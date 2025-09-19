LEICA 5x 潛望長焦，Xiaomi 15T Series 926 正式登陸香港！

Xiaomi 15T Series 即將於 9 月 26 日正式登陸香港！這次新機以「Far Close 更近一步」為主題，全球首發選在 9 月 24 日於德國慕尼黑舉行，兩日後旋即亮相香港市場，準備為用戶帶來突破性的長焦攝影體驗。

Xiaomi 15T Series 延續與 LEICA 的深度合作，更首次於 T 系列中引入專業 LEICA 5x 潛望式長焦鏡頭，實現「這麼遠 那麼近 遠近皆真」的影像表現，讓使用者無論遠近，都能捕捉清晰真實的畫面。

廣告 廣告

據可靠消息指出，今次系列將推出兩款機型，包括標準版 Xiaomi 15T 以及高階版 Xiaomi 15T Pro，兩者在性能與攝影配置上各有亮點。性能方面，Xiaomi 15T 標準版搭載 MTK 天璣 8400 Ultra 處理器，而 15T Pro 則升級至更強的天璣 9400+ 旗艦晶片，無論是多工作業還是高效能遊戲，都能流暢運行。

電池續航力方面，兩款機型均內建 5500 mAh 大容量電池，其中 Xiaomi 15T 支援 67W 有線快充，Xiaomi 15T Pro 更進一步升級至 90W 有線快充，讓用戶快速回電，使用更無憂。此外，全系列均支援 IP68 等級防塵防水，並首次加入 eSIM 技術，為經常國際旅行或需要多門號的用戶帶來更大便利。機身重量方面，Xiaomi 15T 為 194g，Xiaomi 15T Pro 則是 210g，手感與實用性兼備。

攝影系統無疑是本次系列的最大亮點。Xiaomi 15T Pro 配備專業級三鏡頭組合，包括 5000 萬像主鏡頭（採用 Light Hunter 900 感光元件，支援 OIS 光學防手震）、5000 萬像 SAMSUNG JN5 傳感器的 5 倍長焦鏡頭，以及 1200 萬像超廣角鏡頭，影像表現全面強悍。

至於標準版 Xiaomi 15T 則採用 5000 萬像 Light Hunter 800 主感光元件，搭配 2 倍長焦鏡頭（不支援 OIS）及 1200 萬像超廣角鏡頭，同樣能滿足日常多場景拍攝需求。

價格方面，根據流出的資訊，Xiaomi 15T 建議售價從 649 歐元起（約港幣 5,450 元），而 Xiaomi 15T Pro 則從 799 歐元起（約港幣 6,700 元），實際香港定價仍有待官方公佈。有興趣的讀者務必密切關注 9 月 26 日的發佈會詳情！