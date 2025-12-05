Netflix 聯乘 LEGO 打開通往 Upside Down 的裂縫 詭魅還原《Stranger Things》The Creel House 積木套裝

重點摘要

LEGO 公布全新 2,593 件裝的Stranger Things: The Creel House 套裝，為品牌首款可變形房屋模型

啟動隱藏機關後，詭秘外牆會打開，露出 Vecna 的 Mind Lair 與那座惡名昭彰的落地時鐘

套裝隨附 13 個 minifigures，並將於 2026 年 1 月 4 日起向所有消費者發售

The LEGO Group 聯同 Netflix 展開合作，剛剛發佈 LEGO IconsStranger Things: The Creel House 套裝。這款份量十足、由 2,593 塊積木組成的套裝，完整重現 Hawkins 大宅的陰森氣場，向劇中那座超自然亂象的詭秘核心致敬。

這款套裝將於第五季最終章第一輯上線後緊接登場，更深入挖掘劇集世界觀。除了細膩還原外牆細節，亦採用開放式背面設計，呈現七個配備齊全的房間；玩家可親手砌出 Henry 的 mind flayer 草圖、Max 的錄音帶，以至令人不寒而慄的樓上走廊，最後拼出連同標誌落地時鐘在內的 Vecna’s Mind Lair。

值得一提，這是 LEGO 史上首款可變形房屋套裝。內置隱藏機關，能令詭譎的哥德式外觀打開，直視潛伏其中的異次元恐怖，讓收藏家可在「封板封閉」或「異界降臨」兩種狀態之間切換展示。套裝亦一口氣收錄 13 個 minifigures，包括 Eleven、Vecna、Max，以及被化身成動畫 minifigures、將現身宣傳短片的創作者 Duffer Brothers。

「我們從小就是 LEGO 忠實粉絲，所以親眼看到Stranger Things 被一磚一瓦重建，感覺真是超現實。劇集即將踏入最終章，同時邁向 10 年里程碑，用這種方式讓 Creel House 活現眼前，正好向這個世界觀，以及所有成就一切的觀眾致敬。」Ross Duffer 與 Matt Duffer 在一份聲明中表示。

LEGO Icons Stranger Things: The Creel House 套裝（11370）將於 2026 年 1 月 1 日率先向 LEGO Insiders 發售，並於 1 月 4 日起全面公開發售。

Lego

Lego