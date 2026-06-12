LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。
四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。
活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為 LEGO 不是把足球變成玩具那麼簡單，而是把熟悉的運動動作重新轉化成另一種需要手感、節奏與耐性的玩法。
這顆 LEGO 足球不只是外形像真，打開之後內裏還藏有迷你球場，按下按鈕就會出現奪冠煙火與球員慶祝場面，將「入波之後」那一瞬間的情緒完整收藏起來。 對球迷而言，這種設計的吸引力不止於觀賞，還在於它把足球最令人上癮的部分——勝利、掌聲、儀式感——變成可以擺上書架的立體模型。
展覽的另一個焦點，是首次登場的四位足球傳奇球星 LEGO® 人偶，包括美斯、C 朗、麥巴比及雲尼斯奧斯，全部都以高度還原的神態與經典動作示人。 在一個以球迷為核心的快閃場景裡，這類細節往往比單純的宣傳更有說服力，因為它們直接擊中收藏迷的慾望，也讓整個活動不只是一場打卡展，而像一個小型的足球博物館。
現場亦設有兩個互動區域，分別是「足球迷創意拼砌區」和「十二碼神射手挑戰」。 前者讓參加者自由拼砌專屬球衣及迷你獎盃，後者則以動作感應技術考驗眼界與腳法，將原本偏靜態的展覽，拉回到運動本身的節奏。 對一個 lifestyle 活動來說，這種安排相當聰明：既有可拍可看的展品，也有可玩可換禮的互動，讓不同類型的入場者都能找到自己的參與方式。
活動詳情
LEGO®《拼出足球傳奇》展覽
日期：即日至 7 月 19 日
時間：上午 10 時至晚上 10 時
地點： 1 期 3 樓中庭(主場景) 、1 期 UB 樓層 Play Park (其他場景)
LEGO® 期間限定店
日期：即日月 4 日至 7 月 19 日
時間：中午 12 時至晚上 9 時
地點： 1 期 3 樓中庭
其他人也在看
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
【世盃‧點睇】阿茲迪開戰+韓國「鐵拳」
【Now Sports】歷時39日，48隊角逐，共104場世界盃比賽開波，揭幕戰由墨西哥在世盃「星級」球場阿茲迪迎鬥南非，同日尚有由亞洲天王孫興慜領銜的韓國登場，硬撼捷克。想到球王比利、馬勒當拿都曾在阿茲迪球場高舉金盃，還有老馬對英格蘭的上帝之手、「舞龍」金球都在這球場發生，就知它有多標誌性。墨西哥雖再無山齊士、夾波王白蘭高、小豆查維亞靴蘭迪斯，但有12碼例不虛發的魯爾占美利斯、賽事最年輕球員摩拿及廣為香港球迷熟識，預計先列後備的「Sam哥」奧祖亞。嫌揭幕戰無傳統勁旅？墨西哥集天時地利人和優勢，南非長期位居非洲前列，或許同具潛力左右大局。數據顯示，近屆揭幕戰不乏入波，喜歡睇入球的球迷捱夜無妨。近期在串流影片平台播放，以暴抗霸的一齣韓劇大熱，當中有一句對白「如果大人害怕小孩，這個世界就完了」，說的並不是高壓式以大欺小，貴在重視原則、處事執著，其實很切合孫興慜的人設。孫興慜去年隨熱刺訪港鬥阿仙奴，當時啟德場內最多人叫喊的就是「Sonny」，亞洲天王第4度出戰決賽周的首場比賽，球迷豈可錯過？韓國從來主動出擊，與捷克對撼勢必拳拳到肉。捷克非善類，不妨重點留意3個「S」舒希克、蘇奧治與蘇捷，太極
AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎
