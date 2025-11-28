焦點

宏福苑五級火　大埔人集萬人力量送暖

為黑白影像而生｜Leica Q3 Monochrom

不論置身哪個年代，攝影器材如何進步，黑白攝影仍然有其獨特的魅力所在。正因如此，Leica於2012年發表首部專為拍攝黑白影像而設的Leica M數碼型號Leica Monochrom，其後更將概念延伸至全片幅數碼相機Leica Q系列。Leica藉著今年是首部量產型135菲林相機Leica I面世100周年，早前不但推出了Leica M EV1，亦帶來Q系列第二部黑白型號：Leica Q3 Monochrom。

影像成像能力更高

由於不設彩色濾鏡和低通濾鏡，Q3 Monochrom所拍攝的影像更銳利、更具層次。PHOTO / Leica
Leica Q3 Monochrom與Leica Q3最大分別，在於改用一枚6,000萬像素黑白感光元件，亦因為移除了彩色濾鏡及低光濾鏡，所以光線能夠直達感光元件成像，影像的清晰度、銳利度，以至細節層次理論上會更高。此外，新機的最高感光度也較Q3高出一級，達到ISO 200,000。黑白感光元件還配搭了三倍解析度技術，支援6,000萬、3,600萬及1,800萬像素三種格式的影像輸出。

繼承Leica Q3的基礎

新機沿用翻揭式觸控螢幕，令取景構圖更靈活。PHOTO / Leica
其餘規格和功能則與Q3大致相同，包括配備翻揭式觸控螢幕、576萬像素OLED電子觀景器、8K影片攝錄、機身支援IP52級防塵防水濺等，Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH.大光圈廣角定焦鏡頭能自動或手動操作，也可即時切換至微距拍攝模式，最近對焦距離為17cm。

貫徹Monochrom系列低調風格

機身前方不設搶眼的Leica紅色招牌標誌，貫徹Monochrom型號的低調作風。PHOTO / Leica
貫徹Monochrom型號的低調簡約風格，Q3 Monochrom的全金屬機身和鏡頭遮光罩均為黑色漆面，而機頂蓋上的Monochrom等刻字則採用黑或灰色，同時相機正面刻意省略紅色Leica標誌。

新功能追加

Leica Q3 Monochrom內置了「內容真實性倡議」（CAI）認證技術，確保影像的真確性。PHOTO / Leica
正如Leica近年推出的新型號相機，Q3 Monochrom內置了「內容真實性倡議」（CAI）認證技術，所拍攝的影像仿如上數碼浮水印，透過免費開源工具或網站不但可以查看影像最原始的拍攝資訊，甚至追溯曾進行的編輯修改，確保影像的真實性。此外，為了方便用家操作，新機的使用者介面改用了獨立配色方案，更容易和清晰地區分照片與拍片模式，而Leica Q3及Q3 43在年末亦可透過靭體更新來使用。

宏福苑五級大火

