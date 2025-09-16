Lenovo香港與數碼港攜手締結策略合作備忘錄 全方位協助香港初創企業走向世界

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月16日 - Lenovo香港宣佈與數碼港正式簽署戰略合作備忘錄（MoU），標誌著雙方將在推動香港創新科技發展、推動初創企業成長邁出重要一步。是次合作將充分結合Lenovo在全球科技領域的領先優勢與數碼港在培育創科生態方面的豐富經驗，共同為香港的初創企業提供全方位的支援，涵蓋由概念驗證到拓展海外市場。



Lenovo香港及澳門區總經理張苑瑩表示：「我們非常高興能與數碼港締結這項意義深遠的戰略合作。數碼港在培育初創企業方面取得了卓越成就，匯聚了大量充滿活力的創新力量。Lenovo深知初創企業在成長過程中面臨的挑戰與機遇，希望透過是次合作，充分發揮我們在技術、資源、全球網絡及投資孵化方面的綜合優勢，全面支援香港初創企業，協助他們把創新理念轉化為具備市場競爭力的解決方案，同時加快走向全球市場的步伐。」



數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「我們很高興與Lenovo香港簽署這項重要的合作備忘錄。數碼港作為『國家級科技企業孵化器』及香港主要的創業培育基地，我們致力建構完善的創科生態圈，全方位支持初創企業發展。而Lenovo在全球科技領域具深厚實力，並且在推動初創企業發展方面有豐富經驗。是次合作，將能為我們的社群企業提供寶貴的技術支援、業界經驗和全球拓展機會，與數碼港及其社群企業共同推動香港人工智能、數字技術的發展，賦能香港各界的數字化及智能化轉型，助力香港數字經濟發展及智慧城市建設。」



根據合作備忘錄，Lenovo及數碼港將在三大核心領域展開深度合作：



加強生態圈發展及提升初創實力：Lenovo香港及其相關企業共同透過強大的系統整合能力及技術基礎，為數碼港社區內的初創企業提供端到端的市場拓展支援，協助其解決方案實現規模化應用。Lenovo亦將積極參與數碼港的投資者網絡，為特選初創企業提供資金支持。數碼港則將與聯想緊密協作，協助初創企業在數碼港落戶及拓展全球業務，並促進Lenovo與數碼港社群企業之間的業務協作。 戰略市場推廣及參與生態圈：Lenovo將支持數碼港主導的各類活動，並與數碼港共同舉辦培訓課程及工作坊，提升初創企業對人工智能（AI）、網絡保安、教育科技（EdTech）、健康科技（HealthTech）、地產科技（PropTech）、低空經濟等尖端科技領域的認識。Lenovo亦會充分運用數碼港的各種設施籌辦各式市場推廣活動、展示各種創新項目，擴闊當中的科技生態圈。 創新成果展示及數碼藝術協作：Lenovo將在數碼港的沉浸式藝術廊展示創新的文化旅遊科技，並在數碼港設立創新中心（Innovation Center），展示最新的數碼解決方案，並作為一個匯聚科技驅動創意的樞紐。屆時，數碼港亦會向參觀園區的代表團介紹Lenovo創新中心，彰顯雙方在數碼轉型和創新方面的協作成果。



Lenovo在賦能初創企業方面經驗豐富，並有強大技術作後盾：



全棧基 建及 集成服務優勢 ：Lenovo擁有從終端設備到AI基建的全棧產品與解決方案，提供運算力及服務支援，亦憑藉強大服務與系統整合能力，可協助初創企業的方案從概念驗證變為實際方案，並提升當中規模。Lenovo及其相關企業在港擁有 3,400 位工程師，持逾100項數據及AI相關認證，具備豐富跨行業經驗。

環球網絡 ：作為全球化平台，Lenovo發揮香港國際樞紐作用，助初創企業拓展海外市場。憑藉Lenovo的全球供應鏈、法務、市場、銷售積累豐富經驗，覆蓋 180 個市場與 30 多個製造中心，協助不少初創企業拓展國際市場。

投資與孵化：Lenovo積極支持香港尖端科技發展，迄今在港累計投資超過10億港元，重點佈局AI、大數據、雲運算等，並已支持了30多間本地科創企業成長。Lenovo亦與各大院校合作，孵化了20多間初創企業，提供資金、技術、人才與市場渠道等全鏈支援，加速科研成果轉化。



此次，Lenovo香港與數碼港的戰略合作將進一步凝聚香港創科生態的力量，為本地初創企業開拓國際市場提供堅實後盾。雙方將以創新為核心、以合作為驅動，推動更多具影響力的科技方案在香港誕生並走向世界舞台，推動香港邁向國際創新科技中心的新里程。