人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。 如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。
【世盃‧今昔】6.12祖斯馬為柏真寧斯「賀壽」
【Now Sports】40年前今日，為巴西地標上陣的祖斯馬射入世界波，收死當日41歲生日的北愛爾蘭老牌門將柏真寧斯。1986年墨西哥世界盃D組最後一輪分組賽，由賽前連勝的巴西鬥只得1分的北愛爾蘭，森巴兵團早段就由射手加拉加先開紀錄。及至42分鐘，首次為巴西上陣的祖斯馬（Josimar）眼見北愛門將柏真寧斯（Pat Jennings）略為步出球門，射出一記離門約30的長程炮，越過柏真寧斯手頂的上角入網。巴西其後由加拉加再入1球贏3:0。當日是柏真寧斯41歲生日，不僅收到「壽禮」，亦收到「告別禮」，因為那亦是他最後一次代表北愛上陣。曾效力熱刺及阿仙奴的他，事隔多年後在訪問中憶說：「就算我長了翅膀，也救不到那一球。」
懷斯世盃官方照揭曬到變豬頭
【Now Sports】迪勤懷斯因一張「曬到紅晒」的世界盃官方宣傳照而在網上瘋傳，更笑言自己被母親狠狠訓話了一頓，但這無阻他為「三獅軍團」點燃今屆世界盃奪冠希望的決心。迪勤懷斯（Declan Rice）為阿仙奴戰罷歐聯決賽後，上周六已飛抵美國佛羅里達會合英格蘭大軍，並參與了英軍3:0勝哥斯達黎加的熱身賽，在官方發放的比賽照片中，可看到其面部和手臂位置都被明顯曬傷，他談及這些照片時說：「我想大家都看過那些照片，拍照時我整個人都是通紅，母親直頭想殺了我。」懷斯續說：「坦白說，我們來到的第一天，就是在適應那種高溫，畢竟從英格蘭到來，那裡的氣候是忽冷忽熱，跟這裡截然不同，來到這裡，氣溫總維持在30度，熱浪真的直接拍打在自己的臉上。」當被問到如何判斷自己在酷熱中操練過度時，他幽默回應：「當發現被曬傷的時候！」在剛過去的球季協助兵工廠取得佳績，懷斯坦言令自己信心倍增：「我現在感覺好極，身體非常強壯。雖然整季都有些小傷，但在物理治療師和領隊的協助下處理得很好，所以我現在處於最佳狀態。對我來說，勝出英超讓我來到這裡時充滿自信，腳步也更加輕快，我已跟阿仙奴一起取得成功，這給予我們也能在此成就大事的信心。
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
【世盃‧熱話】開波！猜猜邊個入「首球」？
【Now Sports】開波了！差不多半世紀的揭幕戰都有入球，若然東道主墨西哥對南非不是0:0告終，今屆第1個入球，就會在這場揭幕戰誕生。誰最大機會入這個「首球」？墨西哥對南非，東道主被看好是不爭事實，於是該隊的攻擊主將自然被看好可先建功，香港球迷熟識，剛過去球季為富咸入9球，來季重返狼隊的魯爾占美利斯（Raul Jimenez），最重要是他屬劊子手，過去在英超14次主射12碼例不虛發。若然墨西哥今仗得到12碼而由他操刀，那可能坐定笠六。至於AC米蘭鋒將辛迪亞高占美尼斯、被公認為具創造力的「雙槍將」羅拔圖艾華拿度，以及備受注目的新星摩拿，亦有能力爭取「首球」。南非方面，箭頭賴奧科士打及支援他的阿普利斯最具入球本錢。不過，往績又告訴大家，當焦點放在中前場球員，最終可能跌眼鏡。上屆揭幕戰由厄瓜多爾以2:0打敗卡塔爾，首個入球於上半場16分鐘由安尼華蘭西亞（Enner Valencia）取得，那是源於他在禁區內被對方門將艾斯保侵犯，球證直指12碼，華倫西亞親自操刀中鵠。安尼華蘭西亞是一名攻擊球員，入「首球」不意外，只是之前數屆決賽周的首球者，多不是來自賽前令人預期的射手。2002韓日世界盃，
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
