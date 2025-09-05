「最美星二代」又多一位！21歲Leni Klum遺傳名模媽媽Heidi Klum甜美基因，既是時尚寵兒又是室內設計系高材生

熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
德國超模與節目主持人 Heidi Klum 最近與21歲的女兒 Leni Klum 亮相 2025 威尼斯影展紅毯。Leni 繼承母親的五官精緻、氣質甜美、苗條身材，一出場就吸引全場目光，被譽為「最美星二代」。母女倆不同色系的禮服形成對比，讓 Leni 的青春氣息更為突出。
堅持個人風格 打破刻板印象
與喜歡華麗風格的母親不同，Leni 偏愛簡約、舒適的服裝，特別喜歡 oversize 衫，卻不愛緊身衣物，這種自在隨性的風格符合 Gen Z的態度。她坦言，媽媽一開始對她的穿搭不太理解，但她仍堅持自我選擇。
Leni 的養父，也是母親 Heidi 的第二任丈夫、歌手 Seal 也一直教她，要忠於自己、做真正舒服的自己，讓她在成長中建立自信與獨立思考能力。
母親反對模特兒事業
Leni 在11歲時就對模特兒事業產生興趣，但當時媽媽 Heidi 不太贊同，她希望 Leni能活出自己的樣子，而不是成為自己的翻版。因此，直到 Leni 滿16歲才被獲准正式踏入模特圈。
進入圈子後，她迅速在雜誌封面、品牌活動上亮相，用表現證明自己的實力，而非單靠母親的名氣。她清楚自己身上有「星二代」標籤，因此更加努力，希望讓大家看到她的實力。
時裝設計師與學業並進
除了模特身份，Leni 也積極發展副業。自2022年起，她與時裝品牌 About You 合作，設計個人系列服裝，作品更登上米蘭時裝周的天橋，她也親自穿上自己的設計亮相。此外，她在紐約大學攻讀室內設計課程，力求事業與學業並進，展現多元的生活方式。
Leni 從不希望單靠媽媽的光環，她選擇用行動追夢、打造屬於自己的舞台。從穿搭風格到模特事業、從服裝設計到學業，她以自己的節奏活出精彩人生，證明Gen Z 不只是年輕、亮眼，更能兼顧多重人生角色，活出屬於自己的光芒。
