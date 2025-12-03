Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Lemaire袋竟然低至7折！Jennie、許光漢都用，搶手貨「牛角包」折後低至$6,9XX

在這個Quiet Luxury風格盛行之時，由愛馬仕前創意總監自家推出的品牌Lemaire在這陣子相當火熱，其「牛角包袋」Jennie、Jisoo也在加持。現在想買一個牛角包袋都一袋難求，更何況減價？但Yahoo購物專員就是幫你找到Lemaire袋有折，而且低至7折，款式都有吸引，來來來，看有沒有心頭好就搶回家！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（IG@jennierubyjane、yuqisong.923）

雖說Lemaire這個法國品牌在這幾年爆紅，但Lemaire本身在1991/92年左右，Christophe Lemaire已經創下同名品牌，到了2014/15年左右就改名為LEMAIRE，就是現在大家看到的模樣。品牌主打中性、男女共穿哲學，配色偏向基本中性不過時，近年因為Quiet Luxury盛行，令品牌推出的Croissant Bag牛角包袋成為年度IT Bag，Jennie、Jisoo等一級帶貨明星都有加持，現在這款手袋都是搶手貨（還年年都加價呢！）

（IG@lemaire）

Mytheresa現在有折扣，LEMAIRE都有低至半價，主要是時裝折扣較低，而手袋則低至7折，當中有Croissant Bag、Fortune Croissant，有奶油色、灰藍色，兩款都相當高級的配色！趁著有折，早買早享受，大家買定離手！

按此看減價Lemaire

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

特價：$6,930；原價：$9,900

SHOP NOW

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

特價：$8,330；原價：$11,900

SHOP NOW

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

特價：$9,520；原價：$11,900

undefinedSHOP NOW

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

Lemaire Fortune Croissant leather shoulder bag

特價：$7,630；原價：$10,900

SHOP NOW

Lemaire Fortune Croissant leather shoulder bag

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

特價：$7,920；原價：$9,900

SHOP NOW

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

Lemaire Fortune Croissant leather shoulder bag

特價：$8,720；原價：$10,900

SHOP NOW

Lemaire Fortune Croissant leather shoulder bag

