LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地

世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。

四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。

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活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為 LEGO 不是把足球變成玩具那麼簡單，而是把熟悉的運動動作重新轉化成另一種需要手感、節奏與耐性的玩法。

這顆 LEGO 足球不只是外形像真，打開之後內裏還藏有迷你球場，按下按鈕就會出現奪冠煙火與球員慶祝場面，將「入波之後」那一瞬間的情緒完整收藏起來。 對球迷而言，這種設計的吸引力不止於觀賞，還在於它把足球最令人上癮的部分——勝利、掌聲、儀式感——變成可以擺上書架的立體模型。





展覽的另一個焦點，是首次登場的四位足球傳奇球星 LEGO® 人偶，包括美斯、C 朗、麥巴比及雲尼斯奧斯，全部都以高度還原的神態與經典動作示人。 在一個以球迷為核心的快閃場景裡，這類細節往往比單純的宣傳更有說服力，因為它們直接擊中收藏迷的慾望，也讓整個活動不只是一場打卡展，而像一個小型的足球博物館。

現場亦設有兩個互動區域，分別是「足球迷創意拼砌區」和「十二碼神射手挑戰」。 前者讓參加者自由拼砌專屬球衣及迷你獎盃，後者則以動作感應技術考驗眼界與腳法，將原本偏靜態的展覽，拉回到運動本身的節奏。 對一個 lifestyle 活動來說，這種安排相當聰明：既有可拍可看的展品，也有可玩可換禮的互動，讓不同類型的入場者都能找到自己的參與方式。









活動詳情

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日至 7 月 19 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點： 1 期 3 樓中庭(主場景) 、1 期 UB 樓層 Play Park (其他場景)





LEGO® 期間限定店

日期：即日月 4 日至 7 月 19 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點： 1 期 3 樓中庭