LeBron James x Hennessy V.S.O.P 限量版登場！橙色「加冕」酒瓶致敬NBA傳奇

籃球迷與烈酒收藏家注意！暢銷全球的干邑品牌 Hennessy（軒尼詩） 宣布再度與籃壇傳奇 LeBron James（勒邦占士） 聯手，推出全新 Hennessy V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版 。是次合作不僅是為了慶祝 LeBron 迎來職業生涯第 23 個 NBA 賽季，更以獨特的設計美學，向這位「King James」致敬 。這款極具收藏價值的限量版已經正式登陸香港及澳門 。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

致敬經典「The Decision」 橙色酒瓶印上「加冕」手勢

今次聯名版的一大亮點在於其大膽的設計。酒瓶換上了充滿活力的亮麗橙色，寓意散發嶄新能量與歡聚氣氛 。設計靈感源自 LeBron James 標誌性的「加冕」（Crown）手勢，象徵著他在球場上的領導力與高姿態 。此外，整個企劃以「The Second Decision」為主題，巧妙呼應了 LeBron 於 2010 年引發全球熱議的轉會決定「The Decision」，透過輕鬆玩味的手法，將籃球歷史與流行文化完美結合 。

LeBron James x Hennessy V.S.O.P 限量版登場！橙色「加冕」酒瓶致敬NBA傳奇

LeBron James 親自解畫：酒瓶是傳遞文化的媒介

對於是次再度合作，LeBron James 表示：「很榮幸能夠再度與軒尼詩合作。」他指出，這個系列不僅是雙方對卓越的不懈追求，更開啟了故事的新篇章 。LeBron 強調，今次的設計融入了更深層的意義，希望讓這個酒瓶成為傳遞共同價值與文化對話的媒介 。軒尼詩全球營銷總監 Vincent Montalescot 亦盛讚 LeBron 不僅是體壇傳奇，更是跨越運動疆界的文化領袖，其價值觀與品牌理念相得益彰 。

LeBron James x Hennessy V.S.O.P 限量版登場！橙色「加冕」酒瓶致敬NBA傳奇

港澳開售！推薦調配 Hennessy Sidecar 品嚐

這款限量版已經在香港及澳門各大酒類零售商店發售，售完即止，想入手的粉絲記得留意 。除了極具收藏價值，這款 V.S.O.P 亦非常適合作為派對聚會的佳釀。品牌特別推薦以這款干邑調配經典雞尾酒 Hennessy Sidecar，其順滑平衡的口感與歷久彌新的香韻，能展現出高雅與親和並存的格調，讓大家在觀賞球賽或與好友歡聚時一同舉杯慶祝 。

LeBron James x Hennessy V.S.O.P 限量版登場！橙色「加冕」酒瓶致敬NBA傳奇

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？