Lenovo優惠｜新年升級筆電減近半價，萬元 ThinkPad 約六千買到
新一年想幫自己換部夠穩、夠快、夠專業的工作神器，卻一想到商務筆動隨時花費過萬就馬上打退堂鼓？今次 Lenovo 的新年優惠，真的是換新筆電的好時機，是次多款精選產品皆以超強折扣登場，其中ThinkPad E16 AMD G2 減價近半，原價過萬的裝置現在只需 HK$6,198 就能帶回家，等於用主流文書機的預算，直接升級商務級鍵盤手感、穩定度與續航力，經常帶機出門開會、趕提案的打工仔們工作效率馬上提升。
ThinkPad E16 Gen 2
ThinkPad E16 Gen 2 搭載 AMD Ryzen 7000HS 處理器，專為多工處理設計，擁有兩個 SODIMM 記憶體插槽與雙重 SSD，簡化系統升級，確保在內存空間和運行速度上滿足專業需求。配有 TrackPoint 快速選單 和輕按選取功能，結合寬廣顯示器，讓多工處理更簡易。全尺寸鍵盤設計，即使在昏暗環境中也能輕鬆打字，加上 AI 智能效能微調機制，讓操作更加順滑。
在安全性方面，裝置配有指紋辨識器與臉孔識別軟件，結合 ThinkShield 全套安全方案，透過獨立可信任平台模組 (dTPM) 加密關鍵資料，為個人資產提供保障。筆電達到美國國防部 MIL-STD 810H 規格，確保 耐用性。
系統規格：
處理器：AMD Ryzen 5 7535U 處理器 (2.90 GHz 最高達 4.55 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 AMD Radeon 660M
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：512 GB SSD
顯示器：16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz
鏡頭： 1080p FHD RGB 配備麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、USB-A (USB 10Gbps)、 USB-C (USB 10Gbps, PD / DP 1.4)、Ethernet (RJ45)、USB-C® (USB 5Gbps, PD / DP 1.4)、HDMI 2.1、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
ThinkPad E16 Gen 2 (折扣達 46%)
Lenovo 官網優惠價 HK$6,198 ｜原價 HK
$11,501
ThinkPad X1 Carbon Gen 12
是全球首款由 Intel Core Ultra 處理器驅動的筆記本型電腦，專為創造和提升生產力而設計。該裝置配備專用 AI 引擎，包括低耗電的神經處理組件（NPU），不僅優化性能，還顯著延長電池續航。筆電擁有 14 吋 2.8K OLED 顯示器，四側超窄邊框設計搭配高達 120Hz 的刷新率，並由 Intel Arc 顯示卡驅動。設備更獲得 Eyesafe 認證，有效護眼，讓用戶在長時間使用中得到呵護。
通信設置位於顯示器頂部，便於開啟裝置，內置全高清及紅外線（IR）兩個鏡頭，並提供升級選項至 800 萬像素。此外，兩個 360 度的咪高峰具備 AI 降噪功能，與 Dolby Voice 和 Dolby Atmos 技術相結合，提供卓越的音效體驗。ThinkPad X1 Carbon Gen 12 達到 MIL-STD 810H 標準，確保設備的耐用性和可靠性。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光
鏡頭： 1080p FHD 紅外線 + RGB 配備防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5Gpbs)、USB-A (USB 5Gbps)、HDMI 2.1、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (折扣達 36%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK
$21,800
ThinkBook 16 Gen 7
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 結合輕巧便攜與卓越效能，顯著提升用戶的生產力。搭載 AMD Ryzen 7000 系列處理器，不僅提供極速效能，還能提高工作效率，滿足現代辦公模式。其強大的電池續航力即使在無電源插座的情況下，也能長時間支持數據分析、輕量級影片編輯及多工處理。產品外觀上，ThinkBook 16 Gen 7 採用了鋁金屬機殼熠熠生輝，時尚的灰配色散發出優雅的專業氣質。鍵盤的人體工學設計提供了舒適的打字體驗，曲面鍵帽完美貼合手指形狀，並配備 LED 狀態燈以便音訊設定的操控。全新的數字鍵盤使財務文件、試算表和各類數據運算變得更加便捷。
在耐用性方面，Lenovo 嚴格遵循美國國防部 MIL-STD 810H 標準，鍵盤設計亦足以抵抗水花潑濺。安全方面，ThinkBook 16 Gen 7 配備先進的安全功能，包括選配的指紋辨識器和可信任平台模組 (TPM)，確保數據及設備的完整保護。此外，裝置設有 Kensington Nano 安全鎖插槽，為安全防範提供額外保障。
系統規格：
處理器：AMD Ryzen 5 7535HS 處理器 (3.30 GHz 最高達 4.55 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 AMD Radeon 660M
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：512 GB SSD
顯示器：16 WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz
鏡頭： 1080p FHD 配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：4 合 1 SD 讀卡機、2 X USB-A (USB 5Gbps)、Ethernet (RJ45)、HDMI 2.1、USB-C (USB 10Gbps, power delivery / DisplayPort 2.1)、USB-C (USB4® 40Gbps, power delivery / DisplayPort 2.1)、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (折扣達 32%)
Lenovo 官網優惠價 HK$5,998 ｜原價 HK
$8,901