親子好去處｜香港迪士尼Pixar夏日狂歡 舞台演出+角色見面+夜間匯演
今個暑假，香港迪士尼為一眾大小朋友準備了Pixar Summer Fest，齊齊玩轉炎炎夏日！由即日起至8月31日，香港迪士尼化身成Pixar好友的遊樂場，遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、與角色見面互動，以至夜間匯演，多個精彩項目，帶大小朋友由日玩到夜。 Pixar Summer Fest 由即日起至8月31日於香港迪士尼舉行。 多個Pixar主題體驗 Pixar Summer Fest將設有多個Pixar主題體驗，來自《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友將現身園內各處。其中包括全新「迪士尼朋友畫班見面會」，小朋友可親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，然後轉身與畫中角色開心合照！ 迪士尼朋友畫班見面會，小朋友完成畫作後，可與畫中角色開心合照！ 盛夏必睇！Pixar水花大街派對＋迪士尼好友巡遊派對 炎炎夏日，當然不少得「Pixar水花大街派對！」多位人氣Pixar角色和大家玩水狂歡，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。「迪士尼好友巡遊派對」一系列深受粉絲喜愛的Pixa
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
率葉士域治升班離任 麥堅拿 ：決定不容易
【Now Sports】40歲麥堅拿以需要多點時間陪伴家人為理由，辭去葉士域治領隊職務，他執教這支球隊長達4年半，球隊新賽季更會重返英超，盛傳奧尼爾、羅仙尼亞為接任熱門人選。麥堅拿（Kieran McKenna）今次以家庭原因離職，暫時未有其他動向，據英國傳媒報道，雖然富咸原本有意麥堅拿接任新領隊，但麥堅拿並無繼續執教意向，需要陪伴家人，以及重新尋找對執教熱情。麥堅拿在2021年12月執教葉士域治，翌季帶領球隊升上英冠，之後下一個賽季，更成功率領球隊殺上英超，只是2024/25年球季不幸降班，不過，只是用了短短一季時間，他便再次讓球隊重返英超，但在這個重要時刻，他決定要花點時間陪伴家人，麥堅拿說：「當你與球會建立深厚情誼，決定離開並容易！只是當球隊第2次再升上英超，我考慮了幾個星期，覺得是卸任的最佳時機，我為球隊最得卓越成就而自豪，未來也祝願球隊有更美好前景。」
麥湯文尼腸胃不適缺操 麥奇連：肯定可鬥海地
【Now Sports】蘇格蘭中場麥湯文尼因腸胃不適缺席周四訓練，中場麥奇連坦言麥湯文尼並沒有大礙，相信他可以趕及周六首仗分組賽鬥海地，麥奇連說：「我相信不需要說太多，也知道麥湯文尼對我們有多重要。」麥湯文尼（Scott McTominay）在球場上拼命奔跑，令球迷印象深刻，蘇格蘭身處C組，同組對手除了海地，還有5屆冠軍巴西、上屆殿軍摩洛哥，麥湯文尼能否出戰，對球隊極為重要，麥奇連大派定心丸說：「我相信麥湯文尼已沒大礙，我們講求團隊合作，但如果陣中有一位很特別、很特別的球員，你一定會希望他可上陣！」蘇格蘭對上一次殺入世界盃決賽周，已經是1998年，他們歷來世界盃均未能分組賽出線，麥奇連渴望今次可以打破「宿命」，他說：「我們希望可以創造更多歷史時刻，我們相信可以做得更好，我們希望一步一步，打出自己奇妙之旅，首先要踢好鬥海地的比賽，我們有很多高質素的年輕球員，距離上次入世界盃要等28年，希望之後都不會這麼久。」
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...
