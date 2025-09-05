「最美星二代」又多一位！21歲Leni Klum遺傳名模媽媽Heidi Klum甜美基因，既是時尚寵兒又是室內設計系高材生

焦點

德國超模與節目主持人 Heidi Klum 最近與21歲的女兒 Leni Klum 亮相 2025 威尼斯影展紅毯。Leni 繼承母親的五官精緻、氣質甜美、苗條身材，一出場就吸引全場目光，被譽為「最美星二代」。母女倆不同色系的禮服形成對比，讓 Leni 的青春氣息更為突出。

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）

堅持個人風格 打破刻板印象

與喜歡華麗風格的母親不同，Leni 偏愛簡約、舒適的服裝，特別喜歡 oversize 衫，卻不愛緊身衣物，這種自在隨性的風格符合 Gen Z的態度。她坦言，媽媽一開始對她的穿搭不太理解，但她仍堅持自我選擇。

Leni 的養父，也是母親 Heidi 的第二任丈夫、歌手 Seal 也一直教她，要忠於自己、做真正舒服的自己，讓她在成長中建立自信與獨立思考能力。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

母親反對模特兒事業

Leni 在11歲時就對模特兒事業產生興趣，但當時媽媽 Heidi 不太贊同，她希望 Leni能活出自己的樣子，而不是成為自己的翻版。因此，直到 Leni 滿16歲才被獲准正式踏入模特圈。

進入圈子後，她迅速在雜誌封面、品牌活動上亮相，用表現證明自己的實力，而非單靠母親的名氣。她清楚自己身上有「星二代」標籤，因此更加努力，希望讓大家看到她的實力。

時裝設計師與學業並進

除了模特身份，Leni 也積極發展副業。自2022年起，她與時裝品牌 About You 合作，設計個人系列服裝，作品更登上米蘭時裝周的天橋，她也親自穿上自己的設計亮相。此外，她在紐約大學攻讀室內設計課程，力求事業與學業並進，展現多元的生活方式。

Leni 從不希望單靠媽媽的光環，她選擇用行動追夢、打造屬於自己的舞台。從穿搭風格到模特事業、從服裝設計到學業，她以自己的節奏活出精彩人生，證明Gen Z 不只是年輕、亮眼，更能兼顧多重人生角色，活出屬於自己的光芒。

