LEGO「聖誕喵的尋星之旅」登場香港！首個親子聖誕流動劇場開展節日奇想

聖誕節來臨，LEGO香港帶來超萌的親子流動劇場，讓小朋友和大人都能一起玩轉節日魔法。這是香港首個專為家庭設計的聖誕流動劇場，結合角色扮演、音樂和拼砌樂趣，帶大家在中環碼頭展開奇幻冒險。





劇場故事與玩法

故事從樂高小鎮的聖誕星不見開始，調皮的聖誕喵領軍雪精靈、玩具兵團和小音樂家，一路跳舞、敲節拍、合作找回星星碎片，最後點亮聖誕樹。劇場分4-6歲和7-10歲兩個版本，每場60分鐘，融入社區探索，讓孩子學會表達和團隊合作，家長當觀眾看迷你表演，溫馨收尾。這活動跟Stage Edu Net Foundation合作，強調神經多元和共融遊戲，每個孩子都能high翻天。​

12月13、14、20、21日四個周末在中環碼頭開演：早上10-11點適合4-6歲，中午12-1點和下午時段給7-10歲。報名從11月21日上午10點開始，填網上表格確認後捐$100給慈善機構，全數支持教育工作，先到先得，確認後不退不改。另外，由即至12月21日寫信給聖誕喵分享願望，有機會抽LEGO盒組，還會在Facebook精選分享。​





Build To Give愛心拼砌

周末同場還有「Build To Give愛心拼砌站」，10am-1pm邀大家拼LEGO心心捐出，送給Stage Edu Net Foundation和匡智會等夥伴，傳遞節日溫暖。這是LEGO從2017年起延續的傳統，今年特別在中環碼頭落地，讓玩樂變成公益。​