騰訊雲為16個國家與地區官方轉播平台提供世界盃直播技術服務
騰訊(00700.HK)旗下騰訊雲公布，在本屆世界盃將為全球16個國家和地區的官方轉播平台，提供直播技術服務，涵蓋中國、香港、南韓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、巴基斯坦、阿聯酋，以及哥倫比亞、巴西、墨西哥、阿根廷、秘魯、厄瓜多爾和智利等地，是中國雲廠商服務世界盃轉播平台覆蓋範圍最大的一次。 騰訊雲已為全球轉播平台推出全新升級的AI音視頻能力「WAND」，該技術搭載6大媒體場景模型，並細緻打磨出60多個媒體處理AI功能，提供4K畫質、毫秒延遲、秒級切片、多語種解說及同傳、溯源水印、智能橫轉豎、智能導播台以及個性化廣告等一系列核心功能。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
熱刺再增兵 簽般茅中堅辛尼斯
【Now Sports】熱刺繼續為下季增兵，領隊迪沙比以增強球隊防守力為目標，般尼茅夫中堅辛尼斯自由身加盟，辛尼斯說：「成為熱刺球員感覺真的很特別，首先感覺很強烈的是，球隊展現出為甚麼期望我加盟，多麼希望我成為球隊重建的重要成員。」28歲阿根廷中堅辛尼斯（Marcos Senesi）在2022年加盟般尼茅夫，為球隊上陣128場，但他不願續約，最終以自由身加盟熱刺，他說：「我真的很興奮，已經急不及待要好好表現一番。」熱刺今夏已簽入約滿利物浦左閘羅拔臣，如今再簽入辛尼斯，熱刺過去兩個球季共失122球，上季僅成功過關，避免降班，改善防守為首要任務，領隊迪沙比說：「辛尼斯經驗、決策，在關鍵時刻都會對防守有很大作用，同時也會讓球隊調動變得更加靈活，他很適合控球型球隊風格，閱讀球賽經驗豐富，可以在高壓環境下作出貢獻。」
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
Aespa成員Karina x Winter撐「韓」派心心
【Now Sports】韓國在世界盃A組分組賽報捷，憑黃仁範入波及助攻，反勝捷克，讓專程前往瓜達拉哈拉球場的韓國球迷興奮若狂，其中K-Pop女團Aespa成員Karina、Winter，還有歌手權恩妃均現身撐場，揮舞韓國國旗小旗幟慶祝！Karina、Winter、權恩妃日前出發前往墨西哥，準備應援韓國，當日權恩妃身穿飲品贊助商白衣tee，突顯其玲瓏浮凸身形，看得網民熱血沸騰；權恩妃在比賽日改穿紅色闊身上衣，配合熱褲盡騷美腿，依然滿足粉絲眼球。Karina、Winter同樣身穿闊身紅色上衣，她們在開賽前拿著手機不停拍照，面對粉絲成功「捕獲」，也熱情地給心心，親切度滿分，她們更拍片留下現場球迷歡呼時刻，拿著韓國國旗小旗幟，慶祝國家隊在有驚無險下，分組賽旗開得勝。
加利尼維利：三獅不是傳控型
【Now Sports】距離英格蘭在美加墨世界盃分組賽首場對克羅地亞，尚有一段時間，作為昔日三獅軍團的主力右後衛加利尼維利，最近於播客節目中提及，現時英格蘭由杜曹領軍下，並非一支傳控型球隊，而他擔心是代表隊過去3次大賽決勝時刻敗陣方式，到今屆也無法避免。加利尼維利（Gary Neville）球員時代也出戰過世界盃，他對現在由杜曹執教的英格蘭作出了今屆賽事的前景分析，直言在杜曹選人名單中，已發現這支三獅軍團非傳控型，隊中沒有太多球員擅踢這方面戰術。英格蘭近10年曾經有3次同冠軍很接近的比賽，包括2018年4強對克羅地亞、兩屆歐國盃決賽對意大利及西班牙，均在比賽後段失去控球權，從而被對手踢垮。加利尼維利說：「在這屆賽事，英格蘭非傳控型球隊，這點我本不介意，面對頂級強隊時，我們是踢防反戰術，這方面加歷查也提過了，因為隊中擁有華舒福、哥頓，邊路甚至有馬度亞基及薩卡這樣人選，是無法保持控球在腳。我們的中場中由迪勤懷斯及艾利亞治安達臣組成，是難以同葡萄牙、法國、巴西、西班牙抗衡，或者需要前鋒回防爭波，但我敢肯定面對這些強隊，控球時間一定在不及他們。當踢了4、5場比賽後，經過長途跋涉旅程，那就是我們