宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Lemaire狂減低至半價！抵買產品不止牛角包 最平$1XXX買到小白鞋、極簡「錐形褲」
想知道Lemaire除了「牛角包」還有什麼值得入手？即看內文推介：
來到超適合穿Lemaire的季節！有在關注「牛角包」的各位，相信大家都超愛Lemaire的配色與設計，無論何時都不會過時。最近，Mytheresa有開放sale專區，Lemaire不僅「牛角包」有低至7折優惠，連超人氣針織裙、「錐形褲」都有低至半價即可買到，最平$1,640就可以買到亞麻帆布製的小白鞋，趁現在有碼數，大家快快入手，在這個冬日做個精緻的時尚達人吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
「牛角包」7折！
Lemaire風格融合了法式慵懶隨性與東方禪意，設計注重面料、剪裁與實穿性，低調中蘊藏細節，適合喜歡「長期主義」的朋友。標誌性單品不得不提當然是Croissant Bag「牛角包」，柔軟的皮革結構，形似「牛角包」，可手拎或肩背。隨使用時間會產生自然皺褶，越用越有個人痕跡，令人愛不釋手。無論是韓星Jennie、宋雨琦，還是社交媒體上的穿搭KOL都有在使用，雖然沒有廣告宣傳，但好的單品總會默默出鏡率越來越高。感興趣的朋友，這裡有7折Croissant Bag，都是今年的新色，配色淡雅百搭，推介給大家～
Lemaire Croissant Small leather shoulder bag
7折特價：$6,930｜
原價：$9,900
Lemaire Fortune Mini beaded leather shoulder bag
7折特價：$7,190｜
原價：$10,275
Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag
8折特價：$9,520｜
原價：$11,900
$1XXX入手小白鞋
此外，除了「牛角包」值得入手，還有服飾、鞋子也很值得大家發掘。「錐形褲」高腰、寬鬆的弧形剪裁，從臀部至褲腳呈優美曲線。修飾腿型且舒適度極高，適合搭配修身上衣或寬鬆襯衫，是不少Lemaire粉絲會入手的單品。在Mytheresa有7折，三千有找即可買到，尺碼現在還算多選擇，大家趁便宜入手吧！鞋子方面，文首所講的小白鞋很值得入手，還有黑色款皮質的平底運動鞋，搭配西裝也非常得體，現在入手只需$1,880，感興趣就不要錯過啦！提提大家，買滿$4,000免運費，還有30天內免費退貨政策，大家可以放心入手啦！
Lemaire Linoleum canvas lace-up espadrilles
7折特價：$1,640｜
原價：$2,345
Lemaire Linoleum leather low-top sneakers
7折特價：$1,880｜
原價：$2,690
Lemaire Cotton and linen cropped pants
5折特價：$1,720｜
原價：$3,450
Lemaire Belted barrel-leg jeans
5折特價：$2,950｜
原價：$4,220
Lemaire Tie-neck jersey top
7折特價：$2,030｜
原價：$2,900
Lemaire Trompe-l'œil cotton midi dress
5折特價：$3,030｜
原價：$6,060
Lemaire Twisted cotton and silk shirt
7折特價：$4,130｜
原價：$5,900
Lemaire Cropped cotton jacket
7折特價：$3,330｜
原價：$4,760
Lemaire Leather jacket
8折特價：$16,160｜
原價：$20,200
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
其他人也在看
【百佳】買滿$120即送總值$50優惠券（05/12-14/12）
百佳12月5日起推出多重優惠益佳坊！於12月5日至12月14日期間到百佳門市買滿$120即送總值$50優惠券（$15門市限定優惠券 X2及$20 PNS網購送貨限定優惠券 X1）！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
繽紛冬日賞2025｜近600購物餐飲消費優惠 麥當勞/KFC/譚仔買1送1、最多減$100 即睇搶券方法
香港旅遊發展局每年重點項目之一——「香港繽紛冬日巡禮」正式開鑼！為推動市民及旅客投入冬日節慶氣氛，其中一個活動「繽紛冬日賞」獲全港近7,300商舖響應，為市民及旅客帶來約580項消費優惠，涵蓋餐飲、購物、景點及公共交通優惠，更有多項「買一送一」優惠，當中包括當中更包括麥當勞買1送1、惠康超市減$25，及星級酒店餐飲8折等優惠，即睇內文了解更多領取方法及優惠詳情！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Versace手袋勁減低至半價！趙露思同款Medusa '95 $5,545起、Tag保齡球包$6XXX
喜歡華麗奢華美學的朋友們應該對Versace並不陌生，美杜莎頭像、希臘回紋和巴洛克風格都是其標誌性的風格。最近趙露思更帶起Versace手袋潮流，大家看到Versace除了華麗外，還有優雅知性的風格，同款Medusa '95更一度買到缺貨！現在適逢12月各大網站都推出大減價優惠，Yahoo購物專員發現Farfetch不僅有貨而且還低至5折可以買到，有愛上Versace手袋的各位，以下推介的款式總有一款擊中你的心～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月最新優惠低至28折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價區低至28折，今期值得入手Veja波鞋低至$810、男裝Polo Ralph Lauren外套低至$660、冷衫低至28折！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【屈臣氏】自家品牌日 3件88折（只限02/12）
醒臣星期二！屈臣氏自家品牌日，今日買屈臣氏品牌產品同指定獨家品牌，3件即享88折！易賞錢會員購買精選屈臣氏品牌產品滿$60仲送$20屈臣氏電子現金券！YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
正在為自己選購戶外運動錶的朋友，不妨考慮一下 Garmin 旗下正在半價大促的 epix Pro (Gen 2)。該款產品現價降到了 US$450 為歷史新低，換算後約合 HK$3,500 且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$1,950 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港
Black Friday Week 落幕後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是更新了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$250 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$620 直送香港
Razer 的 Kishi Ultra 伸縮控制器目前降到了歷史新低點，現在只要 US$80 就能買到這款優質手遊手掣，換算過來差不多 HK$620。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 16 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 14 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 18 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 23 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國際｜麻生太郎撐高市涉台言論 「被中國說幾句還好，沒發展成大問題」
中日關係因日本首相高市早苗的涉台言論而陷入僵局，日本傳媒報道，日本自民黨副總裁麻生太郎周三（3日）出席活動時表態支持高市，稱其涉台言論沒有問題，只是將政府過去立場具體說明。Fortune Insight ・ 45 分鐘前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 13 小時前