Lemaire狂減低至半價！抵買產品不止牛角包 最平$1XXX買到小白鞋、極簡「錐形褲」

來到超適合穿Lemaire的季節！有在關注「牛角包」的各位，相信大家都超愛Lemaire的配色與設計，無論何時都不會過時。最近，Mytheresa有開放sale專區，Lemaire不僅「牛角包」有低至7折優惠，連超人氣針織裙、「錐形褲」都有低至半價即可買到，最平$1,640就可以買到亞麻帆布製的小白鞋，趁現在有碼數，大家快快入手，在這個冬日做個精緻的時尚達人吧！

「牛角包」7折！

Lemaire風格融合了法式慵懶隨性與東方禪意，設計注重面料、剪裁與實穿性，低調中蘊藏細節，適合喜歡「長期主義」的朋友。標誌性單品不得不提當然是⁠Croissant Bag「牛角包」，柔軟的皮革結構，形似「牛角包」，可手拎或肩背。隨使用時間會產生自然皺褶，越用越有個人痕跡，令人愛不釋手。無論是韓星Jennie、宋雨琦，還是社交媒體上的穿搭KOL都有在使用，雖然沒有廣告宣傳，但好的單品總會默默出鏡率越來越高。感興趣的朋友，這裡有7折⁠Croissant Bag，都是今年的新色，配色淡雅百搭，推介給大家～

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

7折特價：$6,930｜ 原價：$9,900

SHOP NOW

Lemaire Croissant Small leather shoulder bag

Lemaire Fortune Mini beaded leather shoulder bag

7折特價：$7,190｜ 原價：$10,275

SHOP NOW

Lemaire Fortune Mini beaded leather shoulder bag

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

8折特價：$9,520｜ 原價：$11,900

SHOP NOW

Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag

$1XXX入手小白鞋

此外，除了「牛角包」值得入手，還有服飾、鞋子也很值得大家發掘。「錐形褲」高腰、寬鬆的弧形剪裁，從臀部至褲腳呈優美曲線。修飾腿型且舒適度極高，適合搭配修身上衣或寬鬆襯衫，是不少Lemaire粉絲會入手的單品。在Mytheresa有7折，三千有找即可買到，尺碼現在還算多選擇，大家趁便宜入手吧！鞋子方面，文首所講的小白鞋很值得入手，還有黑色款皮質的平底運動鞋，搭配西裝也非常得體，現在入手只需$1,880，感興趣就不要錯過啦！提提大家，買滿$4,000免運費，還有30天內免費退貨政策，大家可以放心入手啦！

Lemaire Linoleum canvas lace-up espadrilles

7折特價：$1,640｜ 原價：$2,345

SHOP NOW

Lemaire Linoleum canvas lace-up espadrilles

Lemaire Linoleum leather low-top sneakers

7折特價：$1,880｜ 原價：$2,690

SHOP NOW

Lemaire Linoleum leather low-top sneakers

Lemaire Cotton and linen cropped pants

5折特價：$1,720｜ 原價：$3,450

SHOP NOW

Lemaire Cotton and linen cropped pants

Lemaire Belted barrel-leg jeans

5折特價：$2,950｜ 原價：$4,220

SHOP NOW

Lemaire Belted barrel-leg jeans

Lemaire Tie-neck jersey top

7折特價：$2,030｜ 原價：$2,900

SHOP NOW

Lemaire Belted barrel-leg jeans

Lemaire Trompe-l'œil cotton midi dress

5折特價：$3,030｜ 原價：$6,060

SHOP NOW

Lemaire Trompe-l'œil cotton midi dress

Lemaire Twisted cotton and silk shirt

7折特價：$4,130｜ 原價：$5,900

SHOP NOW

Lemaire Twisted cotton and silk shirt

Lemaire Cropped cotton jacket

7折特價：$3,330｜ 原價：$4,760

SHOP NOW

Lemaire Cropped cotton jacket

Lemaire Leather jacket

8折特價：$16,160｜ 原價：$20,200

SHOP NOW

Lemaire Leather jacket

