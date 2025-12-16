Leeds Capital 與 MIO Trust 欣然宣佈攜手合作，共同推出以 AI 驅動的數字資產與貴金屬多資產信託方案

澳洲悉尼 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - Leeds Capital 與 MIO Trust 欣然宣佈達成合作。雙方將共同推出一項由人工智能驅動、並採用動態資金配置策略的多資產信託方案，在受監管的機構級信託平台內，重點整合加密資產與黃金、白銀等貴金屬投資機會。



Leeds Capital 將負責整體法律架構設計、合規框架以及信託託管安排。 MIO Trust 及其關聯公司 MIO Capital 則提供量化投資專長、自研的數字貨幣 AI 智能交易軟件與黃金、白銀貴金屬 EA 智能交易軟件，以及連接最終用戶的 DApp 與智能合約系統。



由 Leeds Capital 與 MIO Trust 共同打造的 MIO Trust 平台，圍繞三大核心支柱設計，將傳統金融標準與區塊鏈基礎設施結合。 首先，加密資產及與貴金屬掛鉤的持倉均以獨立信託帳戶形式託管，並由 Leeds Capital 及受監管經紀商負責監管與執行，配合多重安全控制、多因素驗證及完整審計紀錄，提供機構級資產保護。 其次，MIO Capital 的 AI 引擎在受監管交易所及 MT5 經紀商執行涵蓋主流加密資產與黃金、白銀市場的量化策略，所有操作均在預先設定的風險預算與持倉上限框架內進行。 第三，關鍵業績數據與配置信號透過預言機上鏈，由智能合約自動完成份額記錄與收益分配，為投資者提供可審計的策略執行情況與現金流紀錄。



根據 MIO Trust 白皮書，平台首階段將專注於聚合加密資產與貴金屬收益與增長機會的策略，不另外設定獨立的「現金」資產池。 主要產品方向包括：透過自研數字貨幣 AI 智能交易軟件，在主流加密資產市場執行系統化交易；透過 EA 系統在受監管 MT5 經紀商平台上對 XAU/USD、XAG/USD 等貴金屬進行量化交易；以及在同一信託架構內動態配置精選加密資產與貴金屬，以平衡數字資產的上行潛力與黃金、白銀的防守與分散效應。



MIO Trust 的執行層由 MIO Capital 的專有系統驅動，包括數字貨幣 AI 智能交易軟件及黃金、白銀貴金屬 EA 智能交易軟件。 相應策略透過自家開發的 DApp 與智能合約工具向用戶開放，用戶可在鏈上完成申購、贖回及查閱報表。 這一設計讓普通投資者以相對低門檻參與專業管理的加密資產與貴金屬投資，同時提升持倉與表現數據的透明度與可追蹤性。



Leeds Capital 與 MIO Trust 的合作建立於完善的治理與風控系統之上，涵蓋客戶準入與合適性評估、交易對手與經紀商審查、營運風險控制及業務延續計劃等多個層面。 平台採用「AI＋人工」雙軌風控流程，結合實時風險儀表板、量化限額與人工覆核；當多項指標同時觸發預警時，系統可自動執行減倉或轉向以貴金屬為主的防禦配置，並保留完整紀錄以供事後檢視。



MIO Trust 在產品設計上以零售友好為出發點，同時採用機構級流程與風險管理；實際開放對象則會根據各司法管轄區的資格與合適性要求作出調整。 鑑於目前各地對加密資產及相關代幣化工具的監管環境仍在演變，相關文件會重點說明風險特徵、潛在波動性及結構安排，並建議投資者在作出任何投資決定前，諮詢獨立的法律、稅務及財務專業意見。 透過結合 Leeds Capital 的信託與合規能力，以及 MIO Trust 在加密資產與貴金屬領域的 AI 多資產引擎與鏈上透明結算機制，雙方期望為投資者提供一個全新的選擇，把加密資產、黃金與白銀，以更有紀律、可審計及動態管理的方式，納入長線財富配置架構之中。

關於 Leeds Capital

Leeds Capital是一家澳洲投資及顧問機構，專注退休方案、人工智能量化策略及多元資產財富管理，客戶覆蓋亞太及環球不同市場。







