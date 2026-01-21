Lee 101 Legends Reborn 101週年牛仔經典重生 亞太區代言NCT Jaemin型格示範

NCT Jaemin 以多變魅力完美演繹 Lee 101 新系列，從率性日常到沉穩內斂，捕捉真實生活瞬間。 廣告片中，他穿梭復古相機視角，切換不同自我：即興舞動的青春少年與突破框架的冒險者，搭配四款經典造型，包括清水洗套裝、101J Rider Jacket 配5年復古洗水牛仔褲、復古洗水101J Cowboy Jacket套裝，以及深黑洗水look。





Lee 101J Cowboy Jacket：西部經典現代升級

源自美國西部實用設計，101J Cowboy Jacket 擁有單胸翻蓋袋、前襟橫褶與可調後腰，一度是牛仔與戶外工作者的必備。 101週年版保留核心細節，新增專屬印花圖案與徽章，提升收藏與街頭價值，輕鬆融入都市疊穿。​

這款外套致敬品牌歷史，還注入當代時尚，讓Lee 101牛仔外套成為101週年焦點單品。​





Lee 101J Rider Jacket：修身靈活的牛仔代表

作為首款修身牛仔外套，101J Rider Jacket 以斜角胸袋、Z形鈕扣車縫與立體袖型，提供行動自由，至今仍是西部經典。 Jaemin演繹版加入拼接撞色領、復古洗水與做舊處理，融合原始堅韌與都市靈活，從街拍到日常皆宜。​





Lee 101 新水洗工藝：即刻擁有3-10年歲月感

本季水洗技術復刻3年、5年、10年自然掉色與磨損，無需等待就享有獨特質感，提升Lee 101系列的個性與耐穿度。 這些牛仔褲與外套像老友，越穿越有故事，越穿越合身，完美契合現代生活節奏。​



