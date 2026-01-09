SS26 巴黎時裝週的明星經濟學 | Lefty 排行榜揭示亞洲影響力如何全面主導時尚

在 SS26 女裝巴黎時裝週結束後，最值得時裝產業重新審視的，並非某一季的輪廓或色彩，而是誰真正帶來了可量化的經濟效益。根據剛公佈的 Lefty Earned Media Value（EMV）報告，明星出席時裝週所創造的媒體價值，再次證明時尚早已不只是設計與美學的競賽，而是一場精密計算的注意力戰爭。而這份榜單最明確的訊號是在巴黎，已被亞洲明星全面佔領。

巴黎前排的新權力中心

PHOTO / IG@orm.kornnaphat

Lefty 的 SS26 巴黎女裝時裝週數據顯示，最高 EMV 的五位明星中，全部都是亞洲明星，而榜首更由泰國女演員 Orn Kornnaphat 拿下。這不只是地域變化，而是權力結構的轉移。明星不再只是品牌形象的一部分，而是直接影響曝光效率、社交傳播速度與品牌在特定市場的即時存在感。巴黎秀場仍然是時尚的中心，但話語權，已不再只掌握在歐美明星手中。

1. Orn Kornnaphat：2347.49萬美元

PHOTO / IG@orm.kornnaphat

廣告 廣告

Orn Kornnaphat 登上 Lefty 榜首，並非偶然。她在 SS26 巴黎女裝週期間的曝光，展現了一種高度符合當代奢侈品牌需求的明星模型：年輕、形象清晰、社交媒體互動率極高，同時仍保有未被過度消費的新鮮感。她的內容不依賴大量秀場跑動，而是透過精準造型、品牌標籤與高參與度粉絲互動，成功把每一次出席轉化為高效 EMV。對品牌而言，這類明星的價值在於轉化效率，而非單純聲量。

2. Lingling Kwong：2145.69萬美元

PHOTO / IG@linglingkwong

緊隨其後的 Lingling Kwong，則代表另一種明星經濟模式。她並非全球知名度最高的名字，卻在巴黎時裝週期間創造了極高的媒體價值，關鍵在於內容輸出的密度與敘事方式。她的社交內容不只呈現穿搭，而是把秀場、城市與個人風格整合為連續故事，讓品牌自然嵌入生活場景。這種低距離感，特別容易在亞洲市場引發共鳴，也讓 EMV 在短時間內被快速放大。

3. V @BTS：1308.41萬美元

PHOTO / IG@thv

排名第三的 V ，再次證明頂級偶像的影響力早已超越出席頻率本身。即使不以高密度曝光為策略，他在 SS26 巴黎女裝週中的任何一次現身，都能引發跨平台即時擴散。Lefty 數據反映的並非單一貼文表現，而是一整個全球粉絲網絡的同步反應。對奢侈品牌而言，V 的價值在於穩定性，他是能夠在任何市場、任何時間點，立即產生全球性關注的安全資產。

4. Felix @Stray Kids：1082.46萬美元

PHOTO / IG@yong.lixx

Felix 的排名本身就是 SS26 巴黎女裝週的一個關鍵訊號。作為男團成員，他卻在女裝週中創造了極高 EMV，說明性別早已不再是影響時尚消費傳播的限制。Felix 的造型可塑性與個人辨識度，使他能自然游走於不同品牌美學之間，同時維持極高的社交討論度。

5. Jisoo @Blackpink：1038.79萬美元

PHOTO / IG@sooyaaa__

排名第五的 Jisoo，象徵的是另一種不同於新世代爆發型明星的影響力模式。她的 EMV 並不依賴突發話題，而來自長期建立的品牌信任與穩定粉絲基礎。Jisoo 在巴黎時裝週的每一次出席，都能帶來可預期、可控制的高品質曝光。對奢侈品牌而言，這種成熟型明星仍然是行銷組合中不可或缺的核心支柱。

亞洲明星佔多數並非偶然

PHOTO / IG@orm.kornnaphat

SS26 巴黎女裝時裝週的 Lefty 排名，清楚揭示一個現實：亞洲明星之所以主導 EMV，不只是因為人多，而是因為他們背後的粉絲結構更願意參與、分享與再創作內容。亞洲娛樂產業長期培養的粉絲文化，使得明星的每一次公開露面，都能迅速轉化為跨平台擴散。這種高度動員能力，正是歐美明星近年逐漸失去的優勢。

對時裝界的真正啟示

PHOTO / IG@yong.lixx

這份榜單對時裝產業最大的提醒是：時裝週已不只是展示設計的場域，而是一個以 EMV 為衡量單位的投資平台。 品牌邀請誰坐在前排，早已不是品味判斷，而是策略決策。亞洲明星在 SS26 巴黎女裝週的全面領先，迫使品牌重新檢視市場重心、文化溝通方式，以及全球影響力的真正定義。