盡情玩樂。今個冬天，不妨計劃一趟親子之旅，與比卡超一同在雪地中奔馳冒險。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
尖沙咀美食｜東京超人氣居酒屋「中目黑」首家海外分店！驚喜推介楓糖忌廉芝士伴薄脆/燒慢煮牛肋肉/豚腩串燒3味/和牛三文治
作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」在香港這個鍾情日式料理的城市落腳，以創意小碟、美酒和充滿人情味的氣氛，最特別的是每逢星期一至三晚上，店內會舉行傳統「搗年糕」表演，客人可以親自上陣，感受一下日本過節氣氛，亦多了一個適合拍照打卡的時刻。特別推介多款美食如：楓糖忌廉芝士伴薄脆、燒慢煮牛肋肉、豚腩串燒3味、和牛三文治等，驚喜感超高！Yahoo Food ・ 20 小時前
北韓公開 Hwasong-11 短程彈道導彈工廠製造情況
北韓最近提供了一個異常詳細的視角，顯示其彈道導彈製造能力，透露至少有兩種版本的 Hwasong-11 短程彈道導彈（SRBM）目前正在積極生產。這一信息是通過國家媒體發佈的圖片來獲得的，這些圖片展示了一個導彈組裝設施的內部情況，此事件引起了國際防務分析師的廣泛關注。這些照片是在北韓領導人金正恩對一個武器生產基地進行官方檢查訪問時發佈的。 雖然這類訪問通常具有象徵意義，但此次釋出的細節程度顯示出北...TechRitual ・ 1 天前